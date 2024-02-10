Канада призвала ISU вручить фигуристам бронзовые медали Олимпиады-2022

Олимпийский комитет Канады призвал вручить канадским фигуристам бронзовые медали командного турнира Игр-2022.

«Мы не считаем, что заявление ISU обеспечивает дополнительную ясность или обоснование, и по-прежнему заявляем, что канадская команда должна получить бронзовую медаль после решения CAS. Мы тесно сотрудничаем со Skate Canada, чтобы изучить варианты апелляции», — приводит РИА Новости сообщение НОК Канады.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.