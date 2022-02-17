«Я сделала все, что могла, это для меня главное». Щербакова красиво подвела итоги Пекина

Анна добавила к своим титулам чемпионки России и мира золото Олимпиады.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание. Женщины. Итог

1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95

2. Александра Трусова (Россия) — 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13

4. Камила Валиева (Россия) — 224,09

5. Вакаба Хигути (Япония) — 214,44

6. Юй Йонг (Корея) — 213,09

Это было необычное окончание Игр в одной из главных для нас дисциплине — женском одиночном катании. Трагедия Камилы Валиевой и эмоции Александры Трусовой немного приглушили главный итог четырехлетнего цикла — победу Анны Щербаковой. Да и она не прыгала от счастья и не бегала по микст-зоне как сумасшедшая. Скорее наоборот — восприняла золото спокойно и рассудительно.

Контролировала волнение

— Я еще ничего не поняла, поэтому очень спокойна, — объяснила новая олимпийская чемпионка. — Испытала невероятное счастье от своего проката. После завершения гора с плеч упала, это именно то, о чем мечтала. Свой максимум сделала в нужном месте в нужное время. После объявления результатов не успела ничего испытать.

— Одним или парой слов можете описать произошедшее?

— Сложный вопрос. (Смеется.) После проката тяжело думать.

— Мандраж бил?

— Больше, чем перед короткой, ведь исполняла более сложные элементы. Но в целом чувствовала, что реально готова к этим соревнованиям. Мои родители, тренеры, наверное, нервничали даже больше. Спасибо им за помощь в подготовке. То, что я уже третий сезон во взрослых, сыграло — с каждым турниром приобретала опыт, так что волнение контролировала.

— Ответите людям, которые говорили после чемпионата России: «Куда ей на чемпионат Европы»?

— Ничего не буду говорить, могу им просто помахать. (Машет Бин-Дунь-Дунем.) Я сделала все, что могла, это для меня главное.

Есть желание кататься дальше

— Что бы сказали Саше Трусовой после ее эмоций?

— Я ей лично сказала бы все, что хочу, а не через СМИ. Мы с ней еще толком не виделись, только на пьедестале стояли.

— Удивились ее словам?

— У меня сейчас вообще внутри пустота, не чувствую большой как радости за себя, так и эмоций за других. Даже не могу осознать, что закончились соревнования, есть напряжение, будто я еще должна что-то показывать. Нужно завтра посидеть, отойти.

— Согласны, что вы не фаворитом приезжали на Игры?

— Если судить по соревнованиям, так можно сказать. Но ни на какие старты не приезжаю с ощущением, что я фаворит. Отправляюсь с мыслями о своем прокате.

— Будете продолжать кататься?

— Еще не могу сказать, что чувствую сегодня. Говорить, что дальше, тяжело. Безусловно, у меня есть желание кататься. Пока не могу представить себя без фигурного катания. Нет четкого представления, как будет выглядеть моя карьера, но есть осознание, что заканчивать я не готова.

— Какой самый сложный момент на пути к этому золоту?

— Все, кто меня знает, говорят, что я спокойно жить не могу. (Смеется.) Вечно что-то случается. Здесь говорила всем: «Не поверите, пока все хорошо. Сама не могу понять почему». Было много неприятностей и трудностей. В этом сезоне, наверное, травма в Новогорске. В тот момент даже перестала верить, что поеду на главные старты.

Не могу понять, что все закончилось

— Разрыв в четыре балла между вами и Трусовой — много или мало?

— Сложно говорить, не видела прокатов. Иногда это цена одной ошибки. По себе знаю — когда понимаешь, что все решила одна помарка и ее не хватило до золота, это очень тяжело. У меня подобное случалось на первом чемпионате Европы — долго не могла отпустить этот момент, падение с лутца мне потом еще долго снилось. Иногда каждая сотая на счету, как у девочек на прошлой Олимпиаде, а иногда, как у нас сейчас с четверными, баллы сильнее разнятся.

— Как прошло награждение на льду?

— Я пока вся в своих мыслях. Даже тренеры сказали, что какая-то несчастливая. Просто пока не готова радоваться, не могу понять, что все закончилось. Но рада, что оно состоялось. Соревнование без награждения — это нечто незавершенное.

— Что сказали Камиле после проката?

— Камилу после выступления уже видела, но тогда я была вся в своих эмоциях. Ее прокат я видела, очень переживала за нее. С первого прыжка поняла, как ей тяжело. Понимаю эти чувства, как сложно откатать так программу. Лично ей скажу все, что об этом думаю.