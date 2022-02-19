Не хватило 63 сотых. Три российские пары уступили золото китайцам

В олимпийском турнире спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали олимпийское серебро, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов — бронзу.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание. Пары. Итог

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 239,88

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 239,25

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 237,71

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 220,50

5. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 214,84

6. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 212,68

Фигурное катание последних лет в восприятии наших болельщиков часто строится вокруг соревнований девушек — почти везде этот вид закрывает программу соревнований. В Китае же в последний момент финалом стала произвольная пар. И не потому, что сразу три российские пары боролись за медали, — для двукратных чемпионов мира Суй Вэнцзин/Хань Цун Олимпиада точно станет последней в карьере. В 2018 году они не справились с произвольной программой и выиграли серебро и очевидно хотели исправить ситуацию в Пекине.

Закрытый гештальт чемпионов мира из Китая

Пожалуй, про них и стоит поговорить в первую очередь. Партнерше еще всего 26 лет, партнеру — на четыре года больше, но первую значимую медаль они выиграли еще в финале взрослого «Гран-при» в 2010 году. Тогда китайцы вообще одновременно выступали и во взрослой, и в юниорской сериях, но со второго финала, конечно, снялись. Тогда это были всего лишь маленькие, юные, забавные фигуристы, которых не особо ожидали увидеть на пьедестале. Со временем они выросли в чувственных спортсменов, способных выразить любую музыку.

С таким артистическим и компонентным катанием вполне закономерно, что Вэнцзин и Цун получают за вторую оценку больше остальных, даже учитывая некоторые проблемы в технике. В первую очередь они связаны с исполнением тройного сальхова, но прыжки вообще теперь не самая сильная их сторона. Китайцы нашли способ перекрыть возможные ошибки — они исполняют четверную подкрутку и сложнейший тодес, который подвластен единицам. Базу элементов ультра-си понизили из-за высокой травмоопасности, но Суй и Хань довели подкрутку до такого мастерства, что она приносит им нужные дополнительные баллы.

Прыжки не совсем получаются не из-за того, что у кого-то из фигуристов проблемы с самой техникой, — сложно найти других спортсменов, у которых было столько же травм. Причем серьезных — достаточно вспомнить, как в 2016 году партнер вывозил Вэнцзин на одном из летних шоу на инвалидной коляске, а она едва не потеряла зрение из-за повреждения.

Первое место китайцы выгрызли с отрывом в 63 сотых балла — ошиблись на том самом тройном сальхове, но за счет базовой стоимости других элементов и компонентов стали олимпийскими чемпионами. Со всем в мире можно поспорить, но упрямая статистика, баллы за базу и вторая оценка говорят сами за себя.

Женское одиночное катание на этой Олимпиаде стоит отдельно — в нем достаточно своих драм. В остальном же Пекин стал турниром закрытых гештальтов и не вернувшихся флешбэков. Нэтан Чен, полностью развалившийся в короткой программе четыре года назад, выдал близкие к идеальному прокаты в Китае и завоевал золото. Все получилось и у Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона, которым в этом раз не помешали неурядицы с одеждой.

Личная победа Тарасовой/Морозова и надежды учеников Тамары Москвиной

Выстояли и Суй Вэнцзин/Хань Цун. Но не одни — вместе с ними на этот раз с программами справились и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. В Пхенчхане эти две пары после короткой занимали предварительные первое и второе места. Произвольная же жестоко внесла свои коррективы, и те позиции превратились в серебро и «дерево».

К катанию Жени и Вовы за эти годы многие начали относиться скептически — сложно вспомнить прокаты, где у них все было идеально: то прыжки не получатся, то выброс, то какая-нибудь поддержка. На этот раз обе программы были чистыми — да, Тарасова качалась на некоторых прыжках, но это не было ошибками. Можно спорить с надбавками за элементы или с компонентами этих фигуристов, но давайте честно: сами программы у Тарасовой/Морозова были лучше, когда они тренировались у Марины Зуевой, однако при хорошем исполнении элементов их баллы заслуженны. Как и вторая оценка — они катаются очень по-взрослому, четко, точно, амплитудно. А в эти два дня на Олимпиаде — еще и чисто. Они проиграли китайцам меньше балла, могут быть сейчас расстроены или, наоборот, радоваться личной медали под занавес карьеры, но это точно их личная победа.

Все главные старты за последний сезон ушли к Анастасии Мишиной/Александру Галлямову — они победили на чемпионатах России, Европы и мира, но в Пекине в личном турнире стали третьими. При этом ученики Тамары Москвиной не допустили ни одной очевидной ошибки в программах. Нечестно? Засудили? Да нет — прыжки у Мишиной/Галлямова действительно сложные (посмотрите на каскад сальхов + ойлер + сальхов), на выбросах Настя стоит как вкопанная, все остальные элементы тоже хороши. Но также заметны и низкая скорость в программах (если подумаете, что это просто автор текста слишком предвзят, послушайте, как об этом же самом говорит чемпионка мира Мария Петрова), а сами постановки еще нуждаются в доработках. Есть куда расти и просто в компонентном плане — Мишина/Галлямов уже не юниоры, но лоска им пока не хватает. Это абсолютно нормально, и все это придет — посмотрите опять же на Тарасову/Морозова и Суй/Ханя. Главное, чтобы обошлось без серьезных травм. Бронза на Олимпийских играх ни в коем случае не должна восприниматься как трагедия — Настя и Саша и без этого уже являются лидерами парного катания и должны продолжать быть в числе первых и в следующие четыре года.

Можно с этим не согласиться, но все вполне заслуженно и в оценках Александры Бойковой/Дмитрия Козловского. Выиграв чемпионаты России и Европы в сезоне-2019/20, ребята отчего-то немного сдали: появилась нестабильность, особенно на выбросах, тодес почти всегда не на четвертый уровень, пропала и общая уверенность. Хотя программы у них точно олимпийские, особенно «Малагенья» в произвольной. Но недобранные уровни по элементам и ошибки на выбросе с общей недосказанностью в прокатах делают свое — компоненты у Саши и Димы упали. Бойкова/Козловский способны вернуться на тот уровень чемпионата Европы-2020, когда они вышли на обе программы по-хорошему наглыми и уверенными и своей харизмой буквально снесли публику и судей в Граце. Нужно понять, куда это все делось, а шансы впереди еще есть.

Хорошие прокаты и личные рекорды ставились и вне сильнейшей разминки — японцами Рику Миура/Рюичи Кихарой, американцами Алексой Нерим/Брэндоном Фрейзером, грузинами Кариной Сафиной/Лукой Берулава и китайцами Пэн Чэн/Цзинь Яном. Почему-то парное катание часто обходят стороной — географическое разнообразие не слишком велико, дуэтов мало, травм много, ультра-си почти никто не исполняет. Кажется, пора исправлять эту ситуацию — по красоте и сложности этот вид порой выигрывает даже у одиночного катания.