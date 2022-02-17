«Результат мне не понравился, довольна пятью четверными». Трусова объяснила свои эмоции после проката
Олимпийские игры-2022. Фигурное катание
Женщины. Итог
1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95
2. Александра Трусова (Россия) — 251,73
3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13
4. Камила Валиева (Россия) — 224,09
5. Вакаба Хигути (Япония) — 214,44
6. Юй Йонг (Корея) — 213,09
Олимпийское золото Пекина-2022 среди одиночниц завоевала Анна Щербакова (255,95), серебро осталось за Александрой Трусовой (251,73), а бронзовая медаль — у японки Каори Сакамото (233,13). Главный фаворит турнира и победительница короткой программы Камила Валиева заняла четвертое место (224,09). После оглашения результатов в телевизионный эфир попали эмоции Трусовой: «Да не хочу я ничего! Ненавижу! Я ненавижу этот спорт!» В разговоре с журналистами российская фигуристка объяснила свои эмоции.
Говорила про завершение карьеры на эмоциях
— Александра, что вы чувствуете сейчас?
— Я сделала пять четверных. Результат вы сами видели, сами все знаете.
— Вам понравился ваш результат?
— А вам?
— Не можем ответить за вас.
— Ладно, результат мне не понравился, довольна пятью четверными.
— Вы после проката сказали, что никогда больше не выйдете на лед. Это правда?
— Увидите. Я говорила про завершение карьеры на эмоциях. Про чемпионат мира и все остальное я подумаю потом и решу, что делать дальше.
— Изменились ваши отношения с тренерами?
— Я ни к кому отношения не поменяла.
— Просто все видели ваш диалог в телеэфире.
— Я не виновата, что за мной ходили камеры.
Я была расстроенная
— Как оцените свой прокат?
— Посмотрите. Я сделала все, что могла. Довольна своими прокатами.
— Тогда почему вы плачете?
— Просто захотела. Я нахожусь тут три недели без мамы и собак. Сделала все, что могла, результатом я недовольна, поэтому была злая и расстроенная. Впервые откатала программу с пятью четверными. Рада этому.
— Вы впервые исполнили программу с пятью четверными прыжками. Как решились на это?
— Мне опять предлагали после короткой убрать сальхов и катать с четырьмя четверными. Я ответила «нет», хотела прыгнуть пять. Настраивалась на это и рада, что все получилось на Олимпиаде.
— Что вы думаете о ситуации с Камилой Валиевой?
— Про Камилу я ничего отвечать не буду. Есть ко мне вопросы?
— Вы довольны, что церемония награждения состоится?
— Да, я рада этому. Будет приятно получить свою медаль!