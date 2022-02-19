У Александра уже девять олимпийских наград, он выигрывает их в каждой своей гонке на Играх

Александр Большунов выиграл масс-старт свободным стилем и завоевал свое третье олимпийское золото в карьере. Российский лыжник, добавивший к трем победам одно второе и одно третье место, занял вторую строчку в списке самых титулованных спортсменов пекинских Игр. Успешнее Сан Саныча в столице Китая выступил только норвежский биатлонист Йоханнес Бе, на счету которого четыре победы и одно третье место. Кроме них, трехкратными чемпионами в 2022 году стали норвежская биатлонистка Марта Ройселанн и голландская конькобежка Ирен Схаутен, пять подиумов покорились французскому биатлонисту Кентену Фийону Майе.

Самые титулованные спортсмены Олимпиады в Пекине.

Большунов стал четвертым нашим спортсменом, выигравшим на одних Играх пять медалей. Ранее триумфальное выступление удавалось только женщинам-лыжницам. В 1992 году Любовь Егорова и Елена Вяльбе положили по пять наград в копилку сборной СНГ, а шесть лет спустя идентичный большуновскому результат (3-1-1) оформила Лариса Лазутина, награжденная за то выступление в Нагано звездой Героя России. Тем не менее повторить рекорд Лидии Скобликовой и стать вторым в истории нашей страны четырехкратным чемпионом одной Олимпиады Большунову пока не удалось.

Отечественные спортсмены, которые выиграли более трех медалей на одной Олимпиаде.

Лидер сборной России продлил уникальную успешную серию выступлений на Олимпиадах, завоевав медаль в девятой из девяти своих гонок. Пять пекинских наград он прибавил к четырем медалям, привезенным из Пхенчхана. В Корее Александр трижды был вторым и однажды — третьим.

Олимпийские гонки Александра Большунова.

Только в одной из пяти гонок — разделке на 15 километров — Большунов оказывался единственным представителем России на пьедестале почета. В классической эстафете компанию ему составили Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов, в спринтерской — Александр Терентьев, в скиатлоне — Денис Спицов, а в масс-старте — Иван Якимушкин. Причем в личных гонках россияне оформляли золотые дубли, которых у нашей сборной в Китае набралось три (еще один — в активе девушек-фигуристок). Начиная с Лиллехаммера лыжники сделали шесть дублей, фигуристы — восемь, конькобежцы и шорт-трекисты — по одному.

Российские золотые дубли на Олимпийских играх.

Став девятикратным призером Олимпиад, Большунов укрепился на втором месте по количеству медалей среди всех российских олимпиоников. Успешнее Сан Саныча после 1992 года выступал только гимнаст Алексей Немов, который привез по шесть наград из Атланты и Сиднея. Семикратными призерами Игр становились синхронистка Светлана Ромашина, гимнастки Светлана Хоркина и Алия Мустафина, а также прыгун в воду Дмитрий Саутин.

Лидеры по медалям среди российских спортсменов (с 1994 года).

Теперь Александр делит второе место по количеству выигранных на зимних Олимпийских играх медалей с Любовью Егоровой, которая, правда, шесть раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала. Большую коллекцию собрала только Раиса Сметанина, принявшая участие в пяти Олимпиадах.

Отечественные спортсмены, которые выиграли более пяти медалей зимних Олимпиад.

За все время проведения зимних Олимпийских игр только семь спортсменов выиграли больше медалей, чем Большунов. Рекорд принадлежит норвежской лыжнице Марит Бьорген (15 медалей), результат которой через четыре года попробуют атаковать (в случае продолжения карьеры) голландская конькобежка Ирен Вюст (13 наград) и итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана (11). В мужском зачете Александр и вовсе делит третье место со шведским лыжником 1950-1960-х Сикстеном Йернбергом и голландским конькобежцем Свеном Крамером, так и не сумевшим взять хоть одну медаль в Пекине. Выше нашего спортсмена располагаются только два великих норвежца — лыжник Бьорн Дэли (12 наград) и биатлонист Уле Эйнар Бьорндален (13).

Лидеры по числу медалей зимних Олимпиад.

В Пекине лыжная сборная России завоевала фантастические 11 наград. Это лучший результат по количеству в истории: по восемь медалей было в Нагано и Пхенчхане. При этом завтра утром в женском марафоне может состояться атака и на качественный рекорд Нагано, где Лариса Лазутина и компания взяли пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали.