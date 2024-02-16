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16 февраля, 19:24

Канада подаст протест на решение вручить российским фигуристам бронзу Олимпиады

Виктория Кравченко
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Фото Getty Images

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) и Олимпийский комитет Канады решили подать апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) присудить сборной России бронзовые медали за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

В заявлении отмечается, что для целостности соревнований важно, чтобы правила и нормы соблюдались последовательно и справедливо.

«Мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводами, к которым он пришел, и считаем, что независимое рассмотрение дела обеспечит столь необходимую ясность для всех заинтересованных сторон», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление федерации Skate Canada.

10 февраля Олимпийский комитет Канады призвал вручить канадским фигуристам бронзовые медали командного турнира Игр-2022.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января ISU лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. Команда переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала сборная Японии.

После решения ISU Федерация фигурного катания Канады заявила, что не согласна с таким исходом и рассмотрит варианты обжалования этого решения. Канадская сборная осталась на четвертом месте в командном турнире на Олимпиаде-2022.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240216/olimpiada-1927868112.html
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная Канады по фигурному катанию
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