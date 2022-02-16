Спринтеры сделали бронзовый дубль в лыжах. Молодцы, но хотелось большего

Юлия Ступак и Наталья Непряева удержались за лидерами в борьбе за подиум, а Александр Большунов и Александр Терентьев не сумели дать бой норвежцам и финнам.

Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки. Командный спринт (К)

Мужчины

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99

2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) — 19.25,45

3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) — 19.27,28

Женщины

1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль) — 22.09,85

2. Швеция (Майя Дальквист, Юнна Сундлинг) — 22.10,02

3. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) — 22.10,56

После двухдневной паузы на лыжном олимпийском турнире пришло время командных спринтов. За это время мощный снегопад, в сопровождении которого российская мужская сборная побеждала в воскресной эстафете, сменился крепкими морозами. Даже днем в Чжанцзякоу около -14 градусов, а после захода солнца температура начинает стремительно падать. Именно поэтому соревнования спринтеров, которые первоначально должны были стартовать только около в 17 часов по пекинскому времени, перенесли на дневное время.

Командный спринт входит в программу Игр с 2006 года, и об этой дисциплине у российских болельщиков приятные воспоминания, преимущественно от мужских гонок. С одной стороны, сборная России никогда не выигрывала, с другой — ни разу не пролетала мимо тройки призеров. В 2006-м в Турине Иван Алыпов и Василий Рочев взяли бронзу, в 2010-м в Ванкувере этот результат повторили Николай Морилов и Алексей Петухов. На домашней Олимпиаде в Сочи Никита Крюков с Максимом Вылегжаниным взяли уже серебро, а в Пхенчхане-2018 вторыми стали уже Александр Большунов с Денисом Спицовым. Женщины же за всю историю могли похвастать только бронзой Ирины Хазовой и Натальи Коростелевой в Ванкувере.

Комфорт вместо рубки

Любопытно, что в информационной системе Олимпиады еще накануне значился привычный по чемпионатам мира формат соревнований — напрямую в медальный забег проходят по две команды из каждого полуфинала, а еще шесть сборных добираются по времени. Поэтому в женском забеге, где россиянки должны были бежать против Норвегии, Финляндии и Швеции, ожидалась мощнейшая рубка.

Но в среду утром регламент уже был новым, не так давно утвержденным ФИС в том числе и для чемпионатов мира — четыре лучшие команды из каждого забега в финал, еще две проходят как лаки-лузеры. Это делало полуфиналы куда более комфортными и спокойными для фаворитов.

В первом забеге в группе лидеров сначала шли семь команд, в том числе и хозяйки трассы из сборной Китая, но уже ко второй передаче эстафеты впереди остались трое — американка Джессика Диггинс, австрийка Лиза Унтервеггер и немка Виктория Карл. Они и их напарницы Рози Бреннан, Тереза Штадлобер и Катарина Хенниг уже к середине забега гарантировали себе места в финале. А за четвертую прямую путевку сзади боролись представительницы Швейцарии, Канады и Китая. Североамериканки отвалились на пятом отрезке, а Надин Фенднер на заключительном убежала от китаянок. А главной неожиданностью в этом полуфинале оказался провал сборной Словении — призеры ЧМ-2021 финишировали только седьмыми и выбыли из борьбы за медали.

Россиянки же в своем полуфинале в солидной компании скромничать не стали. И Юлия Ступак, и Наталья Непряева сразу пошли вперед. Общая же группа была намного больше, чем в предыдущем забеге, — сначала восемь команд, к середине дистанции их осталось шестеро, отстали Италия и Чехия. Да и по темпу эта гонка получалась куда бодрее. Впрочем, четверка фаворитов, оторвавшись на четвертом круге от Польши, а на пятом — от Франции, несколько сбавила обороты. Действительно, кто каким придет на финиш, пока было не принципиально. В итоге Непряева ненамного опередила финку Кристу Пярмякоски и шведку Юнну Сундлинг, чуть поодаль осталась норвежка Майкен Касперсен Фалла. Пришедшие пятыми и шестыми представительницы Франции и Польши отобрались в финал по времени.

В финал через падение

У мужчин первый полуфинал, напротив, был мощнее по составу — тут и Норвегия с Йоханнесом Клебо, и Финляндия с Ийво Нисканеном, и французы Ришар Жюв с Юго Лапалю, уже ставшие призерами «большой» эстафеты. Первые два круга почти все 13 команд шли плотной группой, потом отстала пара аутсайдеров, но и к четвертой передаче эстафеты 11 сборных были в трех секундах. И только на пятом круге фавориты совершили мощный рывок — от пелотона отделились шесть команд во главе с Норвегией, Финляндией, Францией и, внезапно, Канадой. На последнем отрезке чуть отстали эстонцы и отвалились белорусы, и четверка финалистов стала понятна.

