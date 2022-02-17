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«Лежала после финиша и думала: «Долбаный конькобежный спорт! Ну почему не керлинг?!» Огонь от знаменосца сборной Ольги Фаткулиной

Российская конькобежка Фаткулина пожаловалась на питание на Олимпиаде в Пекине
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Ольга Фаткулина.
Фото Global Look Press
Ольга Фаткулина.
Фото AFP
Ольга Фаткулина.
Фото Reuters
Знаменосцы сборной России Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев.
Фото Getty Images
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Российская конькобежка завершила выступления на Олимпийских играх в Пекине 13-м местом на дистанции 1000 м.

Фаткулина — одна из самых обаятельных российских спортсменок. Прямая, честная, белое называет белым, а черное — черным. Эта Олимпиада была для нее особенной. На прошлую, в Пхенчхане, Олю не пустили из-за обвинений со стороны бывшего директора Московской лаборатории Григория Родченкова. Фаткулина доказала свою невиновность в суде, но Олимпиады было уже не вернуть. И вот, спустя восемь лет после Сочи-2014, Ольга не просто вернулась на Игры, но и несла флаг на церемонии открытия. Правда, со спортивной точки зрения турнир у нее не задался.

Знаменосцы сборной России Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев. Фото Getty Images
Знаменосцы сборной России Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев.
Фото Getty Images

На следующую Олимпиаду точно едем с флагом и без масок

— 13-е место — это проклятие знаменосца? — вопрос Фаткулиной.

— Да нет никакого проклятия, это кто-то выдумал. Знаменосец — это самое позитивное, что было со мной за всю Олимпиаду. А так — давайте реально смотреть на вещи. Я два с половиной месяца вообще не бегала 1000 метров. Конечно, надеялась на чудо, иногда и ружье незаряженное стреляет. Но у меня в жизни никогда не было такого, чтобы что-то легко давалось. Поэтому я реально понимала, что нужно разогнаться и сделать достойно первый круг. А дальше — пусть нечистая сила помогает.

— Показалось, что вам еле хватило сил доехать до финиша?

— Последние 300 метров была в аду. Меня перекосило настолько, что я вообще тела не чувствовала. Такие ощущения помню только во время летних тренировок на велосипеде, когда ты подъем доезжаешь в полуобморочном состоянии.

— Вы там еще долго лежали после финиша, даже встать не могли.

— Мне сковало все мышцы. Я понимала, что нужно встать, чтобы кровь начала работать. Но когда надо начинать двигаться, а тело сведено судорогой, это очень жестко. В этот момент я подумала: «Долбаный конькобежный спорт! Ну почему не керлинг?!»

— Вы ждали эту Олимпиаду целых восемь лет. Оно того стоило?

— Да, конечно, стоило. Было много мечт, хотелось представлять свою страну, показывать лучшие результаты... Но я все-таки человек, а не робот. Никто не застрахован от болезней, от потери близкого. Ну, вот так сложилось. Я это принимаю и иду дальше. После 500-метровки было немного неприятно, что подвела людей, которые так сильно в меня верили. Было грустно, что не принесла им тех эмоций, которые хотела. Но что я могу с этим сделать? Выступаю на что готова. Это невесело, но я счастлива, что это восьмилетнее турне закончилось. И впереди — новое четырехлетие, наконец-то нормальное, без всяких непоняток, едем мы на Игры или нет. На следующую Олимпиаду мы точно едем, с флагом, без масок и без ограничений.

Ольга Фаткулина. Фото AFP
Ольга Фаткулина.
Фото AFP

Взбесило, что на завтраке даже хлеба не было

— Антиковидные меры достали?

— Жалко молодых ребят, для которых это первая Олимпиада. Мне-то, по крайней мере, есть с чем сравнивать. Если не брать стадион, здесь нет никакого праздника, атмосферы. Ты везде в масках, никого не узнаешь, ничего нельзя. В столовой кормят не очень, все одинаковое. На завтраке даже хлеба не было, меня это прямо взбесило. Дожили, даже хлеба нет! Мы здесь сидим уже 23 дня, я хочу домой на первом же самолете.

Ольга Фаткулина. Фото Reuters
Ольга Фаткулина.
Фото Reuters

— На следующий четырехлетний цикл вы настроены выступать?

— Ой, не знаю! Еще даже этот сезон не закончился: впереди чемпионат мира, финал Кубка, а дальше будет видно. Я не хочу сейчас так далеко загадывать, это вообще не моя тема. Я вон на Пекин уже назагадывала, а потом словила коронавирус и сверху еще ангину. Я месяц назад впервые встала на лед после болезни и просто плакала. Даже написала тренеру письмо: «Дорогой Сергей Константинович, прошу прощения, что я вас подвела и не смогу исполнить то, ради чего мы столько работали...» Было понятно, что просто «добрый вечер». Месяц до Олимпиады, а я круг могу только за 50 секунд проехать. Но потом я как-то втянулась и за эти дни очень сильно спрогрессировала. Для меня это позитив, что тело так быстро набрало кондиции. Жалко, конечно, что все равно недостаточно. Но это спорт.

Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Ольга Фаткулина
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