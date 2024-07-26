«Мостовой готов к тренерской работе. Я бы доверил ему любую команду». Интервью Романцева о Евро, Роналду и телеэкспертах

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России отвечает на вопросы читателей «СЭ».

Евро был перегружен пресным футболом. Как говорил герой Рязанова: «Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам»

Егор Борисов: — Олег Иванович, насколько, по-вашему, закономерен исход Евро-2024? И стал ли он для вас неожиданностью?

— Для начала признаюсь, что весь турнир меня не покидало чувство досады, возникшее из-за отсутствия российской сборной. Не хочу лезть в политику и рассуждать о том, почему мы остались за бортом этого футбольного праздника, — легче не станет. Но, думаю, это испытывал не я один. Уже говорил, что симпатизировал голландцам, которые когда-то покорили меня вместе с легендарным Кройфом. А еще португальцам, прибывшим в Германию с великим Роналду. Жаль, что и те и другие порадовали лишь эпизодами — не их это был чемпионат.

Даже не знаю, как отнесся бы к тому, если бы финал остался за Англией. Ведь многие не понимали, как можно, собрав звездную атаку с Кейном, Беллингемом, Фоденом, бежать вперед, оглядываясь на свои ворота. Так вершину не покоряют! А то, что первой стала Испания, которая, горя на поле в каждой встрече, рвалась к чемпионству, вполне закономерно. И ее победа обнадежила, что футбол все-таки не станет жертвой прагматиков, а останется игрой, которая дарит зрелище, заставляя болельщиков терять голову. Той игрой, которую и подарила нам Испания. За что ей почет и уважение.

Николай Донской: — Многие назвали этот Евро слишком осторожным и незрелищным. А вот Александр Мостовой, напротив, сказал, что смотрел все матчи, среди которых не было ни одного скучного — что говорит о высоком уровне футбола. А какова ваша оценка увиденного?

— Буду откровенен, я на стороне тех, кто посчитал это Евро турниром, перегруженным пресным и прагматичным футболом. Отсюда и тревога по поводу того, что в нем исчезла та изюминка, которая делала его романтичным, непредсказуемым. Не видно было таких выдумщиков, какими мы воспринимали на поле Марадону, Цымбаларя, Кечинова, чья бесшабашность придавала игре особый настрой и поднимала ее градус. Помните, как в одном из фильмов Рязанова кто-то из героев (Ипполит Матвеевич в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». — Прим. «СЭ»), вздыхая, говорит: «Как скучно мы живем — мы перестали лазить в окна к любимым женщинам».

Может, это идет от тех тренеров, для которых футбол — просто средство хорошего заработка. Сами они никогда не играли, но зато бойко рассуждают, каким должен быть футбол, как ему необходимо развиваться. Каждый такой «специалист» нафарширован компьютерными программами и технико-тактической аналитикой. И обязательно окружен такими же, как он, подкованными помощниками. Говорю об этом потому, что убежден — за спиной человека нашей профессии должен быть футбол с потом и кровью, с победами и поражениями. То, с чего начинается тренер! Предвижу вопрос: «А как же Моуринью?» Отвечу: это исключение, подтверждающее правило. Остальные «спецы» в массе своей — обман. Но, как ни странно, сейчас они в цене. Возможно, потому что начальникам с ними просто легче договариваться. Впрочем, это мое личное мнение, которое я никому не навязываю.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Намеки на стремление Роналду войти в историю — бред. Он уже давно в истории!

Анзор Рева: — Как думаете, насколько правы СМИ, назвавшие этот Евро «турниром уставших звезд»? Есть мнение, что на состоянии большинства игроков сказалась борьба в национальных чемпионатах и еврокубках, где было затрачено немало сил и нервов. Может, следовало найти другое время для проведения чемпионата Европы?

— Мне тоже показалось, что некоторые сборные проводили матчи как-то натужно, словно считая время, оставшееся до финального свистка. К примеру, такой показалась мне обычно боевая и кусачая Хорватия. Думаю, здесь сказался перебор возрастных игроков, включая заводилу Модрича. Не чувствовалось былой легкости в действиях бельгийцев. Да и португальцы показали свой истинный потенциал, лишь когда громили Турцию.

