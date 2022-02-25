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Сегодня, 12:18

Щербакова: «Победа на Олимпиаде не была моей детской мечтой»

Щербакова призналась, что победа на Олимпиаде не была ее детской мечтой
Карен Саркисян
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свою победу на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Как бы странно это ни звучало, победа на Олимпиаде не была моей детской мечтой, — приводит слова Щербаковой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. — Возможно, потому что мои родители не отдавали меня в фигурное катание с расчетом на профессиональный спорт. В нашей семье никто и не говорил о крупных международных турнирах. Я просто каталась. Мне говорили, что будут соревнования на катке, и у меня появлялось желание победить, но я никогда не заглядывала так далеко вперед. Я просто не думала об этом».

По словам фигуристки, победа на Олимпийских играх стала для нее целью лишь по ходу нынешнего сезона.

«У меня мечта появляется только тогда, когда приходит понимание, что это реально. В нынешнем сезоне, когда я уже понимала, что набрала форму, что мне по силам отобраться на Олимпиаду, конечно, появились цели, и мечты. Ближе к Играм это уже стало моей мечтой, потому что я понимала — это реальность», — сказала она.

17-летняя россиянка на Олимпиаде в Пекине завоевала золотую медаль в одиночном катании. Также она является действующей чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России.

Источник: https://fsrussia.ru/intervyu/6021-anna-shcherbakova-moya-motivatsiya-posle-pobedy-na-olimpiade-nichut-ne-izmenilas.html
Фигурное катание
Олимпиада
Анна Щербакова
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