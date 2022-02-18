Лидер сборной России взял бронзу в ски-кроссе после череды травм. Ридзик повторил успех Пхенчхана

Игорь Омелин и Кирилл Сысоев не попали в десятку сильнейших.

Олимпийские игры-2022. Фристайл.

Ски-кросс. Мужчины. Финал

1. Райан Регез (Швейцария)

2. Алекс Фива (Швейцария)

3. Сергей Ридзик (Россия)

4. Эрик Моберг (Швеция)

В ски-кроссе, в отличие от других видов фристайла, все просто — четыре лыжника едут вместо по трассе, состоящей из волн, трамплинов и других препятствий, стараясь обогнать соперников. Если в биг-эйре или акробатике нужно понимать, сколько оборотов скрутили спортсмены в воздухе, правильно ли они приземлились и что там было во время полета, здесь особо вникать не надо. Зато тут часто бывает так — горнолыжники, у которых не всегда получается показывать максимально быстрые результаты в гиганте или слаломе, переходят в ски-кросс, в котором, в общем-то, тоже нужно показывать хорошую скорость. Это как в фигурном катании — у одиночников не всегда получается исполнять суперсложные прыжки, и они переходят в парное катание или танцы и там спокойно реализуют себя.

Проблемы Ридзика в олимпийском цикле и нервное начало Игр

В квалификационных заездах спортсмены просто ехали трассу по одному, не встречаясь с другими спортсменами, — важно было показать время прохождения. Игорь Омелин на этой стадии стал вторым, Кирилл Сысоев и Сергей Ридзик расположились в третьем десятке. Бронзовому призеру Олимпиады в Пхенчхане особенно не повезло — из-за погодных условий он проиграл лидерам около двух секунд, что могло сильно выбить его из колеи. Не получилось.

1/8 финала преодолели только Омелин и Ридзик — оба выиграли свои заезды, а вот Сысоев стал только четвертым и из борьбы выбыл. В четвертьфинале не повезло уже Игорю — хотя как сказать, что не повезло: по своим горнолыжным навыкам он опережает многих фристайлистов, но у него не очень получилось на старте, что очень важно в ски-кроссе. Особенно — на олимпийской трассе. Плохо стартанешь — и шансов на попадание в следующую стадию уже практически нет, несмотря на то что впереди еще вся трасса. Вот у Омелина и не получилось, хотя рассчитывал он на тройку призеров.

— Я недоволен, потому что рассчитывал на более высокий результат — быть как минимум в тройке, — рассказывал Игорь журналистам после своего неудачного четвертьфинального заезда. — Но сложилось, как сложилось. Допустил ошибку на стартовой секции, оказался четвертым, и уже было сложно обогнать. Здесь такая трасса, что старт определяет половину успеха. Конечно, сейчас было намного легче психологически, чем на первой Олимпиаде, когда меня трясло. Здесь попроще, и я надеялся, что и результат будет еще лучше.

Так что в полуфинале надежды были связаны только с Сергеем Ридзиком. Опять же не беспочвенно — в Пхенчхане-то он взял бронзу, боролся за золото, но столкнулся с соперником. Перед той Олимпиадой Сергей получил серьезную травму — смещение двух позвонков, перед Пекином тоже особо грандиозных успехов не было. Опять же из-за разных повреждений, но даже на чемпионатах мира ничего значительного достигнуть не удавалось.

Хорошей новостью стала победа Ридзика на олимпийской трассе на этапе Кубка мира в конце ноября — тогда Сергей рассказал «СЭ», что если в Пхенчхане бронза была радостным событием, то сейчас он идет за золотом. Несмотря на кучу травм и даже одну операцию — спортсмен сам вспомнил некоторые из них: «Спина, мениск сшивали, контузия бедренной кости, запястье, разрыв связки плечевого сустава, разрыв хряща грудного отдела...»

Мастерское выступление россиянина в полуфинале и повторение олимпийского успеха

В полуфинале Ридзик стартовал не очень удачно и долгое время был четвертым — золото, как и любая другая медаль, уплывало на глазах. Пару раз пришлось рискнуть и по внутреннему радиусу на поворотах попытаться обогнать соперников. Это все могло бы кончиться падением или дисквалификацией, но все-таки получилось — Сергей обогнал двух фристайлистов и квалифицировался в финал.

В последнем заезде россиянину противостояли два сильных швейцарца — Райан Регез и Алекс Фива, а также швед Эрик Моберг. Фива и Моберг стояли на пьедестале чемпионата мира-2021, Регез выиграл в несколько раз больше на Кубках мира, чем Ридзик. В финале это, конечно, имело значение, но мы уже видели, какие чудеса могут происходить на Олимпиаде, — вспомнить хотя бы тот же полуфинал с участием Сергея.

Сергей Ридзик (белый шлем) во время выступления в финале. Фото Global Look Press

Финал начался для россиянина лучше предыдущей стадии — он, правда, отстал от двух швейцарцев по итогам половины трассы, но потом догнал и попытался прессовать Алекса Фиву. Немного не получилось — не хватило этого давления и длины трассы, так что Ридзик снова приехал третьим. Хотел золото, боролся за него, но, кажется, на финише был рад и бронзовой медали — победно вскинул руки и обмотался флагом Олимпийского комитета России. Возможно, это действительно не то, на что изначально рассчитывал спортсмен, но стоит вспомнить его почти бесконечный список травм и понять — в таких ситуациях любая медаль имеет значение. А две бронзы на Олимпиадах точно невозможно считать случайностью.