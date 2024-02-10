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10 февраля, 16:31

Журова назвала неприемлемой просьбу Канады вручить фигуристам бронзовые медали Олимпиады-2022

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Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на намерение олимпийского комитета Канады добиться вручения канадским фигуристам бронзовых медалей командного турнира Игр-2022.

«Мы можем еще судиться за золотую медали. Подобные случаи происходили с американскими спортсменами. Здесь у нас отняли очки Камилы Валиевой, и у нас было такое преимущество, что наша команда в трех видах смогла занять третье место. Канадцам стыдно, что Россия без одного спортсмена выше, чем они. И теперь они отвоевывают бронзу у нас. Это абсолютно неприемлемо. Я думаю, что наш олимпийский комитет еще поборется даже за золотую медаль. Думаю, что еще будут серьезные баталии. Сейчас идет уже давление не в сторону Камилы, а против нас. Хотя Камила была чудом. Она уникальная спортсменка. Все это прекрасно понимали, с ней крайне сложно кого-то сравнить. В их понимании все уникальное надо уничтожить, потому что они даже приблизиться к ней не смогли», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

29 января CAS опубликовал решение по делу Камилы Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная Канады по фигурному катанию
Светлана Журова
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