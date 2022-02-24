Защитник сборной России Егор Яковлев сравнил Олимпиады в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022.

— Это ваша вторая Олимпиада. Можете сравнить Игры в Пхенчхане и в Пекине?

— Разница — в медалях и в их цвете. Обе Олимпиады были тяжелыми. Сравнить не получится. В любом случае это большой опыт. Рад, что мы выиграли медали и вернулись домой.

— Ограничения на Олимпиаде мешали вам?

— Нам было непросто. Никуда нельзя выходить. С питанием были определенные проблемы. Постоянные ПЦР-тесты, маски — это наложило отпечаток. Не было такого ажиотажа среди болельщиков. Их особо не пускали на матчи.

— Ожидания от самого процесса оправдались для вас?

— Олимпиада — это очень крутое и значимое событие. Рад, что был в этой команде. Это огромный опыт для меня.

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