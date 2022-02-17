Пять четверных почти привели Трусову к званию олимпийской чемпионки. Но она уступила Щербаковой

Александра — выдающаяся рекордсменка.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание

Женщины. Итог

1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95

2. Александра Трусова (Россия) — 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13

4. Камила Валиева (Россия) — 224,09

Развязка женского турнира на Олимпиаде получилась настолько неожиданной, что не знаешь, какие эмоции переполняют сильнее. То ли переживания за Камилу Валиеву, которая оказалась вне пьедестала. То ли радость за Сашу Трусову, которой удалось исполнить пять четверных прыжков, хотя в конечном итоге Русская Ракета и осталась без золота. Ну и успех Анны Щербаковой после всех неудач этого сезона — это тоже особое счастье.

Двойной успех россиянок на второй Олимпиаде подряд — особая гордость нашего спорта, но за Сашу душа болит. Александра расплакалась в ходе цветочной церемонии. Затем в трансляцию канала Eurosport попали слова Трусовой.

— Да не хочу я ничего! Ненавижу! Я ненавижу этот спорт! — воскликнула Александра на эмоциях.

Как получилось, что девушка, сотворившая историю с пятью четверными, осталась второй, уступив соотечественнице? Давайте разберемся.

Техника: Саша выше Ани

Александра прыгнула четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степ-аутом, двойной аксель + тройной тулуп с ошибкой на выезде, каскад четверной лутц + тройной тулуп, каскад четверной лутц, тройной лутц + ойлер + тройной тулуп.

Из ошибок: Трусова потеряла баллы на четверном тулупе (отрицательное GOE), на комбинации двойной аксель + тройной тулуп (жесткое приземление со второго прыжка), и на одиночном четверном лутце ей прилетел в протоколе q — что означает «прыжок приземлен в четверть».

За комбинированное вращение со сменой ноги и дорожку шагов фигуристка получила третий уровень. В итоге за технику — 106,16.

У Щербаковой протоколы без единого снижения баллов. Самые высокие надбавки — за каскад четверной флип + тройной тулуп и одиночный четверной флип — 3,46 и 3,77 соответственно. Единственное, к чему можно при желании придраться, это к ребру на лутце в каскаде лутц — риттбергер. Оно очень похоже на неясное — то есть можно было оценить на «!». Тогда надбавка за этот элемент должна быть ниже.

Однако общего расклада это не меняет. Все непрыжковые элементы — четвертого уровня. Примерно так Аня и получила за технику 100,49 балла. Здесь Саша ее обошла без вариантов.

Компоненты: победительница обыграла серебряного призера

Вторая оценка — это всегда очень субъективно. Во всяком случае — для неподготовленного зрителя. У Щербаковой все оценки — выше 9 баллов, итоговая — 75,26 балла. И здесь все кажется вполне логичным, у Анны получился чистый прокат.

У Александры компоненты всегда оказывались не очень высокими, ее сильная сторона — все-таки техника. Вспомним матчасть: компоненты включают в себя владение коньком, связующие элементы, артистизм, композицию, интерпретацию музыки и образа. За каждую составляющую судьи выставляют баллы от 0 до 10 с барьером в 0,25 балла. Лучшую и худшую оценки отбрасывают, средний балл округляется.

И здесь Трусова, за счет акцента на прыжки, меньше внимания уделила связующим элементам. Тем не менее за владение коньком Александре поставили почти все девятки, как и за артистизм — прокат боевой «Круэллы». Но остальные компоненты ниже 9 — и тут Саша уступает Ане — 70,97 балла.

Отзвук короткой программы

Конечно, оказала свое влияние и короткая программа, где между Сашей и Аней 5,6 балла. Трусова их потеряла — в том числе на тройном акселе. С падением и недокрутом она получила за этот элемент всего 3,20. Аня — 4,29. Плюс судьи отметили неясное ребро на тройном флипе и дали за него не самые высокие GOE.

Таким образом, 42, 87 — по технике у Щербаковой, 40,12 — у Трусовой. За компоненты у Ани 37,33 и у Саши — 35,48.

Но если Саша чисто исполнила бы произвольную программу, то этих четырех баллов между ней и Аней не было бы. Или Трусовой стоило отказаться от тройного акселя в короткой — вероятно, без падения и компоненты оказались бы повыше, и разницы в технике не появилось бы...

Тем не менее Саша — огромная умница. Она осталась без золота, но воплотила свою давнюю мечту о пяти четверных прыжках. В борьбе за олимпийский титул все решили детали. Но достижение Трусовой, ее рекорды — навсегда с ней. Ну а Щербакова теперь имеет практически весь «Большой шлем» — титулы чемпионки России, чемпионки мира и олимпийской чемпионки. Осталось выиграть «Европу» — и соберется полный комплект.