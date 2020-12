Игра 18-го тура премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0) в субботу обернулась большим скандалом. Во вторник КДК РФС разберет ряд эпизодов, ключевым участником которых стал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

Тедеско обвинил тренера вратарей хозяев Дмитрия Бородина в проявлении национализма и после финального свистка повздорил с голкипером южан Сосланом Джанаевым, что привело к потасовке с участием ассистента немца Андреаса Хинкеля и полузащитника сочинцев Жоаозиньо. Главный тренер «Спартака» первым рассказал об инцидентах в послематчевом интервью.

«Да, я очень расстроен, знаете. Впервые такое случилось. Я реально шокирован, не знаю, что сказать. Да, это ваша страна, вы тут живете, я понял месседж. Простите, что я здесь. Я пытаюсь уважать ваш футбол, ваши традиции, ваш язык. Вы видели, перед игрой я даже пытался говорить на русском, потому что для меня важно выразить уважение вам и месту моей работы. Это просто работа, просто спорт. Для нас это важно... Но в конце игры Андреас Хинкель получил удар от футболиста «Сочи». Я не могу поверить в то, что случилось сегодня. Проблема в рефери. Проблема глобально в том, что всегда очень много эмоций, в том числе из-за судейства. Я ничего не могу говорить. Как только задаю один вопрос, тут же получаю желтую карточку. Это невозможно. Реально невозможно. Мне очень сложно так работать», — сказал Тедеско на английском языке.

Эпизод первый, перерыв: Тедеско и Бородин

Концовка первого тайма получилась нервной, в трех моментах подряд у «Спартака» были вопросы по решениям арбитров. Матч судил Игорь Панин из Дмитрова, ВАР и его ассистент — Артем Любимов (Санкт-Петербург) и Роман Усачев (Ростов-на-Дону), резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).

* Тедеско получил желтую карточку после того, как Цаллагов ударом сзади по ногам сбил Бакаева после неудачного розыгрыша на чужой половине и избежал предупреждения. Тренер активно жестикулировал, апеллировал к Галимову, а потом — к прибежавшему Панину.

* Гол Ларссона был отменен из-за игры рукой после вмешательства ВАР. Тедеско иронично аплодировал, обращался к судьям, скамейке соперника и публике, а также показывал, как именно форвард, по его мнению, принял мяч на грудь.

* После новой атаки Ларссон показал Панину, что после его удара мяч ушел мимо ворот из-за контакта с рукой Цаллагова. ВАР нарушения не определил (на ТВ повторы обрывались после скидки Новосельцева в сторону форварда «Спартака»).

Доменико Тедеско (справа) и Дмитрий Бородин.

Тедеско после свистка на перерыв в очередной раз за матч поаплодировал на публику и отправился под трибуну. Его путь пересек Бородин (южанами без дисквалифицированного Владимира Федотова на скамейке руководил Олег Фоменко). Россиянин протянул руку, немец — свои в ответ. Тренеры обменялись репликами: Тедеско вел себя эмоционально, Бородин его обнял.

Версия Тедеско (на пресс-конференции): «В перерыве произошло то, что раньше не происходило никогда, и это не имеет ничего общего с футболом. Трудно жить и работать, когда к тебе так относятся. Они (кто именно, тренер не пояснил) сказали, что это наша страна. Четвертый судья слышал все, и ничего не произошло — ни желтой, ни красной карточки. На этой неделе во время матча Лиги чемпионов две команды («ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир») покинули поле. Не говорю, что мы должны были уйти с игры, потому что они мне сказали уезжать домой. Я просто вам рассказываю, что у меня есть вопросы к резервному судье, причем одному и тому же. Постоянно задаю вопрос «Почему?» и каждый раз получаю из-за этого желтые карточки. А меня все время спрашивают, почему я слишком эмоционален. Это уже не смешно».

Версию Тедеско из послематчевого выступления пояснил глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов (комментарий для «СЭ»): «Мы столкнулись с проявлением национализма в адрес Доменико Тедеско со стороны тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Он допустил нецензурные высказывания и призывал Тедеско покинуть Россию, «так как это не его страна».

Версия Бородина (в интервью «СЭ»): «Когда «Спартак» забил гол, его тренеры, люди импульсивные, радовались. И Тедеско подошел к Олегу Фоменко и начал показывать жесты, адресуя их нашей скамейке. На что я сказал ему: «Easy!» — показывая двумя руками вниз. Спокойно, мол, это игра. Тедеско продолжал жестикулировать, на что я, уже вскипев, сказал по-английски: «It's our field, it's our Coliseum» («Это наша земля, это наш Колизей»). И показал жестом: не надо дальше так себя вести. Потом эмоции чуть стихли, первый тайм закончился. Я пошел к нему навстречу и сказал: «Все, уберем эмоции. Это игра». На что он мне ответил: «Ты — расист». — «Что?!» — «Ты — расист. И я скажу это на пресс-конференции». Я ответил: «Ты вправе говорить все что угодно. Но ты находишься здесь в гостях». Имел в виду не в России, а в Сочи. Я его просто немножко поставил на место, чтобы он успокоился и понял, что находится в гостях. Как представитель команды, а не другой страны!»

