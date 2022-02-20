На завершившейся Олимпиаде наша сборная побила рекорд по общему количеству наград, став по этому показателю второй, но недобрав золота.

Сборная России завершила Олимпиаду в Пекине, завоевав в общей сложности 32 награды. Это второй результат среди всех стран — выше только норвежцы. Планка в 30 медалей, озвученная перед Играми, превышена. А по количеству серебряных и бронзовых мы вообще первые. И 32 — наш лучший результат на зимних ОИ. Ранее самыми успешными были Сочи-2014 — после всех корректировок у нас 30 наград (11-10-9).

А вот с золотом в Пекине-2022, увы, везло далеко не всегда — по этому показателю (который по традиции является определяющим в большинстве итоговых таблиц) наша команда только девятая. За третье место, на которое нас три недели назад ставили многие эксперты, сразиться не получилось. Тем не менее итоги выступления россиян в Китае скорее оптимистичны. А что касается прогнозов, то сейчас самое время разобрать, какие из них оказались наиболее точными.

Для начала итоговая медальная таблица ОИ-2022:

Медальный зачет Олимпиады в Пекине. Фото «СЭ»

Американское агентство Gracenote, которое довольно давно едва ли не единственное в мире стабильно делает обоснованные расклады на командный зачет Олимпиад, на этот раз угадало с первыми двумя местами, но сильно недооценило медальный потенциал хозяев — китайцев. Ну, и общее количество наград у норвежцев в итоге оказалось существенно ниже, чем прогнозировалось.

Финальный прогноз на медальный зачет Gracenote. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

Довольно точным оказался прогноз коллег из AP. Хотя 11-е место для России изначально казалось слишком пессимистичным предсказанием. И ошибка по общему количеству наград оказалась достаточно серьезной.

Финальный прогноз на медальный зачет AP. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«СЭ» накануне ОИ-2022 делал сразу два прогноза — журналистский и статистический (основанный на рейтингах международных федераций и классификации Кубков мира). Первый, надо признать, довольно сильно разошелся с реальностью, хотя не во всем.

Финальный прогноз на командный зачет «СЭ». Фото «СЭ»

Статистический тоже сбылся, мягко говоря, не весь. Но, с другой стороны, сенсации — это то, за что мы любим спорт. А Олимпиада — по традиции самые непредсказуемые соревнования в мире.

Прогноз «СЭ» на медали ОИ по рейтингам Кубков мира и федераций на 18 января 2022 года. Фото «СЭ»

Также уместно напомнить медальную таблицу по итогам прошлого зимнего сезона, который из-за коронавируса, разумеется, не отражал реального расклада сил.

Медали по итогам зимнего сезона-2020/21. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

Сравнения с медальной таблицей прошлой зимней Олимпиады в Пхенчхане тоже не совсем корректны, особенно в отношении сборной России. Ведь четыре года назад МОК не пустил на Игры-2018 многих лидеров нашей команды, и делегация ОКР в Корее была намного меньше, чем сейчас в Китае.

Медальная таблица Олимпиады-2018. Фото «СЭ»

Теперь от истории и прогнозов возвращаемся в реальность и публикуем итоговый медальный расклад для россиян по видам спорта.

Итоговый медальный расклад для россиян по видам спорта. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

Здесь надо сказать, что награды нам принесли 10 видов из 15. Для сравнения: у Норвегии — 9 медальных видов, у Германии — 8. Без подиумов мы остались в лыжном двоеборье, горнолыжном спорте, керлинге, скелетоне и бобслее. В первых двух видах это предсказуемо, в трех последних можно считать, что российским спортсменам не повезло. Зато у нас впервые с 1968 года есть награда в прыжках на лыжах с трамплина.

Безусловные триумфаторы нашей сборной — лыжники, завоевавшие 4 золота из 6. Причем к трем из них причастен Александр Большунов. Фигуристы воплотили в золото свой высочайший класс в командном турнире и в женском одиночном катании. Хоккеисты дошли до финала, но, к сожалению, уступили титул финнам. Очень обидно из-за отсутствия золота в сноуборде (в параллельном гигантском слаломе) и во фристайле (в акробатике), где наши считались фаворитами. Но это повод с большим энтузиазмом готовиться к Олимпиаде-2026 и брать там реванш.

Что касается перекоса в сторону вторых и третьих мест, то этот феномен, видимо, достоин дополнительного изучения. Третью Олимпиаду подряд (Пхенчхан, Токио, Пекин) серебра и бронзы у России значительно больше, чем золота. Конечно, любое место на пьедестале почетно, но многие считают медальный зачет в первую очередь по золотым наградам, и здесь мы вне топ-3 с 2016 года, если брать во внимание и летние, и зимние Игры.

Конечно, все это условности, и все знают, что призеров на больших соревнованиях часто разделяют мгновения и сотые доли очков. Но тогда надо принимать во внимание еще и места с четвертого по шестое, которые МОК по традиции отмечает грамотами. И тут у нас в Пекине тоже удивительное лидерство по четвертым местам. Самое очевидное объяснение здесь — фатальное невезение. Но с этим невезением на ближайших Играх точно имеет смысл бороться.