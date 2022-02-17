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Сегодня, 21:25

«Я сделала все, что могла, это для меня главное». Щербакова красиво подвела итоги Пекина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова заявила, что контролировала волнение
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Анна добавила к своим титулам чемпионки России и мира золото Олимпиады.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание. Женщины. Итог
1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95
2. Александра Трусова (Россия) — 251,73
3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13
4. Камила Валиева (Россия) — 224,09
5. Вакаба Хигути (Япония) — 214,44
6. Юй Йонг (Корея) — 213,09

Это было необычное окончание Игр в одной из главных для нас дисциплине — женском одиночном катании. Трагедия Камилы Валиевой и эмоции Александры Трусовой немного приглушили главный итог четырехлетнего цикла — победу Анны Щербаковой. Да и она не прыгала от счастья и не бегала по микст-зоне как сумасшедшая. Скорее наоборот — восприняла золото спокойно и рассудительно.

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Контролировала волнение

— Я еще ничего не поняла, поэтому очень спокойна, — объяснила новая олимпийская чемпионка. — Испытала невероятное счастье от своего проката. После завершения гора с плеч упала, это именно то, о чем мечтала. Свой максимум сделала в нужном месте в нужное время. После объявления результатов не успела ничего испытать.

— Одним или парой слов можете описать произошедшее?

— Сложный вопрос. (Смеется.) После проката тяжело думать.

— Мандраж бил?

— Больше, чем перед короткой, ведь исполняла более сложные элементы. Но в целом чувствовала, что реально готова к этим соревнованиям. Мои родители, тренеры, наверное, нервничали даже больше. Спасибо им за помощь в подготовке. То, что я уже третий сезон во взрослых, сыграло — с каждым турниром приобретала опыт, так что волнение контролировала.

— Ответите людям, которые говорили после чемпионата России: «Куда ей на чемпионат Европы»?

— Ничего не буду говорить, могу им просто помахать. (Машет Бин-Дунь-Дунем.) Я сделала все, что могла, это для меня главное.

Анна Щербакова. Щербакова — лучшая, Трусова — гений, Валиева — герой

Есть желание кататься дальше

— Что бы сказали Саше Трусовой после ее эмоций?

— Я ей лично сказала бы все, что хочу, а не через СМИ. Мы с ней еще толком не виделись, только на пьедестале стояли.

— Удивились ее словам?

— У меня сейчас вообще внутри пустота, не чувствую большой как радости за себя, так и эмоций за других. Даже не могу осознать, что закончились соревнования, есть напряжение, будто я еще должна что-то показывать. Нужно завтра посидеть, отойти.

— Согласны, что вы не фаворитом приезжали на Игры?

— Если судить по соревнованиям, так можно сказать. Но ни на какие старты не приезжаю с ощущением, что я фаворит. Отправляюсь с мыслями о своем прокате.

— Будете продолжать кататься?

— Еще не могу сказать, что чувствую сегодня. Говорить, что дальше, тяжело. Безусловно, у меня есть желание кататься. Пока не могу представить себя без фигурного катания. Нет четкого представления, как будет выглядеть моя карьера, но есть осознание, что заканчивать я не готова.

— Какой самый сложный момент на пути к этому золоту?

— Все, кто меня знает, говорят, что я спокойно жить не могу. (Смеется.) Вечно что-то случается. Здесь говорила всем: «Не поверите, пока все хорошо. Сама не могу понять почему». Было много неприятностей и трудностей. В этом сезоне, наверное, травма в Новогорске. В тот момент даже перестала верить, что поеду на главные старты.

Анна Щербакова. Валиева — Щербакова — Трусова. Золотое трио России!

Не могу понять, что все закончилось

— Разрыв в четыре балла между вами и Трусовой — много или мало?

— Сложно говорить, не видела прокатов. Иногда это цена одной ошибки. По себе знаю — когда понимаешь, что все решила одна помарка и ее не хватило до золота, это очень тяжело. У меня подобное случалось на первом чемпионате Европы — долго не могла отпустить этот момент, падение с лутца мне потом еще долго снилось. Иногда каждая сотая на счету, как у девочек на прошлой Олимпиаде, а иногда, как у нас сейчас с четверными, баллы сильнее разнятся.

— Как прошло награждение на льду?

— Я пока вся в своих мыслях. Даже тренеры сказали, что какая-то несчастливая. Просто пока не готова радоваться, не могу понять, что все закончилось. Но рада, что оно состоялось. Соревнование без награждения — это нечто незавершенное.

— Что сказали Камиле после проката?

— Камилу после выступления уже видела, но тогда я была вся в своих эмоциях. Ее прокат я видела, очень переживала за нее. С первого прыжка поняла, как ей тяжело. Понимаю эти чувства, как сложно откатать так программу. Лично ей скажу все, что об этом думаю.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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