«В целом претензий к работе арбитра нет. ВАР один раз вмешался, помог. Но в целом судейство было качественным. Если будет обращение в ЭСК от «Спартака», то, конечно, мы его рассмотрим. Но пусть клуб пришлет сначала письмо. Мне кажется, что все было корректно», — сказал «СЭ» о работе рефери глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Эпизод второй, после матча: Тедеско, жесты и Джанаев

Второй тайм у «Спартака» не получился. В послематчевом комментарии Тедеско подчеркнул: после хорошей первой половины он очень зол из-за пропущенного гола и потерянного контроля над встречей, потому что подобные «детские ситуации» красно-белые разбирают. И пусть молодая команда учится, такие мячи приводят его в ярость — об этом он говорил так же страстно, как о неигровых моментах.

* Красно-белые пропустили в начале второго тайма после неудачного выхода из обороны по правому флангу с передачей Крала на Бакаева. Нобоа отличился красивым ударом из-за штрафной после паса Заболотного и при праздновании показал зенитовскую стрелку.

* Спартаковцы могли претендовать на еще один пенальти — при счете 0:0 вопросы вызвало столкновение Жиго и Цаллагова. При этом после перерыва не нанесли ни одного удара в створ ворот Джанаева. Более 20 минут в атаке провел Кутепов (заменил Ларссона), вперед привычно пошел Жиго (в списке потерь — Соболев и пропустивший выезд Кокорин).

Доменико Тедеско: жест в конце матча.

Тедеско в конце матча сигнализировал своей команде и показал скрещенные руки — этот жест более известен благодаря Жозе Моуринью как протест против несправедливости. После финального свистка главный тренер «Спартака» снова аплодировал на публику, отправился на поле — похлопал и показал два больших пальца болельщикам, дошел до судей в центральном круге. После этого виража тренер отправился в подтрибунное помещение, где за дверями ему протянул руку Джанаев. Тедеско обменялся с голкипером рукопожатием и указал на постоянные затяжки времени и симуляцию: напомнил про эпизод второго тайма с Понсе, после которого вратарь схватился за ногу.

— Давай! — резюмировал Тедеско на русском.

— Что давай? — удивился Джанаев, который до этого показывал на поврежденную ногу.

— Сколько денег? — спросил Тедеско снова на русском (был и характерный жест).

— Ты что рассказываешь? — возмутился Джанаев.

Версия Джанаева (в интервью «СЭ»): «Я ждал после матча Георгия Джикию. В этот момент в подтрибунное помещение заходит мистер Тедеско, я совершенно по нормальному подал ему руку, пожелал удачи, на что он начал агрессивно себя вести, обвинять меня в симуляции после того эпизода, когда Понсе наступил мне на ногу. На самом деле ничего такого не произошло, просто словесная перепалка. Нет, какое физическое воздействие? Во-первых, между нами было расстояние достаточно большое. А, во-вторых, я не из тех людей, кто будет драться в подтрибунном помещении».

Жесты Тедеско со скрещенными руками и «шелестом купюр» после разговора с тренером пояснил глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов (комментарий для «СЭ»): «Про так называемый «жест Моуринью» — скрещенные руки — Тедеско отметил, что это тактическая вещь, которую понимает его команда и адресована она была именно футболистам «Спартака», а не кому-то еще. Во втором случае они (деньги) действительно имелись в виду, но, как утверждает Доменико, пожав руку Джанаеву, он одновременно с тем жестом сказал голкиперу: «Твой клуб должен выплатить тебе бонус, премию — за игру на ноль и затяжку времени в конце встречи. Как думаешь, сколько денег?» Ни о каких намеках на проплаченность результата речь не шла».

«Своими глазами не видел. Сослан Джанаев шел пожать руку Тедеско, тот в грубой форме оттолкнул вратаря, и началась какая-то заваруха. Других подробностей пока не знаю. Но никто никого не провоцировал — наш вратарь просто хотел поблагодарить за игру и обменяться рукопожатиями», — сказал сразу после матча тренер «Сочи» Олег Фоменко.

Эпизод третий, после матча: Жоаозиньо и Хинкель

Кадры инцидента на выходе с поля под трибуной появились в эфире основного вещателя и интернете. Сначала видео части потасовки показал «Матч ТВ», позже запись с началом конфликта под трибуной выложил Telegram-канал «Спартак КБ Телега», а полностью — «Мутко против».

Конфликт после матча «Сочи» — «Спартак»

* Тедеско после обмена с Джанаевым рукопожатием, репликами и жестами с указанием на ногу начал уходить не в ту сторону, а потом развернулся и направился к своей раздевалке.

* Эмоциональное обсуждение привлекло внимание других игроков и представителей команд. В частности, стоявшие рядом Жоаозиньо и Айртон не успели обменяться футболками и прервали беседу.

