Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Таблицы (женщины)
Календарь (женщины)
Статистика (женщины)
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 09:40

Серебро... Результат финала Олимпиады закономерен

Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в финале Олимпийских игр в Пекине
Михаил Скрыль
Корреспондент
20 февраля. Пекин. Финляндия — Россия — 2:1. Хоккеисты сборной Финляндии празднуют победу в финале Олимпиады.
Фото Reuters
В закрытом хоккее против финнов шансов у сборной России было ничтожно мало.

Олимпийские игры-2022
Хоккей. Финал
Финляндия — Россия — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Григоренко — 1 (бол., Нестеров, Гусев), 7:17 — 0:1. Покка — 1 (Бьернинен, Охтамаа), 23:28 — 1:1. Бьернинен — 1 (Анттила, Охтамаа), 40:31 — 2:1.
Вратари: Сятери — Федотов (59:05).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 31 (15+6+10) — 17 (7+7+3).
Судьи: Бруггеман, Бьерк.
20 февраля. Пекин. Национальный. 1288 зрителей.

Писал об перед финалом, повторюсь и сейчас: Россия не считалась фаворитом золотого матча Олимпиады. Финляндия — более сбалансированная команда по всем линиям. Группу и плей-офф они прошли ровнее, не вызывая вопросов по рисунку игры. Россияне добирались до финала через мучения с андердогами, а закольцевали путь драматичным матчем со шведами, когда все решилось в серии буллитов. В отдельной игре произойти могло все, что угодно. Встречались две измотанные турниром команды. От ошибок и эмоциональных перепадов никто не застрахован. Золото в итоге получил тот, кто справился с волнением и сделал меньше подарков сопернику.

Россия&nbsp;&mdash; Финляндия: финал. Россия — Финляндия — 1:2 в главном матче Пекина-2022. Онлайн-трансляция финала Олимпиады

Команде Алексея Жамнова удалось наказать финнов за первую же ошибку. Ханнес Бьорнинен схватил глупое удаление в чужой зоне, заехав клюшкой по лицу Егору Яковлеву. Большинство на Олимпиаде у россиян работало с переменным успехом. Молчавший весь турнир Михаил Григоренко выбрал идеальное время для первой шайбы. Хлестким кистевым броском форвард ЦСКА попал в дальний угол. Финны были ближе к голу — чаще бросали по воротам, больше владели шайбой. Но финал — это игра ошибок, и первыми ее допустили Суоми.

Не менее опасно прошло большинство финнов. Четыре выигранных вбрасывания из четырех помогли спецбригадам Юкки Ялонена устраивать пожар возле ворот Федотова. Иван не дрогнул — своевременно реагировал на броски после поперечных передач и не давал вторых шансов. Эпизодами россиянам везло, особенно когда творить на лед выходила тройка Сакари Маниннена. Финны провели период лучше, перебросали соперника, но их старания обнулил Михаил Григоренко.

Егор Яковлев. Эмоции российских хоккеистов после поражения в финале Олимпиады-2022

Рисунок игры не изменился после перерыва. Суоми владели территорией и находили свободное пространство в нашей зоне. Доминирование на вбрасываниях помогало быстро начинать атаки и не тратить драгоценное время для отбора шайбы. Одна из них завершилась ответным голом. Вилле Покка пробил Федотова броском от синей линии, когда шайба пролетела между ног у Никиты Нестерова и юркнула под щитки голкипера. Наивно было полагать, что с Финляндией получится сберечь минимальное преимущество, как бы отважно ни ловили броски на себя наши защитники.

Россияне отвечали редкими вспышками в атаке. Сам себе создал момент герой полуфинала Арсений Грицюк, опасно бросал Никита Гусев. Вход в зону проходил только через вброс. Осмысленные позиционки возникали нечасто и не заканчивались чем-то опасным для Харри Сятери. От финского вратаря не требовалось чудес — оставалось только поймать дежурные броски и избежать отскоков перед собой.

Третий период для Алексея Жамнова начался по кошмарному сценарию. Номинальное четвертое звено Суоми организовало второй гол. Бьорнинен исправился за удаление, которое реализовал Григоренко. Но герой эпизода — Марко Анттила, направивший шайбу в сторону ворот Федотова из, казалось бы, неочевидной позиции. Двухметровый гигант — автор единственного гола в злополучном полуфинале чемпионата мира-2019, когда финны европейским составом оставили без финала российскую команду мечты с Овечкиным, Малкиным и Кучеровым. Идут годы, а 36-летний Анттила по-прежнему опасен и эффективен. Мало кто помнит, что в далеком 2013-м от форварда отказался новокузнецкий «Металлург». Неужели это месть россиянам за ссылку в волжскую «Ариаду» из Высшей лиги?

Второй гол финнов поставил россиян в тяжелейшее положение. Игра по счету — кредо команды Юкки Ялонена. И как же не вовремя удалился Сергея Андронов! Вместо того чтобы бежать спасать родину, россияне две минуты отбивались в меньшинстве. Выручал Иван Федотов, однажды ему помогла перекладина. Четыре года назад в Пхенчхане команда Олега Знарка совершила камбэк жизни с Германией. Сегодня у сборной Жамнова повторить их подвиг не получилось. Финны закрылись, упростили игру и дотерпели на последних секундах, когда россияне заменили вратаря. Система Ялонена принесла Суоми первое в истории олимпийское золото. Результат финала — справедлив и закономерен.

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Алексей Жамнов
35
246
Читайте также
«От нее веяло холодом». Зачем глава МОК взялся воспитывать тренера российских фигуристок?
Вратарь Федотов – главный герой хоккейной сборной России на Играх-2022. Он родился в Финляндии, тренировался со спецназом США и привел сборную России к серебру
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Думаю, это не тот результат, который все хотели». Григоренко подвел итоги поражения от Финляндии
«С одним голом трудно выиграть Олимпиаду». Третьяк отреагировал на поражение сборной России
Карнаухов — о поражении Финляндии: «Не тот результат, который все хотели»
Финский хоккеист Хартикайнен поделился эмоциями от победы в финале Олимпиады
«После забитого гола все могло сложиться по-другому...». Яковлев — о поражении от Финляндии
Нападающий сборной России Грицюк назвал обидным поражение от Финляндии в финале Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Не говорите мне о Буре, иначе будут сниться кошмары!» Лучший матч России с Финляндией в плей-офф Олимпиад
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости