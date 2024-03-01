Зеппельт подал апелляцию на решение суда по иску врача фигуристов

Немецкий журналист Хайо Зеппельт подал апелляцию на решение Никулинского районного суда Москвы по иску врача российских фигуристов на Олимпиаде-2022 Филиппа Шветского, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что апелляционная жалоба была зарегистрирована 29 февраля.

Шветский подал иск к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD 26 июля 2023 года на основании видеоматериала, в котором журналист, по мнению врача, опорочил его репутацию, указав на его возможную причастность к попаданию запрещенного вещества в организм фигуристки Камилы Валиевой перед Олимпиадой в Пекине.

В олимпийском сезоне Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, в которой тренируется Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что в допинг-пробе фигуристки, которая была взята на чемпионате России в декабре 2021 года, найдено запрещенное вещество.