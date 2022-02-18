В чем феномен новой олимпийской чемпионки.

Россия уже три Олимпиады подряд выигрывает в женском одиночном катании. Аделина Сотникова обыграла в Сочи олимпийскую чемпионку Ванкувера Юну Ким. Алина Загитова на какой-то балл обошла Евгению Медведеву. Анна Щербакова целых три года оставалась в тени более ярких конкуренток, несмотря на все свои титулы, но теперь она все-таки стала олимпийской чемпионкой. Ей не помешали ни болезни и травмы, ни сломанные коньки, ни прессинг, ни напряженная обстановка вокруг турнира одиночниц. Анна, которая никогда не выделялась феноменальной техникой прыжков, вращениями или скольжением, уверенно победила на главном старте жизни. Но это не только везение — у Щербаковой есть одна великолепная черта, которой иногда не хватает ее соперницам.

Юниорка на костылях

Щербакова появилась на международном уровне на год позже двух подруг по команде из-за перелома ноги. Причем Аня, которая уже в 13 лет исполняла четверной прыжок (а тогда это был не лутц и не флип, а тулуп), могла бы и не восстановиться в полной мере к следующему сезону. Или даже вообще никогда. Она три месяца ходила на костылях, пока ее сверстницы Алена Косторная и Александра Трусова устанавливали юниорские рекорды и завоевывали любовь зрителей.

Начав наконец выступать в юниорах, Щербакова стала только пятой в финале «Гран-при». В произвольной Анна зашла сразу на два четверных лутца, упала с обоих — на этом самые грубые ошибки закончились, остались только помарки. Ужасающим получился прокат короткой — падение с двойного акселя и отсутствие каскада. Что тогда подумалось многим? Не может эта фигуристка до конца восстановиться после травмы, но это не великая потеря — есть же Косторная с удивительными компонентами, Трусова со своими квадами, Алена Канышева и Анастасия Тараканова на подхвате. И это не считая взрослых спортсменок, с которыми Щербаковой впервые предстояло посоревноваться на чемпионате России.

На том турнире, ЧМ-2019, после короткой программы Аня была на пятом месте, хотя разрывы между первой пятеркой были минимальными. А произвольную Щербакова выиграла, как и весь чемпионат, пожалуй, впервые чисто исполнив четверной лутц. Тогда все подумали, что 14-летней фигуристке просто повезло — ничего же выдающегося в ее прокате не было, если убрать за скобки этот лутц.

Юниорское первенство России в 2019-м принесло Щербаковой только бронзу и опять же неудачное исполнение четверного лутца, а юниорский чемпионат мира — серебро после Трусовой при отсутствии травмированной Косторной. Квад тогда, кстати, опять же получился неидеальным.

Магия и сила характера

На Аню в первом взрослом сезоне-2019/20 в итоге никто не ставил — опять же есть Косторная и Трусова с компонентным и прыжковым талантом соответственно. Саша продолжала увеличивать количество четверных в произвольной, Алена разучила тройной аксель, которого ей хватало для побед на всех турнирах. Щербакова же не отличалась ни особой склонностью к прыжковым элементам (об этом часто говорят специалисты, указывая на недокруты и плоские ребра на старших зубцовых прыжках), ни выдающимися вращениями (наподобие тех, что уже начинала демонстрировать Камила Валиева), ни каким-то невероятным скольжением, которое есть у Косторной. Но Щербакова в том сезоне все равно везде опередила Трусову — собрав серебро чемпионата Европы и финала «Гран-при», а на чемпионате России она и вовсе обыграла всех конкуренток. И это было уже во второй раз подряд, только количество квадов увеличилось — в арсенале появились флип и лутц. Но учитывая, что на остальных главных стартах Анна проиграла Алене Косторной, этот результат опять же посчитали случайным.

Чемпионат мира в 2020 году отменили — грянула пандемия. Косторная тогда была в суперформе и могла бы выигрывать его даже с тремя трикселями, Трусова готовила пятиквадку — пять четверных уже в 15 лет, что даже демонстрировала на тренировке, жалуясь на отмену чемпионата мира. Щербакова пыталась совладать уже с тремя четверными прыжками — технически они все еще не были идеальными, но зато вполне осязаемыми.

