Россия побила Норвегию по количеству медалей в лыжах. Такого не было со времен Вяльбе-спортсменки

Больше 20 лет мы не могли составить реальную конкуренцию.

Мы давно позиционируем себя как главных соперников звездной норвежской сборной в лыжах. Но по факту в XXI веке начисто проигрывали им все основные старты. Посмотрите медальные зачеты всех последних чемпионатов мира и Олимпиад — там заметное доминирование одной страны.

Последний раз Россия обыгрывала норвежцев во времена Елены Вяльбе. Когда она еще была спортсменкой. На ЧМ в Тронхейме-1997, где напалмом жгла как раз нынешняя руководительница ФЛГР, у нас было 10 медалей, а у хозяев — девять. Причем тогда из шести золотых медалей сразу пять было на счету Вяльбе.

Потом были Олимпийские игры в Нагано. Там уже норвежцы были лучше по количеству медалей (9:8), но по золотым Россия выступила сильнее (5:4).

С тех пор — все. Пропасть.

Такой острой конкуренции не было 24 года

И вот теперь, в Пекине-2022, написана новая глава. Как бы ни завершился женский воскресный марафон, Норвегия не достанет нашу команду по количеству наград. У России — 11, а у Клебо и Ко — семь. По золотым сейчас четыре-четыре. Высока вероятность, что «тридцатку» выиграет Тереза Йохауг и по этому показателю норвежцы все-таки победят. Но такой острой конкуренции между странами не было 24 года.

С чем это связано? Вероника Степанова, рассуждая на этот счет, говорит о четко выстроенной системе в российских лыжах. И с этим сложно спорить.

Да, есть безусловная суперзвезда — Александр Большунов. Но нельзя сказать, что мы выезжаем только на нем.

Личные медали только на этой Олимпиаде выигрывали Денис Спицов, Иван Якимушкин, Александр Терентьев и Наталья Непряева. А Юлия Ступак — не звезда? А Сергей Устюгов? Та же Степанова? А как близок к подиуму был Артем Мальцев!

Значение имеет только общий успех

В лыжной сборной — потрясающая атмосфера. Вот поздравляю тренера Олега Перевозчикова с серебром Якимушкина. Это же первая медаль его группы здесь. Спрашиваю: отпустило? А он усмехается. Отвечает, что отпустило очень давно, потому что у России тут медали практически в каждой гонке. И значение имеет только это, а не успехи его отдельно взятой группы.

У лыжников так во всем. Все вместе радуются, все — огорчаются, если что-то не получается. Хотя поводов для грусти в Пекине практически не было. Сказочный турнир. Сказочный результат. Причем все выглядит настолько естественно и логично, что те же норвежцы не удивляются и не бьются в отчаянии после проигранных гонок. Спокойно подходят и поздравляют. После каждой из четырех побед России тут все они, от спортсменов до тренеров, просто пожимали плечами: «Сегодня по-другому и быть не могло. Разница — ощутимая».

Они в этом смысле большие молодцы. Умеют держать удар. Но и наша лыжная сборная — просто супергеройская. Такие выступления не забываются.

А самое сложное теперь — удержаться на этом уровне.