Конечно, не у всех футболистов были такие нагрузки, как у Кейна, Беллингема, Райса, Фодена, чьи клубы бились в еврокубках. Но англичанам удавалось сохранять оптимальный настрой до конца матчей и дожимать соперников уже на флажке, как со Словакией. У испанцев в еврокубках было задействовано больше половины сборной: Симон, Ямаль, Мората, Кукурелья, Карвахаль, Фернандес, Вивиан, Эрнандес, Хоселу, Торрес. Но об этом никто не вспоминал, поскольку каждый матч они проводили, получая удовольствие от игры. И даря его трибунам! А семь побед в семи встречах, включая финал, — лучший показатель в истории турнира. И это заслуга Луиса де ля Фуэнте, сумевшего восстановить игроков после тяжелого сезона. Что и было подтверждено европейским золотом.

Что касается проведения Евро в другие сроки, то не думаю, что УЕФА озаботится этой проблемой. Ведь тогда придется переносить турнир, скажем, на начало осени. А европейские футбольные боссы не большие любители экспериментов. И лишняя головная боль им ни к чему.

Лев Стоцкий: — На Евро теперь играют 24 сборные — понятно, что в УЕФА пошли на это ради доходов в казну. Но увеличение числа участников сделало турнир громоздким, а некоторые сборные просто не соответствовали его уровню. Как считаете, прав Дмитрий Аленичев, который предлагает вернуться к формату с 16 командами?

— На сто процентов согласен с Дмитрием. 16 участников — оптимальный вариант. Что уже проверено временем. К тому же давно и хорошо известно: лучшее — враг хорошего! Что касается доходов в казну, то пусть чиновники из УЕФА подумают, как их получить не в ущерб футболу. Возвращение же к 16 командам придаст турниру большую динамику, сократит число проходных матчей, а в финальной части Евро окажутся сборные, которые будут достойны этого. Ну и конечно, следует кое-что пересмотреть в регламенте. Согласитесь, грустно и смешно одновременно, когда при равенстве всех прочих показателей Дания опередила в групповом турнире Словению только по количеству желтых карточек. Извините, но футболом здесь что-то не пахнет.

Андре Токарев: — Что скажете о критике, которая обрушилась в СМИ на Роналду? Португальский агент Барбоза даже заявлял, что Криштиану тормозит игру сборной, а тренер Мартинес ставит его в состав под давлением авторитета футболиста.

— Я не очень верю в искренность агентов, а также в их глубокое понимание футбола. Особенно когда один из них говорит, что Роналду «надо уходить и уступить место молодежи». Здесь невольно начинаешь думать: а не о своих ли клиентах ты печешься, дружок? Так что лили грязь на великого игрока те, кто не заслуживает даже того, чтобы стоять с ним рядом!

Такими талантами, как Роналду, гордится весь мир. Так же, как гордится Пеле, Марадоной, Месси — богами футбола! И грязные намеки на стремление Криштиану войти в историю или установить какой-то статистический рекорд иначе как бредом не назовешь. Он уже давно в истории! Лично для меня одно его появление на Евро сразу же повысило интерес к турниру. Да, это был не лучший чемпионат Криштиану, где от него, как всегда, ждали голов. Но почему-то мало кто обратил внимание на то, что Роналду стал больше играть на партнеров. Что ярко проявилось в матч с турками, когда он отдал пас Фернандешу вместо того, чтобы забить самому. И в серии пенальти Криштиану бил первым, хотя и рисковал. Ведь со Словенией он промахнулся. Так поступают только большие футболисты! А те, кто думал, что Роналду один вытащит сборную, и поэтому обвинял в провале только его, ошибались. Что ж, таков удел больших талантов, которым завидовали во все времена. И не только в футболе.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Кирилл Бродский: — Невыразительную игру Мбаппе одни объясняют травмой в матче с Австрией, а другие считают следствием его разбирательств с «ПСЖ». По-вашему, какая из причин главная? И могла ли потеря одного, даже такого классного игрока повлиять на атакующую мощь французов, не сумевших забить с игры в четырех матчах подряд?

— Думаю, выбило из колеи все, вместе взятое, — и скандальный переход в «Реал», и перелом носа. Мбаппе — ключевая фигура в обойме французов, лидер, стержень игры. Но пять подряд матчей без голов с игры только его спадом не объяснишь. В таких ситуациях должен существовать план Б. А где были такие умельцы, как Барколя, Муани, Дембеле, Тюрам, Жиру, Гризманн? Ведь они играли без масок! Значит, что-то не сработало в выборе тактики, в определении состава. Хотя после поражения в полуфинале от испанцев Мбаппе взял на себя всю вину за неудачу на Евро, назвав свое выступление на нем провальным.

