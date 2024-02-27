Фигуристам сборной США могут вручить золото Олимпиады-2022 в Париже

Церемония награждения фигуристов сборной США золотыми медалями Олимпийских игр-2022 может пройти в ходе летней Олимпиады в Париже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналистку Кристин Бреннан.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.