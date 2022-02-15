Нашу чемпионку мира по фристайлу засудили на Олимпиаде? Скандал с Таталиной

Почему россиянка осталась на Олимпиаде без медали в лыжном слоупстайле.

Фристайл. Олимпийские игры-2022

Женщины. Слоупстайл. Финал

1. Матильда Гремо (Швейцария) — 86,56

2. Элин Гу (Китай) — 86,23

3. Келли Силдару (Эстония) — 82,06

4. Анастасия Таталина (Россия) — 75,51

5. Мэгги Войзин (США) — 74,28

Российская фристайлистка Анастасия Таталина ехала в Пекин на Олимпиаду в статусе действующей чемпионки мира и одной из самых сильных спортсменок в своем виде спорта. Но она неудачно выступила в коронной дисциплине «биг-эйр», а в слоупстайле заняла обидное четвертое место. Причем по мнению как самой спортсменки, так и специалистов и функционеров фристайла, она выступила лучше некоторых призеров и получила низкие оценки только из-за субъективности судей. Так засудили нас или нет и что с этим можно сделать?

Таталина выходила на слоупстайл после травмы в биг-эйре

В слоупстайле наша Анастасия Таталина не была главным фаворитом турнира, в отличие от биг-эйра, финал в котором был на прошлой неделе. В соревнованиях по трюкам на большой высоте Таталина выиграла ЧМ-2021 и ровно выступала на этапах Кубка мира. Все ждали ее сражения за золото с китаянкой Айлин Гу — местной суперзвездой, пусть и проживающей на постоянной основе в США. Увы, не получилось. Первой же попыткой Анастасия срывается и падает, лишая себя даже теоретических шансов побороться за награды. Только 10-е место, которое постфактум Таталина объяснит проблемами со зрением. «Прыгала программу на ощущениях, — объяснила затем в инстаграме спортсменка свою неудачу. — На тренировке за два дня до старта произошло падение, как следствие — гематома на правой части лица, которая закрыла глаз. Мной было принято решение продолжать выступать».

Не стала сниматься Таталина и со своей второй дисциплины Пекина. В слоупстайле перед участниками стоит задача выполнить серию акробатических элементов на специальных площадках — рампах, трамплинах, пирамидах, перилах. Каждая трасса особенная, и конкретное оборудование выбирают организаторы соревнований при одобрении FIS. Все эти сооружения расположены на протяжении всей трассы, поэтому у спортсмена есть выбор, какой объект будут использовать при спуске. По итогам квалификации россиянка была пятой, и аккуратные, но осязаемые надежды на медали у нас были. К тому же изначально именно слоупстайл был основной специализацией фристайлистки. Она уже выступала на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (12-е место), выигрывала медаль универсиады в Красноярске, периодически попадала в тройку на этапах Кубка мира и даже побеждала. Правда, на домашней трассе и два года назад — в марте 2019-го в Челябинске.

Россиянка единственная исполнила сложный элемент в финале

У многих участников, в том числе лидеров и фаворитов, элементы не получились, что открыло дорогу к пьедесталу для Анастасии. Сначала сорвалась швейцарка, потом ошибается Айлин, не удаются попытки у американки и эстонки. Но и Таталина первый заезд срывает падением на приземлении. В слоупстайле оценки не суммируются и на распределение наград влияет только самый высокий, лучший балл после трех попыток. Так что ошибки в начале можно списать на пробу трассы, и борьба за медали началась заново. Теперь уже швейцарка Матильдо Гремо безошибочна. У нее сложный набор элементов, пусть и не самый сильный среди всех участниц. Но за счет идеального исполнения она набирает высокие баллы во второй попытке, увеличивая отрыв в третьей. Наша Таталина собралась и второй попыткой также реанимировалась. Казалось, что бронза как минимум от нас точно не уйдет.

Китаянка и эстонка выдают также сильные выступления, но в решающей третьей Анастасия решила рискнуть и выдала самый экстремальный набор элементов из всех участников женского финала. Пять оборотов вокруг себя — пока в фигурном катании о пятерных только мечтают, здесь они уже реальность. Приземление идеальным не получилось, но судьи оценили попытку крайне строго, и Таталина за сумасшедшие трюки, от которых были в шоке даже соперницы, получила меньше конкуренток, показавших скромные элементы. Анастасия таким развитием событий была недовольна. «Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно. В последней попытке я сделала дабл четырнадцать — его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов. Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно, и так быть не должно», — не скрывала своего возмущения спортсменка.

Нашей фристайлистке не хватило композиции без разрывов

Тренеры и представители Федерации фристайла России поддержали девушку и обещали обратиться в FIS. Но в этой дисциплине вариантов для оспаривания судейских решений и подачи протеста Международная федерация лыжного спорта практически не оставляет. «Третий заезд у Насти по сложности прыжков и исполнению был лучше, чем у ее конкуренток с более высокими оценками, — считает президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. — В международном фристайле, кроме дисциплины «ски-кросс», невозможно опротестовывать результаты, но мы подготовим аналитическую справку и направим обращение в FIS, которая формирует судейские бригады». Курашов уверен, что оценки россиянки придержали арбитры из США и Китая. Хозяев соревнований часто критикуют в дисциплинах с человеческим фактором при принятии решений, особенно часто конфликты возникают в шорт-треке. Но так как сейчас юридических возможностей повлиять на итоговые результаты нет, любые споры можно вести только с целью не допустить подобное развитие событий в будущем.

Впрочем, далеко не все опрошенные «СЭ» специалисты согласны с тем, что нашу спортсменку засудили. «Нужно уважать решение опытных международных судей», — сказал экс-главный тренер сборной России Александр Долгов. Система оценивания спортсменов в слоупстайле такая же, как и в биг-эйре. Оценивается прохождение трассы фристайлистом (так называемый стиль спортсмена), амплитуда прыжков, сложность программы и чистота ее исполнения. Как считают специалисты, Таталиной не хватило сложности в пятой секции. Полтора оборота — несерьезно для такого уровня, а в этой дисциплине судьи ждут композицию без разрывов. Ровная чистая программа с тройными более эффективна, чем риск с элементами ультра-си. К тому же судьи оценивают каждый элемент отдельно, и они не ожидали чуда от Насти последним элементом.