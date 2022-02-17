Лучшая фигуристка мира не выдержала давления, которое непосильно для 15-летнего подростка, и выдала худший для себя прокат произвольной программы.

Гениальная одиночница, лучшее, что сейчас есть в женском фигурном катании, необыкновенно стабильная и воздушная. Это все мировые СМИ восхищенно писали о Камиле Валиевой еще две недели назад. А потом было десять дней ада, во время которого взрослые и вроде бы солидные люди из западных СМИ и МОК утопили этого хрупкого гения. Причем делали это без очевидной на то причины — просто на основании недоказанных подозрений и банальной политики. Итог — в решающий момент у затравленного 15-летнего подростка сдают нервы, и она в произвольной программе Олимпиады демонстрирует прокат на порядок хуже того, на который способна. «Чистый спорт» теперь спасен? Мировое фигурное катание совершило грандиозный прорыв? Честно говоря, состояние у всех адекватных любителей спорта сейчас такое, что не хватает сил даже на возмущение. Одно опустошение.

Защита, которая не работает

На Западе очень любят порассуждать о правах детей в спорте, о сохранении их психического и физического здоровья от нападок злобных тренеров, неадекватных родителей и прочих негодяев. В Штатах для этого даже создана специальная организация — называется SafeSport. В новую версию Всемирного антидопингового кодекса внесены пункты, также вроде бы защищающие юных спортсменов от жестокого мира взрослого спорта и от репрессивной системы борьбы с запрещенными веществами. Однако в последние десять дней мы сумели убедиться в одном — все это блеф. Никакой защиты от международных организаций Камила в реальности не получила. За нее все это время сражался только Олимпийский комитет России, но полностью оградить Валиеву от невероятного давления было просто невозможно.

Взрослые сильные и идейно подкованные люди сделали все для того, чтобы растереть в порошок самообладание ребенка, только вступающего во взрослую жизнь. Сначала стокгольмская лаборатория грубейшим образом нарушила все нормы тестирования пробы Валиевой, так что она получила информацию о проблемах с тестом на три недели позже положенных сроков, уже во время Олимпиады. Потом МОК допустил утечку конфиденциальной информации о подозрениях в адрес «защищенного лица» в британское СМИ. И для верности затем официально подтвердил эти данные в нарушение кодекса ВАДА. Затем иностранные журналисты начали кричать Валиевой гадости на тренировках. И стало понятно, что спортсменка чувствует ненависть в свой адрес, даже если она не открывает интернет и не смотрит телевизор.

Потом фигуристка оказывается, возможно, на самом длинном заседании в своей жизни — семичасовом слушании в CAS. Суд вроде был встает на сторону «защищенного лица», но тут поспевает МОК со своими объявлениями об отмене церемонии награждения и «звездочками» в результатах на случай их аннулирования. Ну и отдельный кошмар — рассказы о Камилином дедушке от члена исполкома МОК Дениса Освальда, публикации как о доказанном факте еще о двух разрешенных (!) медицинских препаратах в пробе Валиевой. Ну и бойкот, объявленный прокату Валиевой в короткой программе на американском канале NBC — главном бродкастере Игр.

За что?

Чего добивались люди, которые делали все это? Не знаю, получали ли они удовольствие от своих поступков или действовали чисто из «любви к искусству», но своего они достигли — произвольная программа Валиевой сорвана, лучшая фигуристка мира вне подиума, все вопросы к церемонии награждения снялись сами собой. И в такой обстановке повисает главный вопрос: «За что?» Чем Камила заслужила такое к себе отношение? Тем, что она самая талантливая и перспективная одиночница в обозримом прошлом и, возможно, будущем? Тем, что она еще фактически ребенок и не может жестко постоять за себя и ответить горлопанам? Или тем, что она представляет Россию?

Конечно, все эти вопросы — риторические. Очевидно только одно — на наших глазах разыгралась грандиозная драма. И к спорту, а также к принципам фейр-плей, над которыми так печется МОК, она не имеет никакого отношения. А ведь в МОК есть даже специальная организация, которая призвана защищать права атлетов. Но эта комиссия спортсменов сейчас как воды в рот набрала и занята только своими перевыборами. Между тем права спортсменки, явного лидера своего вида спорта, нарушены просто фундаментально. Нарушены так, что у следователей SafeSport должны стоять дыбом волосы. Но те, кто травил Валиеву все это время, остаются безнаказанными. За МОК, окончательно сдавший в утиль принципы своего благородного основателя Пьера де Кубертена, сейчас по-настоящему стыдно.