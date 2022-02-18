«Это повлияло на мою психику». Кулижников остался без медалей Пекина

Постковидный синдром помешал рекордсмену мира из России подняться на подиум Олимпиады

Олимпийские игры-2022

Мужчины. 1000 м. Финал

1. Томас Крол (Нидерланды) — 1.07,9

2. Лоран Дюбрей (Канада) — 1.08,32

3. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.08,48...

8. Виктор Муштаков (Россия) — 1.08,74...

11. Павел Кулижников (Россия) — 1.08,87

На Национальном овале в Пекине продолжаются соревнования в конькобежном спорте. В этом виде спорта уже были разыграны 11 медальных комплектов, впереди оставалось еще три. У России за всю Олимпиаду пока лишь серебро в командной гонке преследования и бронза у Ангелины Голиковой на 500 метрах. Учитывая, что в этом году мы ждали первого золота с 2006 года, результат не самый приятный. Но на грядущих стартах у нас еще есть шансы на медали. 18 февраля прошли заезды у мужчин на 1000 метров.

Звездный дебютант

На этой дистанции выступает главная звезда нашей конькобежной сборной — Павел Кулижников. За плечами 27-летнего спортсмена из Воркуты пять золотых медалей чемпионата мира, «Большой хрустальный глобус» (первый в истории России), а также два мировых рекорда — на 500 метрах и как раз на 1000. Изначально Кулижников логично считался одним из главных претендентов на олимпийское золото, но в дело вмешались травмы. Все началось еще больше года назад. В декабре 2020-го спортсмен заразился коронавирусом, из-за чего ему пришлось пропустить чемпионат Европы. Затем он приехал на этап Кубка мира, но там получил мышечное повреждение. В итоге у лучшего спринтера весь сезон пошел насмарку. В квалификационных этапах на Олимпиаду он даже не смог заслужить право выступления на своей коронной дистанции 500 метров.

Вообще Кулижникову крайне не везет с Олимпийскими играми. Сочи он пропустил из-за дисквалификации, которую заработал в глупой ситуации на юниорских стартах, а потом как спортсмен с допинговым прошлым не был приглашен МОК в Пхенчхан. Так что Игры в Пекине стали для лучшего спринтера первыми в карьере. Перед стартом он рассказал о продолжающихся трудностях с набором формы.

«Форма средняя пока, не те кондиции, но еще есть время набрать их. Будем стараться дойти до своего уровня. До старта можно набрать еще. Если все получится, то можно вообще стрельнуть хорошенько. Дистанция 500 метров у меня не идет в этом сезоне. Были моменты, из-за чего это все. После Олимпиады я полечусь, все сделаю и надеюсь, что вернусь к этой дистанции. Она придет, она у меня сидит где-то глубоко в ногах, но пока не могу раскрыться никак», — передает слова Кулижникова ТАСС.

Надо было лечиться и тренироваться

К сожалению, россиянин стартовал в первой группе — в шестом заезде. В конькобежке всегда есть преимущество у спортсменов, которые выступают позже и знают результаты конкурентов. Плюс Павлу достался в пару не самый быстрый бельгиец Матиас Восте. В итоге у Кулижникова далеко не самое быстрое время — 1.08,87.

«Если честно, на Олимпиаде чуть пострессовее, чем на ЧМ и ЧЕ. Но чего-то особенного не было, так как я ничего от результата не ждал, показал все, что сейчас смог. Ждал три недели здесь, ничего такого, тренировался. Не поднимается уровень вообще никак, хоть головой об стену бейся. Постковидное дало на психику. У меня вечная тревога, паника, головокружения. Это началось с лета и до сих пор продолжается. Иногда с человеком общаешься, а потом теряешь фокус и вообще не помнишь, о чем с ним разговаривал.

Знаю, как с этим бороться. Надо было лечиться и тренироваться, но решили рискнуть, чтобы поехать на Олимпиаду. Надеюсь, опыт здесь поможет в Милане. Если вылечусь и все это пройдет, я готов к новому циклу. Мне только 27, я еще не старый спортсмен. Но вообще олимпийское золото — не цель моей жизни. Нет такого, что Олимпиада для меня — самое главное. Моя цель — просто быть спортсменом, показывать результаты. У меня были высокие результаты, сегодня не получилось. Нет у меня олимпийского золота, и ладно. Обидно, конечно. Но если бы я был в лучшей форме, а выступил не очень, было бы в 100 раз обиднее", — рассказал Кулижников после забега.

В итоговом протоколе россиянин расположился на 11-м месте. Еще один наш спортсмен, Виктор Муштаков, оказался на 8-й строчке. Пожелаем Павлу расправиться со всеми проблемами и вернуться за олимпийскими наградами в Милане. 31 год для конькобежного спорта возраст совсем не ветеранский.