Отец Валиевой впервые появился на публике и заговорил. Но Камила утверждает, что в ее жизни участвовала только мама

Семейная драма известной фигуристки.

Семейная история Камилы Валиевой — одна из главных тайн российского фигурного катания. В рядовой ситуации подробности ее частной жизни и не должны были бы кого-то волновать, но так как Валиева стала фигуранткой громкого скандала, многие обратили внимание на ряд странностей в ее биографии.

Она никогда ничего не говорила публично о своем отце. Известно было только, что он крымский татарин, однако у Валиевой русское отчество — Валерьевна. На фоне всех этих нюансов РУСАДА даже объявило, что нет доказательств существования ее деда, что с учетом основы защитной линии Камилы выглядело максимально тревожно. И тут как гром среди ясного неба — фигуристка видится с отцом вживую на публике, а последний дает интервью.

Только вот вопросов меньше не стало.

Об отце ходили только слухи — и вот он открылся публике

Для начала — важные вводные. Мы практически досконально знаем биографию Камилы Валиевой и ее родственников, если касаться исключительно материнской линии. Она — типичная казанская татарка, у которой практически все корни с современных границ Татарстана. К примеру, прадеды —Насретдин Зиннатуллович Зиннатуллин и Рахматулл Идрисович Идрисов — жили недалеко от столицы республики, а затем были участниками ВОВ. Дед по матери — Анвар Зиннатуллин, родом из села Тявгельдино Апастовского района. Переехал в Казань Анвар в 20 с небольшим, где начал трудовую деятельность с завода № 22. Умер он в возрасте 47 лет, так что Камила с ним даже не была знакома. Бабушка по матери — Галия, родом из села Арташ Сабинского района, работала в Казани водителем трамвая. Мать — Алсу Валиева, родилась уже в Казани, где и жила с единственной дочкой в тихом районе ближе к окраине города до того момента, как Камиле исполнилось шесть лет.

А вот если касаться стороны отца — сплошные загадки. Начнем с того, кто он вообще. Редкий случай, известно было, что первым мужем Алсу был крымский татарин Равиль, однако отчество у фигуристки — Валерьевна. В живой беседе родственники Камилы тему отца сознательно игнорировали, от нее отстранялись, а от нюанса с отчеством отнекивались. В какой-то момент наиболее состоятельной казалась версия, что Валерий — это один из друзей Алсу Валиевой, который мог бы стать приемным отцом для Камилы. Однако на каком-то этапе пути Алсу и мифического Валерия все-таки разошлись. В ее пользу говорил и факт эмоционального разрыва с первым супругом (желание убрать упоминания о нем из биографии дочери), и неожиданный переезд в Москву, где, по версии близких к фигуристке людей, Алсу и познакомилась с новым возлюбленным. Реальность же оказалось намного интереснее.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У отца Камилы два имени — по паспорту и по-родственному

Оказывается, отец Камилы — и Равиль, и Валерий одновременно. По крайней мере, в интервью Sport24 он сам так утверждает. Всему виной, вероятно, особенности быта крымских татар в советское время. Этот народ пережил массовую депортацию, поэтому родители старались скрывать свое истинное происхождение. Видимо, поэтому в паспорте и записали как «Валерий», а в реальности называли на татарский манер «Равиль». Так вот, Равиль, или Валерий Рамазанов, представился как командир воинской части. Разлуки с дочерью — специфика службы, хотя и проблемы в общении с бывшей супругой после развода он также признал. Тем не менее за жизнью дочери Рамазанов якобы старался пристально следить. Знал, каких трудов стоили ее успехи, говорил, что был против того, чтобы лепить из девочки «мальчика», и радовался, что она выбрала именно эстетику фигурного катания.

Хотя боевой характер в дочери признавал и видел в нем, разумеется, свои гены. «От меня она взяла силу, волю и терпение. Как говорится, наследственное. Когда Камила была маленькой, уже тогда была трудолюбивой и умной девочкой. Как встала на коньки, так сразу и сказала себе: «Где я — там и победа!» Камила никогда не отступает — и это все по нашей, отцовской линии», — заявил отец спортсменки на Sport24. Высказался он, разумеется, и о допинговом деле Пекина-2022. Отметил, что для него Валиева все равно чемпионка, а победы еще придут, следующая цель — выступить успешно на Олимпиаде-2026 в Милане. Правда, вот позвонить и лично поддержать дочь в едва ли не самый тяжелый для ее жизни момент председатель Союза морских пехотинцев Крыма почему-то не смог. Так сильно переживал, что не знал, какие подобрать слова и как утешить ребенка.

Камила Валиева со своем мамой. Фото Соцсети

Валиева резко отреагировала на интервью своего отца

Ничего экстраординарного, казалось бы, Валерий/Равиль Рамазанов не сказал. Выступил публично, однако, с другой стороны, в Сети и так уже недавно появились их совместные фотографии. Был, к слову, отец спортсменки и на дебютном после отстранения от спорта выступлении Валиевой в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи и сфотографировался с ней и партнером Александром Энбертом, что наверняка видели и зрители арены в «Сочи Парке». Тем не менее по какой-то причине Камиле высказывания отца не понравились, и она выступила с жестким заявлением по поводу интервью. «Обычно я не даю никаких комментариев по поводу моей личной жизни, но сегодня на просторах интернета появилось интервью якобы обо мне и моих планах на жизнь, — начала спортсменка. — В связи с этим я бы очень хотела напомнить о том, как сильно я люблю свою маму!»

Важный момент — Валиева даже не уточняет, о каком именно интервью идет речь, не упоминает имен или самого факта отцовства Валерия/Равиля. Зато делает однозначное высказывание: только мама Алсу — настоящая и любящая семья фигуристки, которая и составляет всю ее жизнь. «Хочу еще раз поблагодарить маму за то, что всю мою сознательную жизнь только она воспитывала меня, беспокоилась о моем будущем, переживала и являлась опорой и поддержкой все эти годы», — добавила Камила.

Теперь все окончательно становится запутанно, и неудивительно, что при разборе версии с попаданием следом запрещенного вещества триметазидин через клубничный десерт для «дедушки» эксперты РУСАДА заявили, что не видят никаких прямых доказательств от самой спортсменки, что ее дед по папиной линии Геннадий Соловьев вообще существует. Впрочем, апелляции по делу Валиевой уже отклонены, так что это перевернутая страница истории.