Российский квартет лидировал вплоть до заключительной стрельбы гонки, но в результате двух штрафных кругов Эдуарда Латыпова занял только третье место.

Олимпийские игры-2022. Биатлон. Мужчины. Эстафета

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:19.50,2 (1 шт. круг + 7 промахов)

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильян Жаклен, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе) — +27,4 (0+9)

3. Россия (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) — +45,3 (2+6)

4. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — +01.04,3 (1+9)

5. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — +01.49,4 (1+13)

6. Канада (Адам Раннеллс, Кристиан Гоу, Жюль Бюрнот, Скотт Гоу) — +01.56,3 (2+9)

7. Италия (Томас Бормолини, Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — +01.58,6 (2+13)

8. Белоруссия (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Антон Смольский) — +01.59,0 (2+11)

Сборная России в драматичном стиле упустила победу в мужской биатлонной эстафете. Наша команда лидировала всю гонку, и перед последней стрельбой преимущество Эдуарда Латыпова перед главными конкурентами составляло более 50 секунд. Но наш финишер неожиданно дрогнул, сделал пять промахов и в итоге отправился на два штрафных круга. Как результат — только третье место вместо безусловной победы.

Латыпов: были тяжелые моменты в карьере. Но на таком уровне это вообще тяжело

— Что произошло? — переспросил Латыпов. — Я пытался сначала переждать порыв, но понимал, что нужно дальше работать. Непонятно, сколько этот порыв будет. Был достаточно холодный ветер, сдувало. Самочувствие было не совсем хорошим. Концентрации той, которой хотелось, не было. С порывом ветра у меня как раз и получались промахи. Дальше уже пошла больше психология, что что-то идет не так, не получается. Я понимал, что надо закрывать дальше. Ветер более-менее стих, дальше уже можно было работать. Но все преимущество уже было упущено. Осталось только доработать и дотерпеть лишний круг.

— Вы думали о том, что вот-вот можете стать олимпийским чемпионом?

— Не было мыслей, что стреляю на золото. Я подходил и работал спокойно. Сбил момент, что не пошла стрельба с самого начала. Задачей было во что бы то ни стало попасть во все, во что возможно. Вот и все. Я не думал о том, что я первый. Я шел делать свою работу. Она вообще не получилась. Это биатлон, он не такой легкий. В любом случае, нужно сделать выводы и двигаться дальше.

— У вас не было шока после первых трех этапов?

— Не было. Я отработал лежа на отлично. Самочувствие до «лежки» было отличное, потом что-то становилось не очень. Старался максимально мобилизовать себя, но на «стойке» не получилось.

— Это самый тяжелый момент в карьере?

— Не знаю, были еще моменты. Но на таком уровне, естественно, это тяжело. И сама стрельба была тяжелой, психологически было тяжело во время стрельбы. Тяжело, конечно, но получилось, как получилось. Слава богу, что у нас есть медали, это самое главное.

— По телекартинке казалось, что вы не смогли сдержать слез.

— Были слезы, не знаю, как все это в себе держать. Понятно, что обидно. Есть радость, что это медаль Олимпиады. Для каждого это за радость. Мы боролись за золото, я совсем не доволен своим этапом, но доволен медалью. Смешанное чувство.

— Юрий Михайлович предположил, что у вас может появиться комплекс последнего этапа. Есть такое?

— Не должен на этом зацикливаться. Делаю выводы, работаю дальше. Надо стараться себя мобилизовать в другой гонке. В любом случае, это опыт, он поможет стать сильнее в дальнейшем. Любой негативный опыт, какие-то моменты нужно преобразовывать в плюсы, чтобы в дальнейшем стать сильнее. Думаю, что без ошибок ты не станешь лучше, не станешь чемпионом. У великих спортсменов тоже были ошибки. Их величие в том, что они шли дальше, несмотря ни на что.

— Есть ли силы на масс-старт?

— На данный момент опустошен, нет эмоций внутренних, сил. Впереди два дня, надо отдохнуть, восстановиться и показать хорошую гонку.

— В вашем Instagram уже в комментариях люди спорят. Будете заходить, читать?

— Нет, зачем? Нет на это времени. У меня гонки впереди. Люди могут и так и так говорить, это их право. Тем, кто поддерживает нас, большое спасибо. Всем спасибо в любом случае, всем болельщикам. Они переживают за нас.

— Для вас все случившееся в эстафете — трагедия?

— Ну как, трагедия. Не трагедия. Понятно, что неприятно. В такой ситуации, когда ребята справляются на сто процентов, обидно, что не получилось удержать первую позицию. Все этого хотели. Надо просто это пережить и сделать правильные выводы. Надо двигаться дальше, у нас есть медаль. Это дорогого стоит.

— После финиша ребята вас очень поддержали.

— Конечно, приятно ощущать поддержку от команды. Это самое дорогое и нужное в эти минуты. Помогает убрать все негативные мысли. Уже как-то более спокойной мыслишь. Это помогает уйти в хорошую сторону.

Халили: «Нельзя винить Эдуарда, посмотрите на другие команды»

— Как опишете свое выступление? — вопрос Кариму Халили.

— Этап был хороший. Единственное, чем расстроен, что не смог на последнем круге увеличить отрыв. Хотелось завести команду на борьбу своим первым этапом. Думаю, что неплохо получилось.

— Юрий Михайлович Каминский сказал, что у каждого на этап была своя задача. Какая была у вас?

— Он довольно-таки интересно вчера сформулировал. Сказал, что задача-минимум — проиграть не больше 10 секунд на первом этапе. Сказал, если передашь в группе со всеми, то все будет отлично. Убежишь — молодец.

— До этого у вас была всего лишь одна гонка здесь. Насколько тяжело настраиваться, когда все бегут спринты, пасьюты, а ты только тренируешься?

— Обычный настрой. Видел, как другие бегают, тренируются. Может, это даже и какой-то план был, что у меня было время восстановиться, подготовиться. Наверно, кто-то из ребят сегодня был уже более уставшим. Во всем есть свои плюсы.

— Что скажете о результате эстафеты?

— Это первая олимпийская медаль в карьере и у меня, и у Максима. Скажу честно, сейчас особых эмоций нет, потому что все эмоции были во время просмотра последних этапов. Там очень сильно переживал, волновался.

— Когда Эдик вез минуту и подходил на последний рубеж, какие мысли были тогда? Вот оно — золото?

— Я не загадывал, потому что столько есть примеров, что раньше времени лучше не думать о таком.

— Как поддерживали Эдика после финиша?

— Конечно, мы его поддержали. Я надеюсь, что будет очень много слов поддержки в его адрес, потому что мало кто понимает, каково это — прийти на последнем этапе эстафеты на последний рубеж лидером, когда такая погода. Думаю, мало кто это ощущает. Нельзя Эдуарда винить, посмотрите на другие команды. Тот же Легрейд сегодня заходил на круг, ещё кто-то, я уже не помню. Это случалось на разных этапах у сильнейших спортсменов. В этом нет ничего страшного. Надо работать дальше, завоёвывать новые медали.

Логинов: надо порадоваться этой медали

— Вас поздравлять с медалью или расстраиваться? — вопрос Логинову.

— А как не поздравлять? Это Олимпийские игры, это медаль. Была очень сложная и интересная гонка. Мы рады, что оказались на подиуме.

— Как поддержали Латыпова после финиша?

— Он молодец! Сегодня были очень тяжёлые погодные условия. Было очень тяжело стрелять. Я все это сам знаю и проходил. Он просто молодец. Надо порадоваться этой медали.