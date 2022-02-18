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Сегодня, 09:23

Казакевич о смерти отца во время Олимпиады: «Никому не пожелаю пережить такое»

Ирина Казакевич рассказала об эмоциях на Олимпиаде, узнав о смерти отца
Виктория Кравченко

Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась по поводу трагедии, произошедшей в ее семье во время Игр в Пекине.

Девушка участвовала в эстафете по биатлону и завоевала серебро в день похорон отца. Он умер после продолжительной болезни.

«Удалось подавить эмоции, мне повезло, что рядом со мной находились дорогие мне люди — в частности, мой тренер. Он сильно меня поддерживал, делал так, чтобы я как можно больше времени находилась рядом с кем-то, это мне помогало. Когда я оставалась со своими мыслями наедине, было очень тяжело, поэтому во время тренировок мы старались разговаривать на отвлеченные темы. Тренер сразу спросил, смогу ли я бежать эстафету, на что я ответила, что сделаю все возможное. Я очень сильно настраивалась на эту гонку, рада, что сумела справиться со своим этапом», — рассказала Казакевич.

«Узнала об этом сразу после гонки преследования. Поначалу было даже не так тяжело, потому что я не сразу все осознала. Самое тяжелое было после — ехать на пристрелку, понимая, что в другом месте сейчас происходит совсем другая церемония. Никому не пожелаю пережить такое. Рада, что меня окружают люди, готовые оказать такую поддержку, я им очень благодарна», — цитирует спортсменку ТАСС.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13750961
Сборная России по биатлону
Ирина Казакевич
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