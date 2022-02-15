Откровенный разговор с Русланом Захаровым после исторической медали в командной гонке преследования.

Руслан Захаров стал первым российским спортсменом, завоевавшим награды Олимпийских игр и в шорт-треке, и в конькобежном спорте. В Сочи он выиграл эстафету в компании с Виктором Аном, Семеном Елистратовым и Владимиром Григорьевым. А во вторник уже в статусе конькобежца разделил серебряный успех с Даниилом Алдошкиным и Сергеем Трофимовым. В полуфинале командной гонки преследования наша троица обыграла фаворитов турнира из США, а в финале уступила норвежцам.

Бывают маленькие засранцы в каждой команде

— Ну теперь-то у вас серебро. Хоккеисты рядом с вами даже не стоят. (Перед стартом Игр-2022 Захаров высказался о ситуации с российскими хоккеистами, отказавшимися лететь одним бортом в Пекин с другими представителями сборной. По мнению спортсмена, поступок хоккеистов был неуважительным по отношению к другим олимпийцам.)

— Это вы сказали, а не я.

— Сколько на вас давило то заявление?

— Давило? Вы посмотрите на меня, что на меня может давить?

— Они с вами хоть раз встречались в деревне?

— Конечно, я каждый день вижу всех ребят, со всеми здороваюсь. Мы одна команда, просто бывают маленькие засранцы в каждой команде. Глобально — в сборной команде России. Кто-то говорит, что я в чьих-то глазах не очень корректен, может быть. Может, прямолинеен. Но я вспоминаю хоккеистов только тогда, когда говорю с вами. На самом деле, я сижу, смотрю все спортивные мероприятия, которые могу. На днях очень сильно хотел посмотреть горные лыжи, но их перенесли, и смотрел керлинг. Также болел за наших ребят, там классный капитан. Я люблю спорт. Я просто говорю объективно, если что-то не так. Я с удовольствием вступаю в дискуссии, отстаиваю свои позиции.

— У вас уникальное достижение — медаль в шорт-треке, теперь в конькобежном спорте. Может, теперь в хоккей?

— Хоккей — сложно. Есть разные идеи. Надо мной уже шутят, но пока тяжело говорить о завершении карьеры, о смене вида спорта. Нужно все обдумать, вынести на семейный совет, а там совершеннолетние только я и моя супруга. Поэтому голосовать будут только два человека. Голосовать будем, пока не придем к общему знаменателю.

— Вы реально думаете куда-то перейти?

— Поживем и увидим. Почему бы и нет? Слушайте, у меня очень много планов и идей. Почему бы не попробовать в триатлоне? Я просто не умею плавать, но ничего страшного.

— О завершении карьеры сейчас думаете?

— Нет. Я сейчас думаю о том, как мне выпить воды, сходить в туалет. Больше ни о чем не думаю. У меня телефон в заднем кармане не переставал вибрировать.

Помогите популяризировать конькобежный спорт в России

— Сколько уже сообщений получили?

— Не знаю. Это не так важно. Но есть сообщения от важных людей. Наш вид спорта не такой популярный. Я сейчас вижу пять разных диктофонов, надеюсь, это пять разных СМИ. Призываю вас, помогите нам, приезжайте к нам почаще. Не вспоминайте о нас раз в четыре года, связывайтесь с нами почаще. У нас есть федерация, помогайте нам развиваться, это ведь классный вид спорта, посмотрите, какой зрелищный, у меня дух захватывает. Я сам смотрю все старты, офигеваю вообще, крутой вид спорта. А через пару дней еще будет масс-старт, в котором я и Даня Алдошкин будем принимать участие, там тоже будет здорово. Мы также будем биться за медали и отдавать всех себя. Я хочу, чтобы вы были заинтересованы этим видом спорта не только потому, что мы можем внести вклад в общекомандный зачет. А потому, что мы можем его развивать, сделать его популярнее. Это относительно безопасный вид спорта, не такой травмоопасный. Дети могут им заниматься. Просто сейчас в России не так много крытых катков, но это дело времени, можно кататься на открытых.

