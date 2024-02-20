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Допинг

20 февраля, 18:22

Лайшев: «У Валиевой невозможно отнять статус одной из лучших фигуристок в истории»

Лайшев назвал Валиеву одной из лучших фигуристок в истории
Руслан Минаев
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

«Валиевой хватит сил, чтобы справиться с абсолютно бредовым решением CAS. Все будут ждать ее с на льду с нетерпением. Статус одной из лучших фигуристок в истории у Валиевой невозможно отнять», — цитирует Лайшева «РБ Спорт».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменке теперь запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

Источник: РБ Спорт
Фигурное катание
Камила Валиева
Ренат Лайшев
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