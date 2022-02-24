Яковлев о выступлении России под флагом ОКР: «Все знают, кто мы. Надеюсь, следующие серьезные соревнования пройдут под российским флагом»

Защитник сборной России Егор Яковлев прокомментировал выступление национальной команды на Олимпиаде-2022 под флагом Олимпийского комитета России.

— Вторая Олимпиада — и обе не под российским триколором. Отдадите все силы, чтобы участвовать в третьей — и уже под нашим флагом?

— Все равно все знают, кто мы. «Россия — в нашем сердце» — лозунг нашей команды. Конечно, принципиально хочется выступать под своим флагом. Но все знают, и мы сами знаем, кто мы. Надеюсь, следующие серьезные соревнования пройдут под российским флагом.

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