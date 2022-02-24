Защитник сборной России Яковлев о серебре Олимпиады: «Считаю, что это хороший результат»

Защитник сборной России Яковлев высказался о поражении в финале Олимпиады от Финляндии

Защитник сборной России Егор Яковлев ответил на вопрос о поражении в финале Олимпиады-2022 от сборной Финляндии.

— Кому посвящаете медаль Олимпиады?

— Всем болельщикам и людям, которые за нас переживали и молились.

— Одни болельщики кинулись ругать команду после поражения и попрекать результатом и игрой. Другие — хвалили и уверены, что вы отдали все силы.

— Мы отдали все, что у нас было. Считаю, что это хороший результат. Мы играли в финале, но так сложился матч. Это очень достойный результат — мы отдали все.

— Да и вам интересна медаль другого цвета.

— Да, безусловно.

— После финала с финнами долго в голове держали матч? Может быть, пришло новое осмысление, почему не удалось взять золото?

— Нет, после игры поблагодарили друг друга, поздравили с медалями. Думаю, осознание придет позже.

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