Новый сезон-2020/21 опять же начался неидеально — восходила звезда Камилы Валиевой, которую, правда, обыгрывала на Кубках России все та же Трусова. На единственный «Гран-при» сезона, доступный российским спортсменам, Аня не поехала — заболела коронавирусом, да еще и так, что появилась пневмония. На чемпионат страны Щербакова добралась, но едва не упала в обморок после короткой программы, задыхаясь на плече у Этери Тутберидзе. Говорили, что она выступала с температурой 38, еще не оправившись после коронавируса и пневмонии. Высказывались сомнения, что Аня вообще доедет произвольную, тем более что на тренировках не получалось ровным счетом ничего. Но тут случилась какая-то магия — а как еще назвать ситуацию, когда буквально днем ранее спортсменка задыхается от проката с тремя тройными прыжками, а потом исполняет два чистых четверных и всю остальную программу в придачу? С таким волшебством Аня обыграла и Камилу Валиеву, которую считали фаворитом турнира, и всех остальных фигуристок. Но опять же на убедительную победу это не тянуло — имеется в виду ситуация, когда Щербакова изначально была бы лидером сезона. На ее очередное золото вообще ставили немногие. А кто рискнул, удивительным образом не прогадал.

Коньки не выдержали напряжения

Чемпионат мира Анна тоже выиграла — без четверного в произвольной, с поехавшими вращениями и даже порой не совсем убедительными тройными. Вроде как к тому времени пора было уже привыкнуть, что Щербакову необходимо считать фаворитом, однако ставили почему-то на других. Вот и в олимпийском сезоне опять все складывалось не в пользу Ани — сломанный даже не на тренировке палец, программы только с тройными на открытых прокатах сборной России, срывы коротких на этапах «Гран-при» и проигрыш Майе Хромых в Будапеште. Не особо убедительным получился и прокат произвольной на чемпионате страны-2022, где Щербакова впервые за три года отдала титул и едва взяла бронзу. А чуть позже, на ЧЕ, она снова стала серебряным призером, не справившись с каскадом в короткой программе, но зато набрав почти 170 за произвольную с одним, магически восставшим квадом.

Щербакова до конца надеялась на выступление на командном турнире на Олимпиаде, но ее туда не взяли. А ведь фигуристка заранее приехала в Пекин и накатывала контент с тремя четверными в произвольной. И однажды у нее даже получилось, но потом коньки не выдержали такого напряжения. Пришлось в срочном порядке раскатывать новые. Из-за этого, а также травмы шеи и колена перестали получаться квады и иногда даже тройные. Аня плакала на тренировках, а в итоге перед личным турниром даже отказалась в короткой от каскада тройной лутц + тройной риттбергер.

И все это в итоге привело к тому, что именно Щербакова стала новой олимпийской чемпионкой. Не Камила Валиева, которой пророчили это золото с 12 лет (тут, конечно, вмешались еще и посторонние факторы), не Александра Трусова, прыгнувшая-таки пять квадов в произвольной, не Алена Косторная, которая вообще осталась дома. А Аня, которая почти ни на одном крупном турнире не была безоговорочным фаворитом, которой часто ставят в упрек ее технику и скольжение. В чем же секрет?

Дело в том, что у Щербаковой есть огромное преимущество, которого многим ее конкуренткам недостает, — какая-то волшебная собранность в самый важный момент, драйв и уверенность в своих силах и, наконец, тактика. Да, Анна могла бы попробовать прыгнуть и три четверных в произвольной на Олимпиаде, но не стала этого делать — вероятно, понимала, что ей хватит и двух. И в итоге действительно хватило. Трусова в этот момент пошла на пять квадов, чтобы сотворить историю, но не все из них были идеально исполненными — этого вместе с не получившимся в который раз тройным акселем в короткой не хватило для победы.

Собранность и холодная голова

В Сочи Аделина Сотникова стала первой олимпийской чемпионкой из России, победив на домашнем льду — в удивительной борьбе с кореянкой Юной Ким, которая ранее уже выигрывала Олимпиаду. До этого россиянка побеждала на взрослом уровне только на чемпионатах страны. А тут сразу — самый престижный титул на Играх. Но только, в отличие от Щербаковой, в ее потенциале никто не сомневался — особенно это касается компонентной части.

В Пекине золото нам принесла Алина Загитова, которая запомнилась каскадом лутц + риттбергер и программой «Дон Кихот», в которой все семь прыжков были во второй половине. Та история противостояния с Евгенией Медведевой еще долго будет в памяти болельщиков, но Загитову все-таки рассматривали в качестве фаворита Игр, особенно когда Медведева вынуждена была пропустить чемпионат России и финал «Гран-при» из-за травмы.

Щербакова же за последние годы трижды выиграла чемпионаты России, чемпионат мира, побеждала на этапах «Гран-при», прыгала от нуля до трех четверных в произвольной, но все равно никогда не считалась явным фаворитом турниров. Ее золотые медали почти всегда оказывались неожиданными — ведь всегда были фигуристки, которые теоретически лучше нее в прыжках, вращениях или по компонентам. Но удивительная собранность, холодная голова, уверенность и тактика в контенте для программ стабильно возносят Щербакову на верхние ступени пьедестала. Аня теперь — олимпийская чемпионка. Возможно, не такая яркая, как Алина Загитова или даже Аделина Сотникова, но ее выдержке и силе воли может позавидовать любая спортсменка.