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Пекин-2022

25 февраля, 11:56

Галлямов обратился к Баху: «Олимпийская медаль — навсегда?»

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Александр Галлямов в своем телеграм-канале опубликовал обращение к президенту МОК Томасу Баху.

«Уважаемый Томас Бах! К сожалению, я не очень силен в языках (мне действительно стыдно, так как за последние 4 месяца прилетает куча предложений о сотрудничестве на английском), поэтому попрошу объяснить. Скажите, пожалуйста, что значит идиоматическое выражение An Olympic medal is forever (Олимпийская медаль — навсегда, — прим. «СЭ»)? — написал Галлямов, выложив фото футляра для медали с подписью Баха.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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