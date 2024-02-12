Волочкова: «У Валиевой в крови только одержимость. Очень рада, что Тутберидзе поддерживает ее»

Российская балерина Анастасия Волочкова в комментарии для «СЭ» поддержала фигуристку Камилу Валиеву после дисквалификации на 4 года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Я помню, как мне было тяжело, когда меня незаконно уволили из Большого театра, мне не было даже где заниматься. Но суть даже не в этом, я не хочу давать Камиле советы, как найти себя в чем-то другом. Она должна добиваться справедливости в своей сфере. Она заслужила это, и неважно, что у нее там в крови, там только одержимость. Те, кто отнимает у нее возможности, пробовали хотя бы представить себя на месте этой девушки? Это бред сивой кобылы, у человека нашли что-то там в крови. Я бы вообще отказалась эту кровь сдавать, если бы мне предложили. Причем тут четыре года, она же вышла и откатала программу. Вдруг все происходит только сейчас. Я очень рада, что Этери Тутберидзе поддерживает свою спортсменку и не отказывается от нее», — сказала Волочкова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.