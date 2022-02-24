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Сегодня, 16:45

Яковлев о выступлении России под флагом ОКР: «Все знают, кто мы. Надеюсь, следующие серьезные соревнования пройдут под российским флагом»

Защитник сборной России Яковлев прокомментировал выступление команды на Олимпиаде под флагом ОКР
Михаил Скрыль
Корреспондент

Защитник сборной России Егор Яковлев прокомментировал выступление национальной команды на Олимпиаде-2022 под флагом Олимпийского комитета России.

— Вторая Олимпиада — и обе не под российским триколором. Отдадите все силы, чтобы участвовать в третьей — и уже под нашим флагом?

— Все равно все знают, кто мы. «Россия — в нашем сердце» — лозунг нашей команды. Конечно, принципиально хочется выступать под своим флагом. Но все знают, и мы сами знаем, кто мы. Надеюсь, следующие серьезные соревнования пройдут под российским флагом.

Полное интервью с Яковлевым читайте на сайте СЭ

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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