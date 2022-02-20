Россия по итогам Пекина-2022 — девятая в командном зачете. Сбылись ли медальные прогнозы?
Сборная России завершила Олимпиаду в Пекине, завоевав в общей сложности 32 награды. Это второй результат среди всех стран — выше только норвежцы. Планка в 30 медалей, озвученная перед Играми, превышена. А по количеству серебряных и бронзовых мы вообще первые. И 32 — наш лучший результат на зимних ОИ. Ранее самыми успешными были Сочи-2014 — после всех корректировок у нас 30 наград (11-10-9).
А вот с золотом в Пекине-2022, увы, везло далеко не всегда — по этому показателю (который по традиции является определяющим в большинстве итоговых таблиц) наша команда только девятая. За третье место, на которое нас три недели назад ставили многие эксперты, сразиться не получилось. Тем не менее итоги выступления россиян в Китае скорее оптимистичны. А что касается прогнозов, то сейчас самое время разобрать, какие из них оказались наиболее точными.
Для начала итоговая медальная таблица ОИ-2022:
Американское агентство Gracenote, которое довольно давно едва ли не единственное в мире стабильно делает обоснованные расклады на командный зачет Олимпиад, на этот раз угадало с первыми двумя местами, но сильно недооценило медальный потенциал хозяев — китайцев. Ну, и общее количество наград у норвежцев в итоге оказалось существенно ниже, чем прогнозировалось.
Довольно точным оказался прогноз коллег из AP. Хотя 11-е место для России изначально казалось слишком пессимистичным предсказанием. И ошибка по общему количеству наград оказалась достаточно серьезной.
«СЭ» накануне ОИ-2022 делал сразу два прогноза — журналистский и статистический (основанный на рейтингах международных федераций и классификации Кубков мира). Первый, надо признать, довольно сильно разошелся с реальностью, хотя не во всем.
Статистический тоже сбылся, мягко говоря, не весь. Но, с другой стороны, сенсации — это то, за что мы любим спорт. А Олимпиада — по традиции самые непредсказуемые соревнования в мире.
Также уместно напомнить медальную таблицу по итогам прошлого зимнего сезона, который из-за коронавируса, разумеется, не отражал реального расклада сил.
Сравнения с медальной таблицей прошлой зимней Олимпиады в Пхенчхане тоже не совсем корректны, особенно в отношении сборной России. Ведь четыре года назад МОК не пустил на Игры-2018 многих лидеров нашей команды, и делегация ОКР в Корее была намного меньше, чем сейчас в Китае.
Теперь от истории и прогнозов возвращаемся в реальность и публикуем итоговый медальный расклад для россиян по видам спорта.
Здесь надо сказать, что награды нам принесли 10 видов из 15. Для сравнения: у Норвегии — 9 медальных видов, у Германии — 8. Без подиумов мы остались в лыжном двоеборье, горнолыжном спорте, керлинге, скелетоне и бобслее. В первых двух видах это предсказуемо, в трех последних можно считать, что российским спортсменам не повезло. Зато у нас впервые с 1968 года есть награда в прыжках на лыжах с трамплина.
Безусловные триумфаторы нашей сборной — лыжники, завоевавшие 4 золота из 6. Причем к трем из них причастен Александр Большунов. Фигуристы воплотили в золото свой высочайший класс в командном турнире и в женском одиночном катании. Хоккеисты дошли до финала, но, к сожалению, уступили титул финнам. Очень обидно из-за отсутствия золота в сноуборде (в параллельном гигантском слаломе) и во фристайле (в акробатике), где наши считались фаворитами. Но это повод с большим энтузиазмом готовиться к Олимпиаде-2026 и брать там реванш.
Что касается перекоса в сторону вторых и третьих мест, то этот феномен, видимо, достоин дополнительного изучения. Третью Олимпиаду подряд (Пхенчхан, Токио, Пекин) серебра и бронзы у России значительно больше, чем золота. Конечно, любое место на пьедестале почетно, но многие считают медальный зачет в первую очередь по золотым наградам, и здесь мы вне топ-3 с 2016 года, если брать во внимание и летние, и зимние Игры.
Конечно, все это условности, и все знают, что призеров на больших соревнованиях часто разделяют мгновения и сотые доли очков. Но тогда надо принимать во внимание еще и места с четвертого по шестое, которые МОК по традиции отмечает грамотами. И тут у нас в Пекине тоже удивительное лидерство по четвертым местам. Самое очевидное объяснение здесь — фатальное невезение. Но с этим невезением на ближайших Играх точно имеет смысл бороться.