Украинского олимпийца раскритиковали за фото на подиуме с россиянином

Неоднозначная реакция на красивый жест фристайлиста Александра Абраменко в Пекине

Взаимоотношения фристайлистов-акробатов украинца Александра Абраменко и россиянина Ильи Бурова — одна из красивых историй последних Олимпиад. Будь фристайл популярнее, Netflix уже покупал бы права на сериал о дружбе на фоне геополитических сдвигов. В 2018 году после финала в мужской лыжной акробатике Абраменко и Буров вместе сфотографировались в Пхенчхане. Тогда они завернулись в украинский флаг — у России не было никакой символики, даже ОКР. Оба попали на подиум.

Александр Абраменко и Илья Буров. Фото Getty Images

Спустя четыре года отношения между странами лучше не стали, но Буров и Абраменко снова показали свои дружеские отношения, обнявшись и сфотографировавшись вместе, теперь уже с соответствующими знаменами — ОКР и Украины.

При этом все помнят, как в прошлом году после ОИ-2020 на Украине гремел скандал с совместным фото прыгуньи в высоту Ярославы Магучих и Марии Ласицкене. Ласицкене является офицером российской армии, поэтому украинке пришлось извиняться со словами «враг не дремлет». Впрочем, через месяц она снова сфотографировалась с Марией, правда уже в компании с другими спортсменками. И после этого Ярославе тоже пришлось доказывать, что на плече у Ласицкене лежит не ее рука.

Теперь негативные эмоции украинцев перекинулись на фотографии с фристайла. Абраменко в Instagram поздравляют, но к его постам невозможно оставить комментарии неподписавшимся пользователям.

А в более свободном Twitter полным ходом идет разбор полетов. Большинство, разумеется, радуются серебру Абраменко в Пекине — это первая медаль Украины на нынешних Играх. Среди празднующих, например, легкоатлетка Ольга Саладуха (она поздравила Александра на русском языке).

Так тримати! Олександр Абраменко завоював срібло в лижній акробатиці на Олімпіаді в Пекіні!



Це перша медаль України на Олімпіаді-2022! Слава Україні!

?? pic.twitter.com/r1sLDfwzD2 — Петро Порошенко (@poroshenko) February 16, 2022

Поздравили Абраменко и Национальный олимпийский комитет Украины, и даже министерство обороны, к которому фристайлист имеет отношение как армеец. Только вот не всем факт поздравления понравился. Некоторые украинские пользователи раскритиковали серебряного призера за объятия с россиянином: «Лучше б китайца обнял».

Краще б китайця пригорнув, а не моskaля... pic.twitter.com/Wue42N7UEz — Євгеній (@Evgeniusus) February 16, 2022

— Армеец, который целуется с врагом? Позорище, — возмущается львовянка Ирина.

Армієць що цілується з ворогом? Позорище. — Ірина Львів'яночка 25%+ (@Iryna_from_Lviv) February 16, 2022

«За что ура? За любовь к русне?», «Получит ли он за это машину или квартиру?», «Кого ты целуешь?» — типичные комментарии под новостями.

Некоторым украинским СМИ вообще показалось, что объятия — это провокация. Видимо, со стороны российского спортсмена.

Украинские СМИ — о Бурове и Абраменко. pic.twitter.com/hsRuClVAEM — Lublineс93 (@Lublinec931) February 17, 2022

Неизвестно, как сейчас Абраменко, олимпийского чемпиона Пхенчхана-2018 и серебряного призера Пекина-2022, встретят после возвращения на родину. Не исключено, что ждет воспитательная беседа в министерстве обороны, как произошло минувшим летом с Ярославой Магучих. И в этой ситуации может быть даже хорошо, что фристайл не так уж и популярен.