Руслан Захаров. Фото Global Look Press

Если вы будете нам помогать, то через 10-15 лет мы будем завоевывать гораздо больше медалей. Просто посмотрите на кучу примеров: американка Эрика Джексон пять лет назад пришла из роликов, как все ей, в том числе и СМИ, помогали. Я слышал, что позавчера мы бежали в 9 вечера из-за того, что американская телекомпания выкупила трансляцию, чтобы в стране утром смотрели коньки. Это же классный пример. Мы везде пытаемся соревноваться с американцами, давайте мы будем здесь соревноваться. Представляете, конькобежный спорт в Америке? Да у них Super Bowl был, им все равно до конькобежного спорта. У них медаль раз в тысячу лет. Без разницы, они стараются и для лидеров, и для не самых популярных спортсменов. А у нас что последние четыре дня в ленте новостей?

— Скажете что-то о происходящем в фигурном катании?

— У меня сын занимается фигурным катанием. Я очень люблю фигурное катание. Но если я скажу вам это слово, вы сейчас в заголовок его вынесете. Ну хватит. Давайте развивать все виды спорта. Мы же смотрим, что в командном турнире фигуристы выиграли золото, три медали высшего достоинства у лыжников. Они же одинаковые, круглые. Золотая медаль в шорт-треке такая же. Давайте вместе работать.

Даже если будем проигрывать норвежцам, надо не сдаваться до самого последнего метра

— Насколько для конькобежного спорта традиционно то, что случилось в финале у женщин, когда японка на последнем вираже упала?

— Японки в этом году уже падали однажды. Они упали, значит, устали. Люди, которые не устали, они не ошибаются. Она не просто так ошиблась: нервы, концентрация. Они олимпийские чемпионки, но была жесткая борьба, им тоже было тяжело. Но это нонсенс. Посмотрев это, я сказал ребятам: «Даже если мы будем сегодня проигрывать норвежцам, надо не сдаваться до самого последнего метра». Это как шорт-трек стал сейчас.

— Но вы видели это падение?

— Да, конечно, телевизоры здесь на каждом углу.

— Это удар для спортсмена?

— Для кого? Для нас? Для нее — удар, для нас — нет. Упала и упала. Я о ней вообще в последнюю очередь тогда думал. Конечно, сейчас я переживаю за ее здоровье, но тогда — нет, это жесткий спорт, каждый думает сам за себя.

— Американцев доводилось обыгрывать раньше или это первый раз в этом цикле?

— Позавчера мы у них выиграли в квалификации, на чемпионате мира два года назад. Когда мы были третьими, они пятыми. Но ребята молодые, очень быстро прогрессируют. У них есть опытный капитан, с которым мы будем бороться в масс-старте. Все остальные молодые, задорные, озорные. Рад, что мы смогли победить.

— Вы сказали запомнить 15 февраля. Можно сказать, что это большой день?

— Да, это большой день для Союза конькобежцев России. Это первая в истории медаль в мужской командной гонке. Рад, что мы делаем историю. После финала всегда есть осадок. Если бы мы завоевали бронзу, мы бы гораздо больше здесь сияли.

— Саша Румянцев остался без медали (был запасным в нашей команде).

— Это очень обидно. Но это спорт, это было общее тренерское решение. Саня переживал за нас, ему тяжело на душе, но он большой спортсмен. Очень многому меня учил, когда я пришел в конькобежный спорт. Я пришел в новый вид спорта, не мог кожуру от съеденного банана выбросить, потому что боялся потерять баланс на велосипеде. Саня брал за меня и выбрасывал. Эта медаль не только наша и Сани, это медаль всего союза конькобежцев, девчонок, ребят, которые болеют, тренеров, персонала. Это круто, что у нас большая крутая команда.