«Результат мне не понравился, довольна пятью четверными». Трусова объяснила свои эмоции после проката

Фигуристка Александра Трусова объяснила свои эмоции после проката на Олимпиаде в Пекине

Первые слова серебряной призерки Олимпиады после гениального проката произвольной программы.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание

Женщины. Итог

1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95

2. Александра Трусова (Россия) — 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13

4. Камила Валиева (Россия) — 224,09

5. Вакаба Хигути (Япония) — 214,44

6. Юй Йонг (Корея) — 213,09

Олимпийское золото Пекина-2022 среди одиночниц завоевала Анна Щербакова (255,95), серебро осталось за Александрой Трусовой (251,73), а бронзовая медаль — у японки Каори Сакамото (233,13). Главный фаворит турнира и победительница короткой программы Камила Валиева заняла четвертое место (224,09). После оглашения результатов в телевизионный эфир попали эмоции Трусовой: «Да не хочу я ничего! Ненавижу! Я ненавижу этот спорт!» В разговоре с журналистами российская фигуристка объяснила свои эмоции.

Говорила про завершение карьеры на эмоциях

— Александра, что вы чувствуете сейчас?

— Я сделала пять четверных. Результат вы сами видели, сами все знаете.

— Вам понравился ваш результат?

— А вам?

— Не можем ответить за вас.

— Ладно, результат мне не понравился, довольна пятью четверными.

— Вы после проката сказали, что никогда больше не выйдете на лед. Это правда?

— Увидите. Я говорила про завершение карьеры на эмоциях. Про чемпионат мира и все остальное я подумаю потом и решу, что делать дальше.

— Изменились ваши отношения с тренерами?

— Я ни к кому отношения не поменяла.

— Просто все видели ваш диалог в телеэфире.

— Я не виновата, что за мной ходили камеры.

Александра Трусова. Фото Getty Images

Я была расстроенная

— Как оцените свой прокат?

— Посмотрите. Я сделала все, что могла. Довольна своими прокатами.

— Тогда почему вы плачете?

— Просто захотела. Я нахожусь тут три недели без мамы и собак. Сделала все, что могла, результатом я недовольна, поэтому была злая и расстроенная. Впервые откатала программу с пятью четверными. Рада этому.

— Вы впервые исполнили программу с пятью четверными прыжками. Как решились на это?

— Мне опять предлагали после короткой убрать сальхов и катать с четырьмя четверными. Я ответила «нет», хотела прыгнуть пять. Настраивалась на это и рада, что все получилось на Олимпиаде.

— Что вы думаете о ситуации с Камилой Валиевой?

— Про Камилу я ничего отвечать не буду. Есть ко мне вопросы?

— Вы довольны, что церемония награждения состоится?

— Да, я рада этому. Будет приятно получить свою медаль!