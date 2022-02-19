Последняя мужская гонка у лыжников на Олимпиаде завершилась двойным успехом россиян — Александр Большунов взял третье золото Пекина, а Иван Якимушкин — первое серебро

Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки.

Мужчины. Масс-старт, 28,4 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.32,7

2. Иван Якимушкин (Россия) — 5,5

3. Симен Крюгер (Норвегия) — 7,0

4. Артем Мальцев (Россия) — 10,7

5. Шур Рете (Норвегия) — 15,8

6. Денис Спицов (Россия) — 26,2

Лыжники по давней традиции закрывают крупные турниры самыми длинными дистанциями, на которых проводят официальные соревнования. На этот раз в предпоследний день пекинской Олимпиады в календаре значился мужской масс-старт на 50 километров свободным стилем, а на воскресенье осталась женская 30-километровая гонка.

Но в субботу все с самого утра пошло не так. Погода на протяжении всех Игр испытывала на прочность участников соревнований — то холод, то мощный снегопад. На этот же раз утром поднялся такой ветер, что спортсменов буквально грозило сдуть с трассы. Первыми свои командные соревнования перенесли на завтра горнолыжники, а старт мужского лыжного марафона оказался под угрозой.

Недомарафон

Ко всему прочему ветер еще и усиливал ощущения от мороза — он казался куда крепче, чем есть на самом деле. Поэтому за пару часов до старта пошли разговоры, что старт могут перенести на день. Как рассказала журналистам глава российской федерации Елена Вяльбе, на изменениях настаивали норвежцы. А их лидер Йоханнес Клебо напрямую отказался в таких условиях бежать 50 километров, и его уже почти вычеркнули из стартового протокола.

Но в итоге организаторы и представители международной федерации после долгих совещаний выдали соломоново решение — гонка состоится в субботу, но ее начало будет отложено на час. А самое главное, дистанция будет сокращена почти что вдвое. Вместо «полтинника» участники побегут четыре круга по 7,1 километра — в целом это составляет 28,4 км. Ситуация любопытная и даже курьезная. Получается, что если завтра погода не вмешается в ход турнира, женщины пробегут марафон длиннее мужского.

И конечно, такое радикальное изменение формата напрямую сказывается и на самой гонке. Изменения произошли, когда у участников уже было все готово к старту. Сервисмены подготовили лыжи для очень непростой погоды и капризного снега, тренеры подготовили тактику на 50 километров, сами спортсмены настроились. А тут за пару часов нужно все переиграть. Но как бы сложился этот марафон, пройди он по первоначальному варианту, мы уже никогда не узнаем.

Минус Клебо

В составе сборной России на последнюю гонку Олимпиады оказались лидер национальной команды Александр Большунов, еще один олимпийский чемпион Денис Спицов, а также Артем Мальцев и Иван Якимушкин. У наших главных соперников норвежцев, помимо Клебо, в заявку попали Шур Рете, Ханс Кристер Холунн и Симен Крюгер. К последнему было приковано особое внимание — двукратный победитель Игр в Пхенчхане пропустил большую часть нынешнего турнира из-за положительного теста на коронавирус, не смог защитить титул в скиатлоне и смог стартовать только в этой гонке.

Ну и, конечно, многим еще памятная драматическая развязка марафона на ЧМ-2021 с участием Большунова, Клебо и не попавшего на этот раз в состав еще одного норвежца Эмиля Иверсена. Тогда дело закончилось сломанной палкой россиянина, дисквалификацией Клебо и громким скандалом. Что впоследствии даже спровоцировало изменения в правилах борьбы на финише. И сейчас болельщики надеялись, что накал страстей на трассе будет не меньшим.

На первых километрах пелетон за собой решили потащить норвежцы — свежий Крюгер, Холунн и примкнувший к ним Клебо. Впереди успели побывать и француз Морис Манифика, и его соотечественник Клеман Парис, и швейцарский ветеран Дарио Колонья. Все четверо россиян держались в непосредственной близости от лидеров. Плотной группой лыжники прошли первые 10 километров, за которые оторваться не удалось никому.

А вот на второй половине второго круга гонка началась по-настоящему. И главным событием в ней было то, что группе лидеров удалось сбросить Клебо и Крюгера. Но если Симен сумел за следующий круг вернуться в число соискателей наград, то Йоханнес отстал сначала секунд на семь, к середине дистанции уже на 15. И в итоге после 20 километров норвежский «звездный мальчик» сошел с трассы и досрочно отправился отдыхать.

Трехкратный Большунов

Впереди же шла жаркая борьба. На третьем круге вперед вышли Большунов, Якимушкин и Мальцев — какое-то время трое россиян лидировали, рядом шли Рете, американец Скотт Паттерсон, швед Вильям Поромаа и другие конкуренты. К 20-километровой отметке от общей группы впереди осталось 10 человек, в том числе четверо россиян, остальные отстали.

Эта десятка на последнем круге и должна была решить, кому достанутся медали. Впереди сначала шел Крюгер, потом его во главе гонки сменил Большунов. Сан Саныч и до этого пытался дергать группу, атаковать в подъемы. И теперь к 25-му километру он рванул вперед, его порыв смог подхватить тот же Крюгер. Чуть позади остались Якимушкин, Мальцев и Рете. И на последней отсечке число лидеров сократилось до тройки — Большунов, Крюгер, Якимушкин.

Лидер российской сборной выглядел мощнее других. Поэтому никто не удивился, когда Большунов снова атаковал перед выходом на стадион. Поворачивая на последнюю прямую, он оглянулся, победно сжал кулак, а на финише отвесил поклон, как актер на бенефисе. Александр — трехкратный олимпийский чемпион! И теперь уже точно обладатель звания «король лыж».

Но это было еще не все. Сзади Якимушкин обогнал Крюгера и взял свое олимпийское серебро. А всего в первой шестерке оказалось четверо россиян. И это еще одно подтверждение, что наша мужская сборная сейчас действительно сильнейшая в мире.