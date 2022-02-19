«Вы смеетесь? Нам позорно недодали!» Козловский разнес судейство на Олимпиаде

Фигурист Дмитрий Козловский считает, что их паре с Александрой Бойковой недодали баллы в произвольной программе на Олимпиаде

Завершение турнира спортивных пар получилось скандальным.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание

Пары. Итог

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 239,88

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 239,25

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 237,71

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 220,50

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 214,84

6. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 212,68

В финале турнира спортивных пар в двух баллах уместились сразу три пары. Китайцы выиграли при домашних трибунах, два российский дуэта, Тарасова/Морозов и Мишина/Галлямов, тоже довольны и попали на пьедестал. Кому точно произошедшее не понравилось — так это Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Им медалей не хватило. Козловский встретил оценки в kiss-and-cry активной жестикуляцией руками, а в микст-зоне, отвечая на вопросы «СЭ» о судействе, был очень жестким в высказываниях.

— Как оцените сегодняшнее выступление?

— Не считая одного элемента с помаркой, не было ни одной грубой ошибки. Мы получили не свои баллы. Не знаем, почему так произошло. Я хочу посмотреть распечатки, поговорить с тренером, может, мы чего-то не видели. Мы уже много раз сказали, что прокаты были достойные, мы хорошо себя представили. Если говорить про нашу работу — мы ей довольны. Что мы увидели на табло — вы сами все видели.

На чемпионате России было в десять раз эмоциональнее

— Дмитрий, по вам было заметно, что недовольны оценками.

— Вы смеетесь? Мы такие баллы набирали три года назад, когда вышли из юниоров.

— Вам недодали?

— Позорно недодали! Но я не видел распечатку, ничего не могу сказать. Я был в шоке, когда увидел вчера третий уровень за нашу поддержку. В Америке нам за идентичную поддержку ставили четвертый уровень. Не знаю, почему они решили здесь сделать так.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Reuters

— Стоит ли в фигурном катании добавить возможность подавать протесты на решения судей?

— Мне кажется, механизм протестов имеет резон. За спортсменами ведется контроль в плане допинга и прочего. Думаю, судьи тоже должны быть подконтрольны какой-нибудь организации.

— Как вам вообще Олимпиада в Пекине?

— Я отвечу прямо. Мне есть с чем сравнивать, я своими глазами был в Сочи, я смотрел, я присутствовал на арене «Айсберг», смотрел по телевизору Пхенчхан. Я могу сказать, что Олимпиада в Пекине с точки зрения энергетики может называться Олимпиадой только с очень сильной натяжкой. На чемпионате России было в десять раз эмоциональнее. Самое главное — это отсутствие болельщиков на трибунах из разных стран, эта Олимпиада не является такой, какой она должна быть.

Тарасова и Морозов проехали свою программу чище китайской пары

— Долго будете отходить от этих Игр?

— Отходить не от чего. Опустошение бывает от крайне тяжелого психологического турнира. А мы здесь уже три недели. После чемпионата России я прямо отходил, это было круто. Ребята, которые получают медали, наверное, сейчас получают мощные эмоции, но мы не в их числе.

— С чем можете сравнить эту Олимпиаду?

— Сравнил бы олимпиаду с этапом «Гран-при». Во Франции, наверное, интерес побольше. Можно сравнить с этапом в Америке.

— Как вам итоговые результаты турнира?

— Думаю, Тарасова и Морозов проехали свою программу чище китайской пары. Суй и Хань внесли вклад в фигурное катание, они через многое прошли. У меня вызывают уважение все спортсмены, которые проходят через большие трудности. И также мое уважение к паре Тарасова и Морозов. В нужное время они сделали свой максимум.

— Есть ли у вас в планах чемпионат мира?

— Да. Мы здесь без золота, у нас нет козыря для пропуска ЧМ.

— Можете сравнить драму в женском турнире и в парах?

— По драме женский одиночный турнир получился сильнее. Расклад в парах многие предполагали. А в женском турнире мало кто мог угадать подобные результаты.