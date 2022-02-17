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Сегодня, 11:45

Украинского олимпийца раскритиковали за фото на подиуме с россиянином

Российский фристайлист обнялся с украинцем после выступления на Олимпиаде
Отдел спорта «СЭ»
Илья Буров и Александр Абраменко.
Фото Getty Images
Александр Абраменко и Илья Буров.
Фото Getty Images
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Неоднозначная реакция на красивый жест фристайлиста Александра Абраменко в Пекине.

Взаимоотношения фристайлистов-акробатов украинца Александра Абраменко и россиянина Ильи Бурова — одна из красивых историй последних Олимпиад. Будь фристайл популярнее, Netflix уже покупал бы права на сериал о дружбе на фоне геополитических сдвигов. В 2018 году после финала в мужской лыжной акробатике Абраменко и Буров вместе сфотографировались в Пхенчхане. Тогда они завернулись в украинский флаг — у России не было никакой символики, даже ОКР. Оба попали на подиум.

Александр Абраменко и Илья Буров. Фото Getty Images
Александр Абраменко и Илья Буров.
Фото Getty Images

Спустя четыре года отношения между странами лучше не стали, но Буров и Абраменко снова показали свои дружеские отношения, обнявшись и сфотографировавшись вместе, теперь уже с соответствующими знаменами — ОКР и Украины.

При этом все помнят, как в прошлом году после ОИ-2020 на Украине гремел скандал с совместным фото прыгуньи в высоту Ярославы Магучих и Марии Ласицкене. Ласицкене является офицером российской армии, поэтому украинке пришлось извиняться со словами «враг не дремлет». Впрочем, через месяц она снова сфотографировалась с Марией, правда уже в компании с другими спортсменками. И после этого Ярославе тоже пришлось доказывать, что на плече у Ласицкене лежит не ее рука.

Теперь негативные эмоции украинцев перекинулись на фотографии с фристайла. Абраменко в Instagram поздравляют, но к его постам невозможно оставить комментарии неподписавшимся пользователям.

А в более свободном Twitter полным ходом идет разбор полетов. Большинство, разумеется, радуются серебру Абраменко в Пекине — это первая медаль Украины на нынешних Играх. Среди празднующих, например, легкоатлетка Ольга Саладуха (она поздравила Александра на русском языке).

Поздравили Абраменко и Национальный олимпийский комитет Украины, и даже министерство обороны, к которому фристайлист имеет отношение как армеец. Только вот не всем факт поздравления понравился. Некоторые украинские пользователи раскритиковали серебряного призера за объятия с россиянином: «Лучше б китайца обнял».

— Армеец, который целуется с врагом? Позорище, — возмущается львовянка Ирина.

«За что ура? За любовь к русне?», «Получит ли он за это машину или квартиру?», «Кого ты целуешь?» — типичные комментарии под новостями.

Некоторым украинским СМИ вообще показалось, что объятия — это провокация. Видимо, со стороны российского спортсмена.

Неизвестно, как сейчас Абраменко, олимпийского чемпиона Пхенчхана-2018 и серебряного призера Пекина-2022, встретят после возвращения на родину. Не исключено, что ждет воспитательная беседа в министерстве обороны, как произошло минувшим летом с Ярославой Магучих. И в этой ситуации может быть даже хорошо, что фристайл не так уж и популярен.

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