Интересно, что второй полуфинал оказался даже быстрее. И опять же, все сборные до определенного момента шли одной плотной группой. При этом два Александра, Большунов и Терентьев, держались в середине, а солировали команды Швеции, США и Китая. Но на четвертом круге случился форс-мажор. Мало того что пелотон начал расслаиваться, так еще и Терентьев в борьбе за позицию упал на повороте, откатился в хвост группы и передал Большунову эстафету 10-м с отставанием в 6,4 секунды до первого места.

Но лидер национальной команды без суеты вернулся в число лидеров, отправив партнера на дистанцию пятым. Терентьев ошибок повторять не стал, приехал в общей группе вместе с итальянцем Федерико Пеллегрино, шведом Оскаром Свенссоном, швейцарцем Жовианом Хедигером и австрийцем Бенжамином Мозером, и сборная России с пятого места вышла в финал по времени. А главными неудачниками мужских полуфиналов стала Германия — Янош Брюггер после небольшого контакта с тем же Терентьевым сломал крепление и финишировал последним и на одной лыже.

Александр Терентьев и Александр Большунов (в центре). Фото Reuters Фото Reuters

Немецкая сенсация и российская бронза

В женском финале вперед пошли Ступак, финка Кертту Нисканен и норвежка Тириль Венг. На втором круге их сменили во главе группы Сундлинг и Диггинс, на третьем всех потащила за собой Нисканен, Ступак шла рядом. И тут же первая драма — Венг в борьбе с россиянкой сломала палку и потеряла на этом несколько драгоценных секунд. На четвертом круге Диггинс попыталась атаковать в подъем, и в итоге ей, Пярмякоски и Сундлинг удалось создать небольшой просвет между собой и пелотоном. Непряева на тот момент шла пятой. При этом к передаче эстафеты шведка с финкой привезли американке пару секунд. А норвежки отстали уже почти безнадежно.

Ступак нужно было контратаковать, и она подтянулась к лидерам вместе с немкой Хенниг, при этом на подъеме было видно, насколько тяжело приходится Юлии в этой борьбе. Нисканен и Хенниг пошли вперед на последнем подъеме и отъехали от соперниц на две-три секунды. Ступак какими-то сверхусилиями обошла Дальквист и передала эстафету Непряевой четвертой.

На последнем круге было несколько попыток отрыва, но к стадиону спортсменки приехали вчетвером — Непряева, Карл, Пярмякоски и Сундлинг. На последнем подъеме «потерялась» финка, и судьба медалей решалась на финише. Россиянка шикарно прошла последний круг, пыталась оторваться от соперниц, но не сумела, оставшись позади. Хотя вторая в истории бронза — отличный для сборной России результат. А финал завершился громкой сенсацией — Карл сумела обыграть Сундлинг и принесла золото команде Германии.

Наталья Непряева. Фото Reuters

Продолжили традицию

В мужском финале все было невероятно плотно на протяжении двух кругов — все 10 команд держались в секунде-двух. На третьем Большунов начал дергать группу то тут, то там, действуя на нервы соперникам. За ним держался норвежец Эрик Вальнес, швед Свенссон и финн Нисканен. Так они и прикатили к очередной передаче эстафеты.

На четвертом круге вперед пошли уже Клебо и финн Йони Мяки — впрочем, разбившийся было на несколько групп пелотон склеился обратно, и на финиш всех притащил уже француз Ришар Жюв. Многое мог определить пятый круг — там должны были попытаться убежать Большунов и Нисканен. А на деле их на спине потащил за собой Вальнес. Но финн все-таки выждал свой момент и выскочил вперед в тот самый последний подъем.

Итак, расклад на последний круг был такой — Терентьев против Мяки и Клебо. Остальные соперники были уже не в счет. Норвежец, как известно, не любит лидировать, и выпустил Мяки вперед, следом пошел Терентьев. Йоханнес же привычно контролировал происходящее впереди. И мощно включился в заключительный подъем, моментально создав просвет между собой и конкурентами. Терентьев и Мяки подхватить этот порыв не смогли, а у россиянина еще и не хватило сил, чтобы попытаться обойти соперника на финише. Впрочем, традицию попадать на пьедестал мы не нарушили. А две бронзы — неплохой результат.