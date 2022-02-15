Трагедия Латыпова. Наш финишер упустил золото пятью промахами на последнем рубеже

Сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете, лидируя от первой до последней стрельбы.

Олимпийские игры-2022. Биатлон. Мужчины. Эстафета

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:19.50,2 (1 шт. круг + 7 промахов)

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильян Жаклен, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе) — +27,4 (0+9)

3. Россия (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) — +45,3 (2+6)

4. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — +01.04,3 (1+9)

5. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — +01.49,4 (1+13)

6. Канада (Адам Раннеллс, Кристиан Гоу, Жюль Бюрнот, Скотт Гоу) — +01.56,3 (2+9)

7. Италия (Томас Бормолини, Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — +01.58,6 (2+13)

8. Белоруссия (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Антон Смольский) — +01.59,0 (2+11)

Сборная России была близка к победе в эстафете, но осталась третьей. Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов в самой драматичной гонке этой Олимпиады выиграли бронзовые медали. Победила команда Норвегии, на втором месте — Франция.

Противопоставление лыж и биатлона на этой Олимпиаде (да и на прошлой тоже) всегда было не в пользу последнего. У лыжников уже семь медалей, у биатлонистов — всего две. У лыжников — супердружная команда, у биатлонистов — постоянные внутренние распри. Даже с погодой биатлону не везло: лыжный турнир проходил днем и на солнышке, биатлонный — вечером и в жуткий мороз.

Но тут биатлонисты словно решили сломать карму. Или, может, не зря Елена Вяльбе передала им счастливый победный флаг, с которым финишировал Сергей Устюгов?

В последние два дня в Пекине заметно похолодало. Даже -15 на улице ощущаются как -23, поэтому организаторы пожалели биатлонистов и перенесли старт на 14.30 по местному времени. Иначе был риск вообще эстафету не провести — к вечеру тут температура стабильно падает градусов на пять.

Халили даже переплюнул Червоткина

За Халили в этой эстафете было особенно тревожно. Олимпиада у Карима пока совсем не задалась. 34-е место с четырьмя промахами в индивидуалке — провал для снайпера, для которого на Играх это главная гонка. А потом еще у Карима была целая неделя паузы. Вот так вот находиться на «стопе» без всякой определенности, пока другие борются за медали, — невероятно тяжело.

Да и возможности для тренировок во время самой Олимпиады сильно ограничены. О форме Карима можно было судить разве что по тренировочному масс-старту для резервистов, где он занял третье место. Но это все же была скорее шутка, чем реальная гонка. И погодные условия с тех пор изменились кардинально.

— Что-то подобное мы видели недавно у лыжников, — сказал коллега, когда Карим Халили передал эстафету с первого этапа с почти 40 секундами преимущества над норвежцами. В этом смысле Карим даже переплюнул лыжного стартера Алексея Червоткина, тот привез викингам меньше полуминуты. Но если Червоткин в похожем стиле проводит почти каждый свой этап, от Халили такой феерии вообще никто не ждал.

Карим словно заразился от лыжников победным вирусом. Тем более он лыжам человек не чужой — тренировался у Егора Сорина. Спурт в заключительный подъем, и на хвосте остается только белорус Никита Лобастов. Ну, это ничего, в лыжах нас тоже до последнего преследовала сборная Германии. Зато грозные сборные Норвегии и Швеции получили по кругу штрафа и проигрывали уже минуту!

На втором этапе у нас был Александр Логинов. Для Саши это непривычный расклад, обычно он бегает третий или четвертый. А уж получать эстафету первым — когда вообще с Сашей такое было? Про Логинова не зря говорят, что лучше всего он смотрится в гонках с раздельным стартом. Тут, по сути, так и получилось — Саша имел возможность бежать без оглядки на соперников.

Получилось это просто блестяще. Если бы не два доппатрона на «стойке», мы бы везли всем минуту уже ко второму этапу. То есть прямо по графику лыжной эстафеты, но все же в биатлоне такой расклад — это совсем фантастика. Но Логинов на своем этапе действительно был хорош. Чего стоит только отрыв от француза Жаклена — только за финишный круг Саша привез Эмильену почти 20 секунд! И это одному из быстрейших бегунков в пелотоне.

Цветков не повторил прошлых ошибок

Для Максима Цветкова эстафета — особое событие. Еще год назад Макс рассекал лыжню на Кубке России, а теперь вот лидирует в олимпийской эстафете. Уже в Пекине Цветков дважды был четвертым, в индивидуалке остался в одном точном выстреле от золотой медали.

— Я понимал, что это самый реальный в моей карьере шанс выиграть Олимпиаду, — сказал нам накануне Денис Спицов, который бежал третий этап в лыжной эстафете. Цветков наверняка понимал про себя то же самое.

Вспоминал ли он тот самый выстрел в индивидуалке, когда стрелял свою «стойку»? Тогда Максим говорил, что «стрелял в медаль». Но умные спортсмены дважды одной и той же ошибки не допускают. Цветков был абсолютно безупречен на своем этапе — ни одного доппатрона за два рубежа!

А вот шедшие за нами французы и белорусы ошибались вовсю. Их даже догнала сборная Норвегии, где Йоханнес Бе откровенно шел ва-банк. В итоге он втащил свою команду обратно в борьбу за медали и отыграл у Цветкова больше минуты. Максим заметно сдал на последнем круге, и в итоге отрыв Латыпова составил 41-43 секунды от норвежцев и французов. Если бы кто-то сделал такой прогноз перед эстафетой, мы бы не поверили. Но теперь уже хотелось большего.

Самый трагичный момент Олимпиады

Латыпов — самое сильное звено этой команды. Он уже имеет здесь личную медаль в гонке преследования, показывает отличный ход. Да и с нервами все в порядке, иначе награды Олимпиады не выигрывают. Латыпов вытаскивал максимум из своего финишного этапа практически во всех эстафетах по ходу сезона. Казалось, что вот-вот — и флаг от Устюгова пригодится. Жаль, что только казалось...

Стрельба Латыпова на стойке — самый трагичный момент этой Олимпиады. Один выстрел мимо, второй, третий... Эдик останавливается, смотрит на мишени, на ветровые флажки. Что в этот момент проносится в его голове, лучше даже не представлять. Это гораздо хуже, чем было даже у Максима Цветкова в индивидуалке. Макс был сам за себя, а Латыпов в ответе за троих товарищей. Часто говорят, что в биатлоне все может перевернуться за одну стрельбу. Но чтобы вот так отдать почти минуту преимущества, которое мы увеличивали с каждым этапом...