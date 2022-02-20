Серебро... Результат финала Олимпиады закономерен

В закрытом хоккее против финнов шансов у сборной России было ничтожно мало.

Олимпийские игры-2022

Хоккей. Финал

Финляндия — Россия — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Григоренко — 1 (бол., Нестеров, Гусев), 7:17 — 0:1. Покка — 1 (Бьернинен, Охтамаа), 23:28 — 1:1. Бьернинен — 1 (Анттила, Охтамаа), 40:31 — 2:1.

Вратари: Сятери — Федотов (59:05).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (15+6+10) — 17 (7+7+3).

Судьи: Бруггеман, Бьерк.

20 февраля. Пекин. Национальный. 1288 зрителей.

Писал об перед финалом, повторюсь и сейчас: Россия не считалась фаворитом золотого матча Олимпиады. Финляндия — более сбалансированная команда по всем линиям. Группу и плей-офф они прошли ровнее, не вызывая вопросов по рисунку игры. Россияне добирались до финала через мучения с андердогами, а закольцевали путь драматичным матчем со шведами, когда все решилось в серии буллитов. В отдельной игре произойти могло все, что угодно. Встречались две измотанные турниром команды. От ошибок и эмоциональных перепадов никто не застрахован. Золото в итоге получил тот, кто справился с волнением и сделал меньше подарков сопернику.

Команде Алексея Жамнова удалось наказать финнов за первую же ошибку. Ханнес Бьорнинен схватил глупое удаление в чужой зоне, заехав клюшкой по лицу Егору Яковлеву. Большинство на Олимпиаде у россиян работало с переменным успехом. Молчавший весь турнир Михаил Григоренко выбрал идеальное время для первой шайбы. Хлестким кистевым броском форвард ЦСКА попал в дальний угол. Финны были ближе к голу — чаще бросали по воротам, больше владели шайбой. Но финал — это игра ошибок, и первыми ее допустили Суоми.

Не менее опасно прошло большинство финнов. Четыре выигранных вбрасывания из четырех помогли спецбригадам Юкки Ялонена устраивать пожар возле ворот Федотова. Иван не дрогнул — своевременно реагировал на броски после поперечных передач и не давал вторых шансов. Эпизодами россиянам везло, особенно когда творить на лед выходила тройка Сакари Маниннена. Финны провели период лучше, перебросали соперника, но их старания обнулил Михаил Григоренко.

Рисунок игры не изменился после перерыва. Суоми владели территорией и находили свободное пространство в нашей зоне. Доминирование на вбрасываниях помогало быстро начинать атаки и не тратить драгоценное время для отбора шайбы. Одна из них завершилась ответным голом. Вилле Покка пробил Федотова броском от синей линии, когда шайба пролетела между ног у Никиты Нестерова и юркнула под щитки голкипера. Наивно было полагать, что с Финляндией получится сберечь минимальное преимущество, как бы отважно ни ловили броски на себя наши защитники.

Россияне отвечали редкими вспышками в атаке. Сам себе создал момент герой полуфинала Арсений Грицюк, опасно бросал Никита Гусев. Вход в зону проходил только через вброс. Осмысленные позиционки возникали нечасто и не заканчивались чем-то опасным для Харри Сятери. От финского вратаря не требовалось чудес — оставалось только поймать дежурные броски и избежать отскоков перед собой.

Третий период для Алексея Жамнова начался по кошмарному сценарию. Номинальное четвертое звено Суоми организовало второй гол. Бьорнинен исправился за удаление, которое реализовал Григоренко. Но герой эпизода — Марко Анттила, направивший шайбу в сторону ворот Федотова из, казалось бы, неочевидной позиции. Двухметровый гигант — автор единственного гола в злополучном полуфинале чемпионата мира-2019, когда финны европейским составом оставили без финала российскую команду мечты с Овечкиным, Малкиным и Кучеровым. Идут годы, а 36-летний Анттила по-прежнему опасен и эффективен. Мало кто помнит, что в далеком 2013-м от форварда отказался новокузнецкий «Металлург». Неужели это месть россиянам за ссылку в волжскую «Ариаду» из Высшей лиги?

Второй гол финнов поставил россиян в тяжелейшее положение. Игра по счету — кредо команды Юкки Ялонена. И как же не вовремя удалился Сергея Андронов! Вместо того чтобы бежать спасать родину, россияне две минуты отбивались в меньшинстве. Выручал Иван Федотов, однажды ему помогла перекладина. Четыре года назад в Пхенчхане команда Олега Знарка совершила камбэк жизни с Германией. Сегодня у сборной Жамнова повторить их подвиг не получилось. Финны закрылись, упростили игру и дотерпели на последних секундах, когда россияне заменили вратаря. Система Ялонена принесла Суоми первое в истории олимпийское золото. Результат финала — справедлив и закономерен.