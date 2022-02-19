Интервью наших медалистов после Олимпиады.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание

Пары. Итог

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 239,88

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 239,25

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 237,71

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 220,50

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 214,84

6. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 212,68

Настроение российских фигуристов после заключительного вида Пекина-2022, парных соревнований, было разным. Если Дмитрий Козловский находился в бешенстве , то две пары, попавшие на пьедестал, выдали проникновенные монологи. Завтра они выступят с показательными номерами вместе с нашими фигуристками Анной Щербаковой и Александрой Трусовой, а также Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

« СЭ» публикует самые яркие цитаты наших и золотых китайцев Суй Вэнцзин/Хань Цуна.

Тарасова/Морозов: «В планах — продолжение карьеры»

Морозов: — Думаю, все сегодня рады своим медалям. В фигурном катании олимпийская награда — вершина карьеры. Это очень много для нас значит. Последние четыре года мы работали только ради этого момента.

Сейчас уже чувствуем, что можем выдохнуть. Внутри пустота. Хочется прийти в себя и насладиться этим моментом. Мы выполнили свою задачу, сделали все, что могли.

Тарасова: — Я счастлива. Эти эмоции огромное количество сил забирают. Мы тут долго ждали соревнований, держали эмоции в себе. После такого происходит взрыв.

Морозов: — После предыдущей Олимпиады было много проблем. В позапрошлом году у нас даже не было льда, когда была пандемия. Этери Георгиевна нас взяла, мы к ней попросились, и это несмотря на то, что у нее такая группа девочек. С нами работала большая команда: Максим Траньков, Павел Слюсаренко, Алексей Тихонов — это все организовала она.

Был ли переход к ней ключевым? Не могу так сказать. Все просто так складывалось, судьба так повернула. Думаю, нам просто повезло, что мы попали к ней.

Мы здесь почувствовали уверенность, как на чемпионате Европы, начиная с этого момента мы были уверены. Там тоже был хороший прокат. Тренировались на высоком уровне дома в Москве, потом в Красноярске. 1 февраля прилетели сюда, потому что до последнего не знали, кто будет в команднике.

Прокат китайцев? Видели, что партнерша сделала «бабочку», но там сотые решили. Обидно, что такой разрыв. Не скажу, что все решил четверной подкрут. Здесь сыграл фактор лояльности судей. Родные стены помогли, скажем так. У нас другие элементы стоили больше, это тоже сыграло роль.

Если бы год назад узнали, что возьмем серебро? Ну, это же не должность, это нужно завоевать. Этери Георгиевна всегда держит такую планку, чтобы тебе всегда было легко и когда надо. Каждая программа должна быть как разминка. Если этого нет, надо работать.

Алексей Тихонов сказал о завершении карьеры? Думаю, он говорил, что серебро хорошо для завершения олимпийского цикла. Что дальше? Посмотрим, следующий цикл начинается со следующего сезона. Начнем ли его? Дайте этот закончить, впереди еще Кубок Первого канала, чемпионат мира! На который планируем ехать. В планах продолжение карьеры есть.

Мишина/Галлямов: «Судьи показали, что нам нужно работать»

Мишина: — Для нас медаль значит то, что вся работа, которую мы проделали и наши тренеры, не напрасна. Мы сделали все, что могли, и сегодня, и вчера. Мы довольны тем, что у нас все получилось. Спасибо тренерам.

Галлямов : — Мы очень рады нашей награде. Для каждого спортсмена это важная веха карьеры.

Не будем говорить, что устали. На душе то, что мы справились со сложным периодом. Рады, что все закончилось на положительной ноте. Каждый спортсмен порадовался бы любой награде на Олимпиаде. Но бронза дает мотивацию для работы. Статус чемпионов мира? Чемпионами мы были в прошлом, но соревнования идут дальше.

Мишина: — Мы думали, что можем быть в топе, это да. Судейство? Судейство как-то не обсуждают обычно. Раз так решили — значит, так правильно.

Галлямов: — Наша работа — кататься. Судьи лишь показали, что нам нужно работать. Сейчас хотим восстановиться, но впереди еще дальнейшие соревнования. Главное сейчас — добраться домой без приключений. Чемпионат мира у нас в планах, конечно. Мы еще молодые, так что за наше здоровье можете не переживать.

Хотя график здесь был непростой. «Зенит» ночью играл (Галлямов — активный болельщик «Зенита». — Прим. «СЭ»)? Нет, я не смотрел, вы чего? Только утром посмотрел обзоры. Там еще и Лига чемпионов была. Хотя, когда засыпал, прокручивал возможные составы в голове, кого куда поставить. Болел дистанционно. Пожалуй, свои соревнования были важнее.

Мишина: — Апелляция американцев в CAS с требованием провести церемонию награждения? Мы не следили за происходящим, были сконцентрированы на произвольной программе, тренировках. Думаю, не мы решаем эти вопросы. Нас поставят перед фактом, и мы узнаем в то же время, что и все (апелляцию в итоге отклонили. — Прим. «СЭ»).

Суй/Хань: «Этот вечер нам не забыть никогда»

Суй: — Я счастлива. По сравнению с прошлой Олимпиадой медаль поменяла свой цвет. За четыре года у нас было много травм, нам предстояло много пройти. Большое спасибо нашему тренеру и врачам. Было хирургическое вмешательство, столько разных операций. Спасибо Китаю за такую хорошую Олимпиаду.

Хань: — Этот вечер не забыть никогда. Мы осуществили свои мечты у себя на родине. Думаю, мы выступили просто потрясающе. Это уже девятая золотая медаль для Китая. Думаю, наша победа стала вишенкой на этом торте. Спасибо большое всем участникам и организаторам.