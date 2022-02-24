«Ради сына урвал одного Дунь Дуня». Интервью Яковлева об итогах Олимпиады

Защитник сборной России пообщался с журналистами после прилета в Магнитогорск.

Хоккеисты сборной России возвращаются в клубы после Олимпиады и торжественного чествования в Москве. 24 февраля в 12.10 по местному времени в Магнитогорск прилетел Егор Яковлев. Для защитника «Металлурга» это была вторая Олимпиада в карьере. К золоту Пхенчхана-2018 он добавил серебро Пекина-2022. В аэропорту Егор пообщался с журналистами и поделился впечатлениями от Олимпиады и возвращения домой.

Егор Яковлев. Фото Евгения Чернова

Мы отдали все, что у нас было

— От возвращения домой самые положительные эмоции. Дорога получилась долгой. Очень рад приехать домой. Скоро увижу свою семью и присоединюсь к команде.

— Это ваша вторая Олимпиада. Можете сравнить Игры в Пхенчхане и в Пекине?

— Разница — в медалях и в их цвете. Обе Олимпиады были тяжелыми. Сравнить не получится. В любом случае это большой опыт. Рад, что мы выиграли медали и вернулись домой.

— Ограничения на Олимпиаде мешали вам?

— Нам было непросто. Никуда нельзя выходить. С питанием были определенные проблемы. Постоянные ПЦР-тесты, маски — это наложило отпечаток. Не было такого ажиотажа среди болельщиков. Их особо не пускали на матчи.

— Ожидания от самого процесса оправдались для вас?

— Олимпиада — это очень крутое и значимое событие. Рад, что был в этой команде. Это огромный опыт для меня.

— Вспомните буллит в полуфинале со шведами. Этот момент можно назвать самым эмоциональным в карьере хоккеиста?

— Тогда не было таких эмоций. Надо было выходить и решать момент. Осознание приходит позже. Это очень знаменательный момент в моей карьере.

— Когда волновались больше: когда общались с президентом перед Олимпиадой или когда исполняли буллит в полуфинале?

— Наверное, когда разговаривал с президентом. Переживал тогда больше.

— Уже через несколько дней плей-офф. Остались силы?

— Да. Сил куча. Спасибо главному тренеру и руководству, что дали мне достаточно времени отдохнуть морально и физически. Я полон эмоций. Сейчас сразу поеду во дворец, проведу маленькую тренировку.

— Кому посвящаете эту медаль?

— Всем болельщикам и людям, которые за нас переживали и молились.

— Одни болельщики кинулись ругать команду после поражения и попрекать результатом и игрой. Другие — хвалили и уверены, что вы отдали все силы.

— Мы отдали все, что у нас было. Считаю, что это хороший результат. Мы играли в финале, но так сложился матч. Это очень достойный результат — мы отдали все.

— Да и вам интересна медаль другого цвета.

— Да, безусловно.

Егор Яковлев. Фото Евгения Чернова

Масштаб церемонии открытия впечатляет

— Вы — один из самых популярных хоккеистов сборной среди журналистов. Никогда не отказывались от комментариев.

— Мы играем для болельщиков. Журналисты — те люди, которые доносят информацию до наших болельщиков.

— Многих впечатлила сама церемония открытия Олимпиады. А вас?

— Да, я впервые попал на открытие. Появилась возможность — и я воспользовался ей. Масштаб, конечно, впечатляет. Воспоминания на всю жизнь.

— И в Москве, когда вас встречали, был большой праздник.

— Нас здорово встретили, пришло много болельщиков. Когда ехали на мероприятие, люди вдоль дороги встречали нас с плакатами и баннерами. Это очень впечатляет.

— Вы выиграли чемпионат мира, Кубок Гагарина, золото и серебро Олимпиад. Дальше — новый поход за Кубком Стэнли?

— На данный момент у нас начинается плей-офф. Хочется добиться успеха с родной командой.

— Эмоции после Олимпиады помогут в плей-офф?

— Однозначно. Только плюс, что мы играли и находимся в тонусе. Получили позитивные эмоции. Даже Артем Минулин, который не сыграл ни одного матча, но находился с нами, тренировался. Думаю, он тоже приехал с классными эмоциями, и ему это поможет.

— Кто персонально поддерживал вас?

— Как обычно: друзья, семья. Никого нового не прибавилось.

— Не скучали с первого и до последнего дня на Олимпиаде?

— Хоккей открывает и закрывает Олимпийские игры. Мы остаемся одними из последних и видим пустую деревню, как уменьшается народ. Всех провожаем. Народ уже гуляет и празднует, а мы готовимся к самым важным матчам.

Егор Яковлев.

— Есть какая-то примечательная история, которая происходила вокруг Олимпиады?

— Это было хорошее время, как мы проживали с ребятами. Олимпиада — специфическое мероприятие. Обычно все живут по одному и готовятся к играм. А на Олимпиаде живешь в доме с ребятами. Много интересных историй, как мы справляли быт.

— Что привезли сыну в подарок, кроме медали?

— Талисман Олимпиады Дунь Дунь. Он вызвал сумасшедший ажиотаж. Его было не достать, стояли огромные очереди. Ради сына урвал одного Дунь Дуня.

— После финала с финнами долго в голове держали матч? Может быть, пришло новое осмысление, почему не удалось взять золото?

— Нет, после игры поблагодарили друг друга, поздравили с медалями. Думаю, осознание придет позже.

— Вадим Шипачев жаловался на питание. Это стало неожиданностью для вас?

— Не могу сказать, что это стало неожиданностью. На прошлой Олимпиаде питание тоже было не супер, но мы как-то справлялись. Тогда можно было выходить в город и кушать в кафе. Не замечали особо, как кормили в олимпийской столовой. А в этом году из-за пандемии нам нельзя было покидать сам объект, поэтому это очень ощущалось.

— На другие соревнования удалось попасть?

— Нет. В этот раз не получилось. На прошлой Олимпиаде я один раз был на лыжной гонке.

— Вторая Олимпиада — и обе не под российским триколором. Отдадите все силы, чтобы участвовать в третьей — и уже под нашим флагом?

— Все равно все знают, кто мы. «Россия — в нашем сердце» — лозунг нашей команды. Конечно, принципиально хочется выступать под своим флагом. Но все знают, и мы сами знаем, кто мы. Надеюсь, следующие серьезные соревнования пройдут под российским флагом.