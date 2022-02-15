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Сегодня, 16:10

«Давайте развивать все виды спорта. Медали одинаково круглые». Захаров — о серебре Пекина-2022 и возможном переходе в другой вид спорта

Вице-чемпион Олимпиады по конькобежному спорту Захаров назвал одинаково ценными медали во всех видах спорта
Алексей Шевченко
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Екатерина Звенигородская
Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров.
Фото Getty Images
Руслан Захаров.
Фото Global Look Press
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Откровенный разговор с Русланом Захаровым после исторической медали в командной гонке преследования.

Руслан Захаров стал первым российским спортсменом, завоевавшим награды Олимпийских игр и в шорт-треке, и в конькобежном спорте. В Сочи он выиграл эстафету в компании с Виктором Аном, Семеном Елистратовым и Владимиром Григорьевым. А во вторник уже в статусе конькобежца разделил серебряный успех с Даниилом Алдошкиным и Сергеем Трофимовым. В полуфинале командной гонки преследования наша троица обыграла фаворитов турнира из США, а в финале уступила норвежцам.

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Бывают маленькие засранцы в каждой команде

— Ну теперь-то у вас серебро. Хоккеисты рядом с вами даже не стоят. (Перед стартом Игр-2022 Захаров высказался о ситуации с российскими хоккеистами, отказавшимися лететь одним бортом в Пекин с другими представителями сборной. По мнению спортсмена, поступок хоккеистов был неуважительным по отношению к другим олимпийцам.)

— Это вы сказали, а не я.

— Сколько на вас давило то заявление?

— Давило? Вы посмотрите на меня, что на меня может давить?

— Они с вами хоть раз встречались в деревне?

— Конечно, я каждый день вижу всех ребят, со всеми здороваюсь. Мы одна команда, просто бывают маленькие засранцы в каждой команде. Глобально — в сборной команде России. Кто-то говорит, что я в чьих-то глазах не очень корректен, может быть. Может, прямолинеен. Но я вспоминаю хоккеистов только тогда, когда говорю с вами. На самом деле, я сижу, смотрю все спортивные мероприятия, которые могу. На днях очень сильно хотел посмотреть горные лыжи, но их перенесли, и смотрел керлинг. Также болел за наших ребят, там классный капитан. Я люблю спорт. Я просто говорю объективно, если что-то не так. Я с удовольствием вступаю в дискуссии, отстаиваю свои позиции.

— У вас уникальное достижение — медаль в шорт-треке, теперь в конькобежном спорте. Может, теперь в хоккей?

— Хоккей — сложно. Есть разные идеи. Надо мной уже шутят, но пока тяжело говорить о завершении карьеры, о смене вида спорта. Нужно все обдумать, вынести на семейный совет, а там совершеннолетние только я и моя супруга. Поэтому голосовать будут только два человека. Голосовать будем, пока не придем к общему знаменателю.

— Вы реально думаете куда-то перейти?

— Поживем и увидим. Почему бы и нет? Слушайте, у меня очень много планов и идей. Почему бы не попробовать в триатлоне? Я просто не умею плавать, но ничего страшного.

— О завершении карьеры сейчас думаете?

— Нет. Я сейчас думаю о том, как мне выпить воды, сходить в туалет. Больше ни о чем не думаю. У меня телефон в заднем кармане не переставал вибрировать.

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Помогите популяризировать конькобежный спорт в России

— Сколько уже сообщений получили?

— Не знаю. Это не так важно. Но есть сообщения от важных людей. Наш вид спорта не такой популярный. Я сейчас вижу пять разных диктофонов, надеюсь, это пять разных СМИ. Призываю вас, помогите нам, приезжайте к нам почаще. Не вспоминайте о нас раз в четыре года, связывайтесь с нами почаще. У нас есть федерация, помогайте нам развиваться, это ведь классный вид спорта, посмотрите, какой зрелищный, у меня дух захватывает. Я сам смотрю все старты, офигеваю вообще, крутой вид спорта. А через пару дней еще будет масс-старт, в котором я и Даня Алдошкин будем принимать участие, там тоже будет здорово. Мы также будем биться за медали и отдавать всех себя. Я хочу, чтобы вы были заинтересованы этим видом спорта не только потому, что мы можем внести вклад в общекомандный зачет. А потому, что мы можем его развивать, сделать его популярнее. Это относительно безопасный вид спорта, не такой травмоопасный. Дети могут им заниматься. Просто сейчас в России не так много крытых катков, но это дело времени, можно кататься на открытых.

