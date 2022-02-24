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«Ради сына урвал одного Дунь Дуня». Интервью Яковлева об итогах Олимпиады

Защитник сборной России Яковлев рассказал о серебре хоккеистов на Олимпиаде
Михаил Скрыль
Корреспондент
Егор Яковлев.
Фото Global Look Press
Егор Яковлев.
Фото Евгения Чернова
Егор Яковлев.
Фото Евгения Чернова
Егор Яковлев.
Фото Евгения Чернова
Егор Яковлев.
Фото Евгения Чернова
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Защитник сборной России пообщался с журналистами после прилета в Магнитогорск.

Хоккеисты сборной России возвращаются в клубы после Олимпиады и торжественного чествования в Москве. 24 февраля в 12.10 по местному времени в Магнитогорск прилетел Егор Яковлев. Для защитника «Металлурга» это была вторая Олимпиада в карьере. К золоту Пхенчхана-2018 он добавил серебро Пекина-2022. В аэропорту Егор пообщался с журналистами и поделился впечатлениями от Олимпиады и возвращения домой.

Егор Яковлев.
Егор Яковлев. Фото Евгения Чернова

Мы отдали все, что у нас было

— От возвращения домой самые положительные эмоции. Дорога получилась долгой. Очень рад приехать домой. Скоро увижу свою семью и присоединюсь к команде.

— Это ваша вторая Олимпиада. Можете сравнить Игры в Пхенчхане и в Пекине?

— Разница — в медалях и в их цвете. Обе Олимпиады были тяжелыми. Сравнить не получится. В любом случае это большой опыт. Рад, что мы выиграли медали и вернулись домой.

— Ограничения на Олимпиаде мешали вам?

— Нам было непросто. Никуда нельзя выходить. С питанием были определенные проблемы. Постоянные ПЦР-тесты, маски — это наложило отпечаток. Не было такого ажиотажа среди болельщиков. Их особо не пускали на матчи.

— Ожидания от самого процесса оправдались для вас?

— Олимпиада — это очень крутое и значимое событие. Рад, что был в этой команде. Это огромный опыт для меня.

— Вспомните буллит в полуфинале со шведами. Этот момент можно назвать самым эмоциональным в карьере хоккеиста?

— Тогда не было таких эмоций. Надо было выходить и решать момент. Осознание приходит позже. Это очень знаменательный момент в моей карьере.

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— Когда волновались больше: когда общались с президентом перед Олимпиадой или когда исполняли буллит в полуфинале?

— Наверное, когда разговаривал с президентом. Переживал тогда больше.

— Уже через несколько дней плей-офф. Остались силы?

— Да. Сил куча. Спасибо главному тренеру и руководству, что дали мне достаточно времени отдохнуть морально и физически. Я полон эмоций. Сейчас сразу поеду во дворец, проведу маленькую тренировку.

— Кому посвящаете эту медаль?

— Всем болельщикам и людям, которые за нас переживали и молились.

— Одни болельщики кинулись ругать команду после поражения и попрекать результатом и игрой. Другие — хвалили и уверены, что вы отдали все силы.

— Мы отдали все, что у нас было. Считаю, что это хороший результат. Мы играли в финале, но так сложился матч. Это очень достойный результат — мы отдали все.

— Да и вам интересна медаль другого цвета.

— Да, безусловно.

Егор Яковлев.
Егор Яковлев. Фото Евгения Чернова

Масштаб церемонии открытия впечатляет

— Вы — один из самых популярных хоккеистов сборной среди журналистов. Никогда не отказывались от комментариев.

— Мы играем для болельщиков. Журналисты — те люди, которые доносят информацию до наших болельщиков.

— Многих впечатлила сама церемония открытия Олимпиады. А вас?

— Да, я впервые попал на открытие. Появилась возможность — и я воспользовался ей. Масштаб, конечно, впечатляет. Воспоминания на всю жизнь.

— И в Москве, когда вас встречали, был большой праздник.

— Нас здорово встретили, пришло много болельщиков. Когда ехали на мероприятие, люди вдоль дороги встречали нас с плакатами и баннерами. Это очень впечатляет.

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— Вы выиграли чемпионат мира, Кубок Гагарина, золото и серебро Олимпиад. Дальше — новый поход за Кубком Стэнли?

— На данный момент у нас начинается плей-офф. Хочется добиться успеха с родной командой.

— Эмоции после Олимпиады помогут в плей-офф?

— Однозначно. Только плюс, что мы играли и находимся в тонусе. Получили позитивные эмоции. Даже Артем Минулин, который не сыграл ни одного матча, но находился с нами, тренировался. Думаю, он тоже приехал с классными эмоциями, и ему это поможет.

— Кто персонально поддерживал вас?

— Как обычно: друзья, семья. Никого нового не прибавилось.

— Не скучали с первого и до последнего дня на Олимпиаде?

— Хоккей открывает и закрывает Олимпийские игры. Мы остаемся одними из последних и видим пустую деревню, как уменьшается народ. Всех провожаем. Народ уже гуляет и празднует, а мы готовимся к самым важным матчам.

Егор Яковлев.
Егор Яковлев.

— Есть какая-то примечательная история, которая происходила вокруг Олимпиады?

— Это было хорошее время, как мы проживали с ребятами. Олимпиада — специфическое мероприятие. Обычно все живут по одному и готовятся к играм. А на Олимпиаде живешь в доме с ребятами. Много интересных историй, как мы справляли быт.

— Что привезли сыну в подарок, кроме медали?

— Талисман Олимпиады Дунь Дунь. Он вызвал сумасшедший ажиотаж. Его было не достать, стояли огромные очереди. Ради сына урвал одного Дунь Дуня.

— После финала с финнами долго в голове держали матч? Может быть, пришло новое осмысление, почему не удалось взять золото?

— Нет, после игры поблагодарили друг друга, поздравили с медалями. Думаю, осознание придет позже.

— Вадим Шипачев жаловался на питание. Это стало неожиданностью для вас?

— Не могу сказать, что это стало неожиданностью. На прошлой Олимпиаде питание тоже было не супер, но мы как-то справлялись. Тогда можно было выходить в город и кушать в кафе. Не замечали особо, как кормили в олимпийской столовой. А в этом году из-за пандемии нам нельзя было покидать сам объект, поэтому это очень ощущалось.

— На другие соревнования удалось попасть?

— Нет. В этот раз не получилось. На прошлой Олимпиаде я один раз был на лыжной гонке.

— Вторая Олимпиада — и обе не под российским триколором. Отдадите все силы, чтобы участвовать в третьей — и уже под нашим флагом?

— Все равно все знают, кто мы. «Россия — в нашем сердце» — лозунг нашей команды. Конечно, принципиально хочется выступать под своим флагом. Но все знают, и мы сами знаем, кто мы. Надеюсь, следующие серьезные соревнования пройдут под российским флагом.

Егор Яковлев (ХК Металлург)
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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