В российском биатлоне — новый скандал. Теперь — из-за состава на эстафету

Евгения Буртасова не примет участия в эстафетной гонке на Олимпиаде, так как отказалась выходить на старт контрольной тренировки.

Вообще, биатлонисток в Пекине у нас всего пятеро. Не то чтобы выбор состава на эстафету, где выступают четыре девушки, был очень широк. При этом Женя Буртасова — запасная, прилетела в последний момент из-за болезни Валерии Васнецовой. В своей единственной гонке на Олимпиаде, индивидуалке, совсем не блеснула — 77-е место с шестью промахами. Вроде бы не та ситуация, когда следует обижаться на невключение в состав. Но все не так.

— Почему нет Буртасовой? — объяснил пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. — Позавчера, чтобы оценить ее состояние, тренеры предложили ей пробежать небольшой масс-старт со спортсменками из других стран, которые не бежали спринт/пасьют. У мужчин в аналогичном товарищеском забеге участвовал Халили. Евгения отказалась, сказала: «У меня свой план».

Реакция Буртасовой на это высказывание не заставила себя долго ждать. Она вообще спортсменка, которая за словом в карман не лезет. Тем более в ответ на прямое обвинение в отказе от борьбы.

— В последние дни я работала с четким прицелом на эстафету, — сказала Буртасова в интервью ТАСС. — Когда у меня был день отдыха, мне сказали: «Тут народ собирается масс-старт пробежать, не хочешь принять участие?» И я действительно отказалась, но лишь потому, что на следующий день у меня была запланирована работа, я должна была придерживаться тренировочного плана. Мне никто не говорил, что результаты масс-старта могут повлиять на формирование состава. Если бы мне сказали, я бы просто так не отказалась.

Наш женский биатлон — это анекдот

Ситуация анекдотичная, с какой стороны ни посмотри. Вот Женя Буртасова: экстренно прилетела в Пекин, заняла место в восьмом десятке, потом уже больше недели сидит без гонок. За три дня до олимпийской эстафеты тренеры предлагают ей пробежаться с сильными иностранными соперницами. И Женя искренне удивлена: неужели такая тренировка могла бы на что-то повлиять? Разве обязательно было в ней участвовать? Лучше я буду мечтать об эстафете и работать по своему плану.

Или вот тренеры: с составом на эстафету катастрофа, выбирать не из кого. Форма Буртасовой — загадка, с индивидуалки многое могло измениться. Но зачем же нам лезть в индивидуальные планы спортсменки? Пусть себе спокойно готовится к чемпионату России или Кубку IBU, что там у нее следующее... Попросить ее перенести запланированную скоростную работу на день раньше — это перебор. Заранее предупредить об обязательной контрольной тренировке — тем более.

Серохвостов или Мальцев никогда бы себе такого не позволили

Отсутствие коммуникации в нашей женской команде, кажется, приобрело уже необратимый характер. Даже элементарные вопросы не решаются вообще никак. Спортсменки тренируются каждая сама по себе, а старший тренер Михаил Шашилов имеет влияние разве что на Ирину Казакевич.

И в этом смысле предстоящая эстафета может стать для некоторых из тренеров лебединой песней в нынешней сборной. Как бы плохо ни было, позитив будет хотя бы в том, что дальше что-то изменится. Это ведь на самом деле парадокс: шансы на медали нашей женской эстафеты всегда были невысоки, но именно вокруг нее исторически больше всего споров. Чего стоит известный пост Екатерины Глазыриной «не команда, а ...» в Сочи-2014.

Классная эстафета — это всегда команда единомышленников. Необязательно друзей или приятелей, но людей, способных объединиться ради общей цели. Невозможно себе представить, чтобы интервью вроде того, что дала Буртасова, позволил себе Даниил Серохвостов. А ведь у него было гораздо больше поводов рассчитывать на свой этап в мужской эстафете на Олимпиаде.

Или лыжник Артем Мальцев — его оставили вне борьбы за золотую олимпийскую медаль. И он был на Олимпиаде не в восьмом десятке, как Буртасова, а дважды в топ-10. За эти дни Артем не дал ни одного интервью и ушел из соцсетей. Есть ли у него в душе обида? Вполне вероятно. Будет ли он развязывать скандал и портить своей команде праздник? Ни при каких обстоятельствах.