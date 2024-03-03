Радионова — о произвольной программе Валиевой на Олимпиаде: «С тройными ей не составило бы труда откатать»

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова прокомментировала «СЭ» слова фигуристки Камилы Валиевой в интервью NHK. Спортсменка рассказала, что во время раскатки на Олимпийских играх в Пекине думала сделать произвольную программу с тройными прыжками вместо четверных, но испугалась реакции тренеров на это решение.

«Конечно, с тройными ей не составило бы труда откатать, но, думаю, она в силу своего характера все равно максималистка. Выходить вообще в таком состоянии, после всей этой истории, это очень большая психологическая нагрузка. И Камила молодец, что катала, боролась, видно было, что она не бросила прокат. И мне кажется, в таких стрессовых ситуациях тяжело принимать какие-то решения быстро. Все равно ты накатал один контент, и по ходу дела сложно что-то менять. Поэтому я думаю, ей не нужно себя винить, потому что Олимпиада раз в четыре года — это самый ответственный старт. Она молодец, что все равно боролась до конца. Конечно, тренеры хотят максимум от своего спортсмена. Камиле лучше знать, как ей надо было в тот момент поступить», — сказала Радионова корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Во время Олимпиады-2022 в Пекине выяснилось, что в допинг-пробе россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин.