Последний раз сенсаций, как и сейчас, не было в Турине-2006.

Турнир фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине получился эмоциональным, захватывающим и невероятно интригующим, но при этом удивительно предсказуемым по результатам. Выиграли все те, кто по всем раскладам и должен был это сделать.

Лояльность к хозяевам — данность, которую нужно принять

Нэтан Чен считался фаворитом у мужчин и убедительно подтвердил этот статус — сомнений в том, что американец победит, не возникло ни на секунду. Конечно, хотелось увидеть его битву с Юдзуру Ханю, но успех японца стал бы большой сенсацией при всей его гениальности. До Олимпиады он практически не выступал в этом сезоне — единственным его турниром стал чемпионат страны. А в прошлом приехал только на чемпионат мира. Контакт со своим тренером Брайаном Орсером Ханю долгое время поддерживал только по видео. Рассчитывать в таких условиях на победу было невероятно сложно, а с мечтой первым в мире приземлить четверной аксель на официальных стартах придется еще подождать — если, конечно, это послужит достаточной мотивацией для продолжения карьеры.

В танцах французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон сделали то, что и должны были. Олимпийское золото могло им достаться еще четыре года назад в Пхенчхане, но помешало расстегнувшееся платье у партнерши во время короткой программы.

Не было особых сомнений и в победе великих китайцев Суй Вэнцзин/Хань Цуна, особенно с учетом фактора домашней Олимпиады. Чтобы проиграть, им нужно было допустить серьезную ошибку, но, за исключением помарки на сальхове, двукратные чемпионы мира были безупречны как в короткой, так и в произвольной программе. Проходи Игры в России — нет сомнений, что на первое место вывели бы российский дуэт. Лояльность к хозяевам — данность, которую просто нужно принять. А Суй/Хань заслужили этот успех всей своей карьерой — партнерша пережила несколько жесточайших травм, после которых ее буквально собирали по частям, а сама она однажды несколько месяцев провела в инвалидной коляске.

Наконец, в женском турнире должна была победить одиночница из России — любой другой исход стал бы оглушительной сенсацией. Так и произошло, хотя, конечно, основным фаворитом все же считалась Камила Валиева. Но золото Анны Щербаковой сложно считать какой-то удивительной неожиданностью.

Аделина Сотникова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Всем нравятся сенсации

Последний раз такой синхронный триумф фаворитов был 16 лет назад — на Играх-2006 в Турине. В Ванкувере-2010 в мужском одиночном катании неожиданно выиграл американец Лэйван Лайсачек, да и в парах Алена Савченко/Робин Шолковы котировались чуть повыше, чем взявшие в итоге золото китайцы Сю Шен и Хун Бо Чжао.

В Сочи-2014 сюрпризом стала победа Аделины Сотниковой, которая обыграла Юну Ким.

В Пхенчхане-2018 красивой сказкой стало золото Савченко в паре с Брюно Массо — на своей четвертой Олимпиаде украинка с немецким паспортом добралась-таки до вершины. Хотя все ставили на Суй Вэнцзин/Хань Цуна.

То есть, с одной стороны, можно говорить про определенный застой — ведь всем нравятся сенсации. С другой — победы фаворитов, возможно, означают серьезную смену поколений. Далеко не факт, что пойдет на новый олимпийский цикл Чен, — у него серьезная учеба в Йелле, а после золота открывается и масса других возможностей. И еще меньше верится, что будет продолжать Ханю.

Добились того, чего хотели, Пападакис/Сизерон в танцах и Суй/Хань в парах, а у китайцев к тому же серьезная история травм. Далеко не факт, что продолжат кататься Виктория Синицина и Никита Кацалапов, — их тренер Александр Жулин перед Играми допустил возможность завершения ими карьеры, а комментарий Никиты уже после завершения Олимпиады получился довольно неопределенным.

Ждем Щербакову и Трусову в Милане-2026

У девушек вроде все запутанно, но если посмотреть историю вопроса — все довольно очевидно. Сейчас в очередной раз много разговоров про «конвейер», «одноразовых чемпионок» и все в таком духе, но, вообще-то, тенденция зародилась задолго до нынешних времен — одиночницы рано приходят к успеху и рано заканчивают. Просто статистика: за последние 30 лет, начиная с Олимпиады-1992, лишь одна фигуристка, победившая на Играх, прошла целиком следующий четырехлетний цикл. Речь о Юне Ким, которая после золота Ванкувера-2010 стала второй в Сочи-2014. Да и то между этими Олимпиадами она делала паузу в карьере на два года, не выступая постоянно.

Более того, если считать все с того же 1992 года, то для восьми из девяти чемпионок победные Игры были первыми в карьере — исключение составляет японка Сидзука Аракава, для которой Турин-2006 был второй Олимпиадой после Нагано-1998.

И еще один факт: победив в Пекине-2022 в возрасте 17 лет и 10 месяцев, Щербакова стала четвертой по старшинству олимпийской чемпионкой все за тот же период — начиная с ОИ-1992. Старше нее были только Аракава (24 года), американка Кристи Ямагучи на Играх-1992 (20 лет) и Юна Ким (20 лет). Остальные пятеро — младше (Сотниковой в Сочи было 17 лет и 7 месяцев).