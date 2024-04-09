Лидия Иванова — о деле Валиевой: «Я до конца не владею правдой, но все равно за Камилу»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, тренер и комментатор Лидия Иванова в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.

— К сожалению, я до конца не знаю правды, но всегда выступаю за то, чтобы все люди были в равных условиях, без химии. Это зло. Слава богу, мой вид спорта не совсем к этому относится, но я против допинга у спортсменов. Однако я просто плакала, когда вдруг Камила в силу разных обстоятельств так и не заняла свое место на мировом помосте. Это просто неизмеримая потеря! После пары Навки и Костомарова я еще не встречала такого таланта, для меня это превосходная степень. Появилась такая воздушная фигуристка, которая прямо-таки завораживающе летала на олимпийском льду! Вот это сила таланта, это явление мирового масштаба. Тут и с чашкой чая не отойдешь никуда. Я понимаю, что все вокруг это видели и понимали, ведь не одна Иванова в этом разбирается. (Смеется). Конечно, дисквалификация Валиевой многим сыграла на руку. Я до конца не владею правдой, но все равно за Камилу — не только потому, что она из России. Она потрясающий мастер, для меня это явление. А уж с вопросом допинга пускай разбираются компетентные организации, — заявила Иванова в беседе с корреспондентом «СЭ» Софьей Щудриной.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

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