Благородно! Но рискну встать на защиту футболиста. В таких турнирах ты должен выходить на поле в состоянии стопроцентной готовности. И мелочей здесь не бывает. А тут — коварная травма, да еще маска, которая мешает чувствовать игру, нервирует. Вспоминается история обожавшего бега Андрея Петровича Старостина о том, как в Англии знаменитый жокей неожиданно проиграл финальный заезд. Огорчению пятикратного чемпиона не было предела. И вдруг из заднего кармана он вынул маленький ключик и, размахивая им, закричал: «Вот из-за чего лошадь сбоила на финише — это же для нее лишний вес!» А ключик тот граммов 5-10 весил, не больше. Вот тебе и мелочь...

Но будем считать недосмотр знаменитого жокея случайностью. Как и неудачу на Евро большого игрока Киллиана Мбаппе. Лично я в это верю, поскольку на таких, как он, держится футбол!

Дмитрий Чудин: — Не напомнила ли вам критика Роналду и Мбаппе на Евро историю со Львом Яшиным, которого признали главным виновником неудачи сборной СССР на чемпионате мира в Чили?

— Припоминаю тот случай. Но ситуации схожи лишь в том, что звезды всегда находятся под особым прицелом. Ведь в португальской и французской сборной, кроме Роналду и Мбаппе, достаточно тех, с кого также можно спросить за провал. Но они как бы на втором плане — что с них взять? А вот свалить все на лидеров — дело святое! Обычная история.

Вот и Яшин тогда попал под горячую руку. И это при том, что в Чили вратари и более легкие мячи пропускали, чем Лев Иванович. Да, он не выручил. Но уж точно не был главным виновником неудачи, каким его поспешили объявить. Но самое обидное, что и болельщики в это поверили. Пришлось начинать с нуля. И Яшин нашел в себе силы вновь подняться на вершину, блистательно сыграв потом за сборную мира на «Уэмбли». Мне довелось общаться с этим великим вратарем и замечательным человеком, прожившим потрясающую футбольную жизнь. Я не знаю, слышали ли Роналду с Мбаппе о Яшине, но уверен — после этого Евро они найдут в себе силы заткнуть рот критикам той игрой, которая уже многие годы восхищает весь футбольный мир.

Леонид Костенко: — Мне очень понравились комментарии в «СЭ» о ходе Евро Александра Мостового. Интересно было бы узнать, как вы относитесь к заявлению Александра, что «его бесит, когда оценку игре Роналду, Мбаппе, Лукаку дают те, кто сам ни разу толком по мячу не ударил». А вот мнение Канчельскиса, Аршавина, Радимова, Колыванова, Шалимова и других уважаемых в футболе людей ему всегда интересно.

— Полностью поддерживаю Сашу, который всегда говорит то, что думает! Сам не люблю компьютерных аналитиков, которые с умным видом советовали Дешаму, кого и куда надо ставить. Или какую тактику следовало выбрать Саутгейту. Нет, на кухне с соседом или тещей такое можно обсудить. Но прилюдно, с экрана — это уже перебор. И Мостовой вправе об этом говорить, поскольку он истинный профессионал и большой игрок. А не какой-то агент — типа этого Барбозы, которому надо хайпануть, поливая Роналду, или впихнуть в команду кого-то из клиентов. Потому мнению Александра я доверяю, поскольку в футболе он разбирается, чувствует его. И то, что он готов к тренерской работе, не сомневаюсь. Я бы доверил ему любую команду. Давай, Саша, пришла пора начинать!

Ламин Ямаль. Фото Global Look Press

Саутгейт — тренер-кремень. Ямаль — супервундеркинд!

Виктор Дугин: — Егор Титов назвал главным открытием Евро Ламина Ямаля. А кого назовете вы?

— Всегда доверял футбольному вкусу Егора, который во многом совпадает с моим. Думаю, что по поводу способностей этого испанца двух мнений быть не может — настоящий футбольный вундеркинд! Пеле дебютировал в сборной в 17 лет, Роналду — в 18. А Ямаль в 16 стал игроком основы «Барселоны» и национальной команды, а теперь еще и чемпионат Европы выиграл! Это нападающий практически без слабых мест. Скорость, техника, пас — все при нем. И это в такие годы! А как ведет себя на поле — уверенно, осмысленно и, самое главное, без понтов. Но хотелось бы видеть в его игре побольше импровизации. На мой взгляд, сейчас Ямаль, особенно в обводке, действует предсказуемо. Но это дело наживное. А пока будем считать, что минувший Евро подарил всем нам новую восходящую звезду. Вива, Испания!

