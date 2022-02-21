Сразу после окончания Олимпийских игр в Пекине интервью «СЭ» дал министр спорта Российской Федерации.

— У нашей сборной в Пекине — 32 медали. Успех?

— Безусловно. В истории российского спорта это лучший результат на зимних Играх. Нашу страну представляли 213 атлетов в 13 видах спорта. Награды получили 68 человек, причем 17 — золотые медалисты. По общему количеству медалей, завоеванных в Пекине, мы уступили лишь Норвегии.

— Зато в неофициальном командном зачете на девятом месте.

— Стояла цель — быть в пятерке. Это с одной стороны. А с другой — если анализировать выступления наших ребят и уровень конкуренции, положительная динамика налицо. Конечно, не во всех видах спорта. Но во многих. Были и исторические достижения. В прыжках на лыжах с трамплина мы взяли медаль впервые за 54 года. Золотые медали в лыжных эстафетах завоеваны в мужской команде впервые за 42 года, а в женской — за 16 лет. В женском могуле бронза — спустя 28 лет.

— Как объяснить резкий перекос в сторону серебряных и бронзовых медалей третью Олимпиаду подряд?

— Да, в Пхенчхане, Токио и Пекине вторых и третьих мест у России гораздо больше, чем первых. Но не стоит зацикливаться на голых цифрах. Важно, что предшествовало этому результату. Конкуренция в мировом спорте с каждым годом растет, и теперь некоторые страны делают упор на конкретные дисциплины. Допустим, у Китая сейчас девять золотых медалей — в основном за счет фристайла и шорт-трека. Мы же стараемся охватить практически все виды спорта, постоянно развиваем их. Правда, в медалеемких пока не вполне успешны.

— Это в каких?

— Коньки, тот же фристайл... Разумеется, все надеялись, что золотых медалей у нас будет больше. Что ж, с тренерами и руководителями федераций после их возвращения из Пекина проведем детальный анализ. Разберем причины неудач, поймем, где допустили ошибки.

— Для кого-то главный герой Игр-2022 — Александр Большунов, для кого-то — Анна Щербакова. А для вас — кто?

— Всех, кто увозит из Пекина медаль, можно считать героями. Сразу вспоминаются золотые лыжные эстафеты у мужчин и женщин. Серебряная медаль Ивана Якимушкина в марафоне. А биатлонистка Ирина Казакевич, которая бежала эстафету в день похорон отца и завоевала серебро?! А Эдуард Латыпов? Из-за ковида был на карантине, столкнулся с колоссальными трудностями при подготовке. Потом маленькая трагедия на четвертом этапе эстафеты. Однако парень не опустил рук и все-таки сумел добыть бронзу... Ну а если брать общее количество наград, то здесь, конечно, вне конкуренции Сан Саныч Большунов. Пять медалей, из них три — золотые! Вот уж действительно — король лыж!