Руслан Захаров. Фото Global Look Press
Руслан Захаров.
Фото Global Look Press

Если вы будете нам помогать, то через 10-15 лет мы будем завоевывать гораздо больше медалей. Просто посмотрите на кучу примеров: американка Эрика Джексон пять лет назад пришла из роликов, как все ей, в том числе и СМИ, помогали. Я слышал, что позавчера мы бежали в 9 вечера из-за того, что американская телекомпания выкупила трансляцию, чтобы в стране утром смотрели коньки. Это же классный пример. Мы везде пытаемся соревноваться с американцами, давайте мы будем здесь соревноваться. Представляете, конькобежный спорт в Америке? Да у них Super Bowl был, им все равно до конькобежного спорта. У них медаль раз в тысячу лет. Без разницы, они стараются и для лидеров, и для не самых популярных спортсменов. А у нас что последние четыре дня в ленте новостей?

— Скажете что-то о происходящем в фигурном катании?

— У меня сын занимается фигурным катанием. Я очень люблю фигурное катание. Но если я скажу вам это слово, вы сейчас в заголовок его вынесете. Ну хватит. Давайте развивать все виды спорта. Мы же смотрим, что в командном турнире фигуристы выиграли золото, три медали высшего достоинства у лыжников. Они же одинаковые, круглые. Золотая медаль в шорт-треке такая же. Давайте вместе работать.

Даже если будем проигрывать норвежцам, надо не сдаваться до самого последнего метра

— Насколько для конькобежного спорта традиционно то, что случилось в финале у женщин, когда японка на последнем вираже упала?

— Японки в этом году уже падали однажды. Они упали, значит, устали. Люди, которые не устали, они не ошибаются. Она не просто так ошиблась: нервы, концентрация. Они олимпийские чемпионки, но была жесткая борьба, им тоже было тяжело. Но это нонсенс. Посмотрев это, я сказал ребятам: «Даже если мы будем сегодня проигрывать норвежцам, надо не сдаваться до самого последнего метра». Это как шорт-трек стал сейчас.

— Но вы видели это падение?

— Да, конечно, телевизоры здесь на каждом углу.

— Это удар для спортсмена?

— Для кого? Для нас? Для нее — удар, для нас — нет. Упала и упала. Я о ней вообще в последнюю очередь тогда думал. Конечно, сейчас я переживаю за ее здоровье, но тогда — нет, это жесткий спорт, каждый думает сам за себя.

— Американцев доводилось обыгрывать раньше или это первый раз в этом цикле?

— Позавчера мы у них выиграли в квалификации, на чемпионате мира два года назад. Когда мы были третьими, они пятыми. Но ребята молодые, очень быстро прогрессируют. У них есть опытный капитан, с которым мы будем бороться в масс-старте. Все остальные молодые, задорные, озорные. Рад, что мы смогли победить.

— Вы сказали запомнить 15 февраля. Можно сказать, что это большой день?

— Да, это большой день для Союза конькобежцев России. Это первая в истории медаль в мужской командной гонке. Рад, что мы делаем историю. После финала всегда есть осадок. Если бы мы завоевали бронзу, мы бы гораздо больше здесь сияли.

— Саша Румянцев остался без медали (был запасным в нашей команде).

— Это очень обидно. Но это спорт, это было общее тренерское решение. Саня переживал за нас, ему тяжело на душе, но он большой спортсмен. Очень многому меня учил, когда я пришел в конькобежный спорт. Я пришел в новый вид спорта, не мог кожуру от съеденного банана выбросить, потому что боялся потерять баланс на велосипеде. Саня брал за меня и выбрасывал. Эта медаль не только наша и Сани, это медаль всего союза конькобежцев, девчонок, ребят, которые болеют, тренеров, персонала. Это круто, что у нас большая крутая команда.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Руслан Захаров
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