Никита Горский: — До сих пор идут споры по поводу самого красивого мяча турнира. Одни считают таковым гол Ямаля французам, другие — мяч Беллингема Словакии. А какой бы из них выбрали вы?

— Хороши оба. Здесь и выбор футболистами позиции для удара, и мгновенная оценка ситуации, и техническое исполнение. Ямаль воспользовался тем, что защитники французов начали пятиться, пошел в обводку и, оставив не у дел Рабьо, нанес обводящий удар в верхний угол, отразить который Меньян был не в состоянии. А гол Беллингема — результат потрясающего чутья. Он сумел в толкучке поймать мяч и ножницами отправить его в сетку. Фантастика! Будь моя воля, разделил бы авторство самого красивого гола между Ямалем и Беллингемом. Хотя, положа руку на сердце, по турнирной важности гол англичанина все-таки чуть перевешивает.

Феликс Рыбин: — Сборную Англии подвергли жесткой критике за практичную игру, которая «убивает футбол». А что скажете вы о команде Саутгейта?

— То, что Англия «убивает футбол», — глупость. Любой тренер прежде всего старается выстроить игру исходя из возможностей своих футболистов. А оценка его работы — только результат. Саутгейт старался добиться его с помощью той тактики, которую считал наиболее эффективной. И это раздражало тех, кто ждал от англичан девятого вала атаки с такими забивалами, как Кейн, Фоден, Уоткинс и Беллингем. Вот почему натуженная победа над скромной Сербией, а затем ничьи с Данией и Словенией породили волну недовольства с обвинениями в антифутболе. Да, команда не баловала трибуны зрелищем, но, стиснув зубы, билась до последнего, буквально выгрызала свое, когда, казалось, все уже потеряно. Именно так было со словаками и чудо-голом Беллингема, и со швейцарцами, где все решилось в серии пенальти. Наконец, после полуфинала с голландцами, где в добавленное время победу принес мяч Уоткинса. Тогда-то все дружно и заговорили об истинных возможностях англичан, а букмекеры срочно пересмотрели их шансы в финале.

Гарет Саутгейт. Фото Global Look Press

На мой взгляд, команда Саутгейта играла так, как ей позволял соперник, стараясь выжимать максимум даже из полумоментов. В первом тайме финала она вновь была сверхосторожной. Но, сознательно отдав инициативу испанцам, лишила их простора для скоростных атак. А вот после перерыва началось то, чего ждут от матчей подобного ранга: гол Уильямса при поддержке Ямаля, ответный выстрел Палмера и, наконец, победный аккорд Ойярсабаля. Была еще пара загубленных моментов испанцами и, уже под занавес, атакующая вспышка англичан. Если бы Ольмо не вынес мяч с линии ворот...

Как известно, футбол не терпит никаких «если бы». В финале все было по делу, по игре. А чемпионом стал заводной испанский молодняк, который не просто бился, но еще дарил нам зрелище и превзошел очень крепкого соперника. Не случайно один из отчетов о финале вышел с заголовком «Испания вырвала победу у Англии!». Именно вырвала! А вот заявление очередного знатока, что теперь болельщики и пресса имеют право уничтожать Саутгейта, считаю дикостью. Победи Англия, они надрываясь трубили бы уже о просчитанной до мелочей стратегии Саутгейта и его мудрости. Мне это, увы, знакомо...

А потому не удивлюсь, если вновь увижу этого закаленного профессионала во главе английской сборной. Мне это было бы интересно. Вы хорошо поработали, сэр Гарри!

Геннадий Родин: — Вас не удивил уход Саутгейта — самого успешного тренера сборной Англии за последние десятилетия?

— Скорее огорчил. Очень крепкий специалист со своими взглядами на футбол и профессию. Да и характер для тренера подходящий: два финала проиграл, а от своих принципов не отступает — кремень мужик. А как держит удар критиканов-советчиков, постоянно трещавших о неверно выбранной тактике, о том, что он гробит футбол! Признаюсь, мне не очень по душе игровой стиль английской сборной. Но обыграй она в финале испанцев, что бы тогда говорили о ее тренере?

А уход Саутгейта меня немного удивил. Допускаю, что это была реакция на критику, лавиной обрушившуюся на него и команду после Евро. Или усталость от постоянного напряжения. Думаю, спустя некоторое время он расскажет о причинах ухода. Что ж, такова наша профессия...

Р. S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все то, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!