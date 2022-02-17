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Сегодня, 19:00

Валиева — Щербакова — Трусова. Золотое трио России!

Россиянка Анна Щербакова стала первой на Олимпийских играх-2022 в Пекине
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Анна Щербакова.
Фото AFP
Обозреватель «СЭ» подвел итог драматичных соревнований девушек-одиночниц на Олимпиаде в Пекине.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание
Женщины. Итог
1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95
2. Александра Трусова (Россия) — 251,73
3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13
4. Камила Валиева (Россия) — 224,09
5. Вакаба Хигути (Япония) — 214,44
6. Юй Йонг (Корея) — 213,09

Это мог бы быть абсолютно величайший вечер в истории фигурного катания. Вот прям до мурашек по коже, когда из слов остается только восклицание «вау!». Потому что на льду творилось что-то невероятное.

Сначала пять приземленных четверных Александры Трусовой — чистый космос. Она об этом мечтала — и она это сделала! Интересно, когда это достижение кто-то повторит, не говоря уже о том, чтобы превзойти? Далеко не факт, что такое случится при нашей жизни, — сейчас подобное видится делом какого-то совсем уж отдаленного будущего.

Возможно, этот прыжковый максимализм и помешал Трусовой добраться до олимпийского золота: сделай она чистый двойной аксель вместо тройного в короткой программе — возможно, стала бы чемпионкой. И слезы на церемонии награждения — разочарование от того, что, несмотря на пять четверных, выиграть не получилось. Сделать все возможное и не добраться до вершины — это очень больно. Но все равно прокат Саши войдет в историю.

Анна Щербакова. Щербакова — лучшая, Трусова — гений, Валиева — герой

А совершенно божественная Анна Щербакова? Девушка с какими-то невероятными характером и силой воли. Два месяца назад многие возмущались, что ее, а не Елизавету Туктамышеву включили в состав сборной России. Тогда Аня не могла прыгнуть четверной. Щербакову уже списали со счетов. А еще эти развалившиеся перед соревнованиями ботинки...

Но Щербакова вышла и выдала очередной прокат жизни с двумя чистейшими четверными. Так умеет только она, и это — свойство настоящих, великих чемпионов.

Поразительно, но в трио ТЩК она всегда была в тени. У Трусовой были прыжки, у Алены Косторной — образ и грация, которые так нравятся судьям и публике. А ведь в фигурное катание родители отвели Щербакову чисто для здоровья, а не для медалей, и в какой-то момент, увидев, куда все идет, хотели ее забрать. Но Аня настояла, что хочет продолжать, и теперь она — олимпийская чемпионка.

Олимпиада: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева. Олимпиада 2022: у Щербаковой — золото! У Трусовой — серебро! Валиева — только четвертая... Онлайн-трансляция 17 февраля

Завершить этот фантастический вечер должно было выступление Камилы Валиевой. Ее прокат мог сделать соревнования легендарными. О них и правда будут говорить очень долго, но, к сожалению, в другом контексте. Случилось худшее из того, что могло произойти, — 15-летняя девочка не выдержала свалившегося на нее стресса. И смотреть на это было невероятно больно. От ошибок не застрахован никто — но зная, через что прошла Валиева на этой Олимпиаде, понимаешь, что это не про спорт.

В результате остается после этой произвольной очень странное и неприятное послевкусие. Фантастические прокаты Трусовой и Щербаковой затмевает образ плачущей в ожидании оценок Валиевой, которая понимает, что упустила огромный шанс. Упустила не по своей вине.

Большим людям из МОК, чьи правила и регламенты по защите несовершеннолетних, как показала эта история, совершенно не работают, должно быть стыдно. Хотя сейчас там, наверное, испытывают облегчение, что не придется заморачиваться из-за церемонии награждения.

Остается надеяться, что Валиевой в дальнейших разбирательствах обеспечат тот уровень юридической поддержки, как и в том случае, если бы она выиграла или завоевала медаль. Ей это нужно, и она этого точно заслуживает вне зависимости от занятого на Олимпиаде места.

И нужно от души порадоваться за Щербакову — что бы ни происходило последние 10 дней в Пекине, она это золото точно заслужила.

Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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