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Сегодня, 14:14

«Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери». Ридзик сквозь слезы обратился к жене на Олимпиаде

Ридзик эмоционально обратился к жене и маме после бронзы Олимпиады

Российский фристайлист Сергей Ридзик поделился эмоциями после бронзы Олимпиады в дисциплине ски-кросс.

«Я сказал, что выиграю, но чуть-чуть не получилось. Это мои вторые Олимпийские игры, и вновь бронзовая медаль. Можно я передам привет? Владимир Иванович Шеин, любимый мой, с днем рождения вас! Это вам мой подарок.

А теперь моей жене, дорогой любимой женщине. Любовь моя, я сегодня стал третьим. Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери. Но наша Мира будет знать, что ее батька сегодня сделал историю. Да, не получилось выиграть золото, но бронза — это еще лучше

Мама, ты можешь гордиться своим сыном. Не опять, а снова», — сказал Ридзик в интервью matchtv.ru.

Ранее Ридзик становился бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года.

Олимпиада
Сергей Ридзик
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