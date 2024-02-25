Галлямов обратился к Баху: «Олимпийская медаль — навсегда?»

Российский фигурист Александр Галлямов в своем телеграм-канале опубликовал обращение к президенту МОК Томасу Баху.

«Уважаемый Томас Бах! К сожалению, я не очень силен в языках (мне действительно стыдно, так как за последние 4 месяца прилетает куча предложений о сотрудничестве на английском), поэтому попрошу объяснить. Скажите, пожалуйста, что значит идиоматическое выражение An Olympic medal is forever (Олимпийская медаль — навсегда, — прим. «СЭ»)? — написал Галлямов, выложив фото футляра для медали с подписью Баха.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.