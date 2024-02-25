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25 февраля, 10:30

Маринин: «Валиева стала козлом отпущения, ей не занимались»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион, фигурист Максим Маринин в интервью «СЭ» жестко отреагировал на результат суда по делу Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована на четыре года за допинг.

— Я могу говорить только как сторонний наблюдатель. И у меня ощущение, что девочкой конкретно и не занимались. Интуитивно этот кейс хорошо закончиться не мог в силу определенных обстоятельств. Своего рода показательная порка. А человеку 15 лет, сейчас чуть побольше, но это все равно ребенок. И где искать поддержку? Даже просто моральную, не юридическую.

Доводы, которые стороной защиты были приведены... смешные и несерьезные. Юридические дела так не делаются. Я не буду сейчас кидать камень ни в чей огород. Мне искренне просто жаль девочку, потому что... Так получилось, что она стала козлом отпущения своего рода. Я уверен, что в ее жизни будет все хорошо. Просто жизненный этап, связанный с фигурным катанием, не сложился, мягко говоря. Не сложился сообразно ее таланту и способностям, человек не раскрылся так, как бы мог, — сказал Маринин.

Татьяна Тотьмянина и&nbsp;Максим Маринин. «Люди в окопах жизни кладут — а тут вопрос, поеду ли я на Олимпиаду». Чемпион Турина — о дебатах по участию россиян в Париже-2024

Фигурное катание
Камила Валиева
Максим Маринин
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