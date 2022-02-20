Серебро — это достойный результат. Но такой хоккей — все-таки не наш путь

С таким стилем России побеждать не получится.

Олимпийские игры-2022

Хоккей. Финал

Финляндия — Россия — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Григоренко — 1 (бол., Нестеров, Гусев), 7:17 — 0:1. Покка — 1 (Бьернинен, Охтамаа), 23:28 — 1:1. Бьернинен — 1 (Анттила, Охтамаа), 40:31 — 2:1.

Вратари: Сятери — Федотов (59:05).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (15+6+10) — 17 (7+7+3).

Судьи: Бруггеман, Бьерк.

20 февраля. Пекин. Национальный. 1288 зрителей.

Российский хоккей не может без радикализма. Уже три десятилетия после распада Советского Союза мы пытаемся найти свою идентичность на льду и мечемся от одной крайности к другой. Сначала Быков с Захаркиным — потом Билялетдинов. Последние годы говорили о «советском хоккее» (пусть в реальности сборная России в него не играла) — а теперь пришли к чему-то, максимально ему противоположному.

Можно поставить Алексею Жамнову и его штабу плюс за то, что они построили систему. Команда всю Олимпиаду выглядело неярко — но цельно. Без этого взять медали было бы сложно. И серебро — это достойный результат.

Всю Олимпиаду нам немного везло — и в группе, когда датчане и швейцарцы упускали шансы отыграться. И перед плей-офф, когда по сетке попались те же датчане. И в полуфинале, когда в серии буллитов у шведов оставались две попытки и одной реализации хватало бы, чтобы отправить нас в бронзовый матч. На коротком турнире случаются чудеса — могло повезти и сегодня, игра с финнами не была из разряда тех, в которой не оставалось шансов победить.

Но остается вопрос. Игра сборной в Пекине — это максимум, который можно было вытащить из российских хоккеистов, выступающих в КХЛ? В это поверить невозможно.

Даже Билялетдинов или Брагин в молодежке, часто опираясь на ролевиков и пахарей, всегда находили для сборной лидеров, которым давали больше свободы и возможность креативить. Хотя бы одной тройке.

При объявлении состава текущей олимпийской команды было странное ощущение, что не получится собрать три ярких атакующих звена. На старте Игр стало понятно, что не будет и двух таких звеньев. По ходу Олимпиады выяснилось, что нет и одного.

И снова невозможно поверить, что нельзя было сделать иначе. Шипачев — мягкотелый, Гусев — медленный, Кузьменко (да, опять вспоминаем про второго бомбардира КХЛ, а как же иначе!) — плохо играет без шайбы? Отчасти все правда. Как и то, что 17 бросков в створ в финале, всего три из них в третьем периоде и почти полное отсутствие моментов у ворот финнов при счете 1:2 — это неизбежное последствие выбора состава, в котором приоритет отдается форвардам вроде Карнаухова, Семенова и Андронова.

Кто-то скажет, что с энхаэловцами Россия играла бы по-другому (и, наверное, это так) — но как в НХЛ есть свои звезды и свои звезды-разрушители, так и в КХЛ есть десятки приличных креативщиков, способных быть полезными на уровне Олимпиады. И финны, не забывая про ребят типа Анттилы, не отказывались и от более сложного хоккея.

А мы — отказались. Но разве это наш путь? Для этого в российском хоккее от низов до самого верха, от детей до взрослых должны играть именно так, как команда Жамнова. Чтобы даже звезды вроде Шипачева и Гусева были приучены к такому и не растворялись в общей массе.

Жамнов с его штабом, конечно, должны продолжить работу со сборной. Постоянная смена тренеров вредила команде весь олимпийский цикл — пора остановиться.

Главное — чтобы были сделаны правильные выводы. В рамках одного периода, одного матча, возможно, даже одного турнира такой стиль, какой показала Россия в Пекине, имеет право быть. Как постоянная концепция для сборной — нет. Это все-таки не наш хоккей.