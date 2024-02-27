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27 февраля, 09:33

В Канаде надеются, что CAS внесет ясность в решение ISU по олимпийским медалям фигуристов

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Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) рассчитывает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) внесет ясность в решение Международного союза конькобежцев (ISU) по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Skate Canada совместно с канадскими спортсменами, участвовавшими в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, и Олимпийским комитетом Канады приняла решение официально обжаловать решение ISU о присуждении нашей команде четвертого места. Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводами, к которым он пришел, и считаем, что независимая проверка обеспечит ясность для всех сторон», — приводит слова представителя Skate Canada ТАСС.

26 февраля CAS зарегистрировал четыре апелляции по решению ISU о перераспределении результатов командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года.

CAS. CAS зарегистрировал четыре апелляции по командному турниру фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Первую апелляцию подали канадские фигуристы, Федерация фигурного катания Канады и Олимпийский комитет страны, вторую — Олимпийский комитет России (ОКР), третью — Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), четвертую — российские фигуристы.

29 января CAS опубликовал решение по делу фигуристки Камилы Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты аннулированы.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

После решения ISU Федерация фигурного катания Канады заявила, что не согласна с таким исходом и рассмотрит варианты обжалования этого решения. Канадская сборная осталась на четвертом месте в командном турнире на Олимпиаде-2022.

Источник: ТАСС.
Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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