* Эпицентр потасовки не попал на доступное видео камеры наблюдения, но в какой-то момент в кадре отскочил в сторону Хинкель — судя по движению, вероятно, ему пытались нанести удар ногой в область паха, но Жоаозиньо не видно.

* В другой момент Хинкель и Жоаозиньо были в кадре рядом, спартаковец Ребров пытался успокоить футболистов, а все закончилось призывом капитана Джикии к партнерам уйти в раздевалку.

Андреа Хинкель (справа) и Жоаозиньо.

Версия Тедеско — в послематчевом выступлении: «В конце игры Андреас Хинкель получил удар от футболиста «Сочи». Я не могу поверить в то, что случилось сегодня».

Версия Жоаозиньо (в комментарии для «СЭ»): «Я ударил Хинкеля? Это глупости! Куда я его ударил? На видео видно, что он подошел ко мне, и всё. Просто «Спартаку» нужно было победить в этом матче, поэтому так всё получилось. Ничего такого не было, просто нервы после игры. Поговорили, и всё. Наверное, они нервничали из-за того, что проиграли. Всё нормально».

Версия Джанаева (в интервью «СЭ»): «Подошли ребята из «Спартака», начали уводить Тедеско в сторону, зная, что он человек импульсивный. Потом подключился его помощник, начали прыгать через толпу... Вы сами можете поверить, что Жоаозиньо может кого-то ударить? Они начали как-то странно разворачивать эту ситуацию. Лучше было промолчать, так как в этой ситуации они сами неправы. Нужно уметь достойно переживать поражения».

«После матча было излишне эмоциональное напряжение. Я думаю, это в любом случае вспыхнуло и затухло там. Ничего страшного не произошло. Эмоционально еще не вышли с игры, мне кажется. Ничего серьезного. Были эмоции излишние у кого-то, но все в результате успокоилось. Раздувать что-то смысла нет», — сказал в комментарии для «СЭ» генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

Заявления клубов

«Спартак» и «Сочи» опубликовали заявления на своих официальных сайтах. Москвичи обратили внимание на оскорбление Бородина в адрес Тедеско, сочинцы — на поведение тренера при встрече с Джанаевым.

Реакция «Спартака»: «В перерыве матча «Сочи» — «Спартак» имел место вопиющий случай. Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско. В частности, Бородин указал на иную национальность нашего главного тренера и призвал его покинуть Россию. ФК «Спартак» крайне возмущен поведением представителя «Сочи» и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму! Надеемся, Российский футбольный союз не оставит данный инцидент без внимания и проведет объективное расследование».

Реакция «Сочи»: «Футбольный клуб «Сочи» всегда выступал и выступает за честную игру на футбольном поле и за его пределами. Одна из наших ключевых ценностей — уважение к сопернику не только во время игры, но до и после матча. Наш капитан Сослан Джанаев после игры хотел поблагодарить главного тренера москвичей Доменико Тедеско за проведенный матч, но столкнулся с излишней эмоциональной реакцией со стороны наставника гостей. Мы считаем данное поведение неспортивным, место эмоциям — на поле. В то же время наш клуб хотел бы поблагодарить болельщиков футбольного клуба «Спартак», которые прибыли на матч из Москвы, за уважительное отношение к сопернику и создание атмосферы праздника на стадионе «Фишт». Футбол для вас, для болельщиков!»

Пресс-служба РПЛ сообщила о словесном конфликте Джанаева с Тедеско и словах Хинкеля о физическом воздействии на него со стороны Жоаузинью: оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС.

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин на вопрос о возможном оскорблении Тедеско со стороны Бородина сказал «СЭ»: решение о дальнейших действиях, в случае их необходимости, будет принято после изучения всех материалов.

Глава международной организации «Sport for all» («Спорт для всех»), которая является участником сети FARE (Football Against Racism in Europe, «Футбол против расизма в Европе») Янис Кузинс выразил для «СЭ» мнение: «Если имел факт дискриминации, то виновный должен быть серьезно наказан. Однако важно, чтобы люди не совершали подмену понятий и не делали из себя жертв. Иначе вся суть борьбы с дискриминацией теряет свой смысл».

12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0. Доменико Тедеско и Сослан Джанаев у бригады Игоря Панина после матча. Фото ФК «Спартак»

Что еще говорили о скандале

Борис Ротенберг, президент «Сочи» (в интервью «СЭ»): «Считаю, Тедеско показал себя не в лучшем свете. Есть же видеозаписи, все зафиксировано. Он же тренер! В спорте важно в том числе и уметь проигрывать. Такое поведение недопустимо! Может быть, это чистая показуха с его стороны для владельцев «Спартака»? Так хотел себя проявить? Но это позорит весь наш российский футбол! Послушайте, человек приехал сюда работать. Так будь достоин нашей страны, ее общества. А он устраивает какую-то показуху, чтобы заработать себе висты на будущее... Считаю, Тедеско за его поступок тоже надо дисквалифицировать на несколько встреч! Что он себе сейчас позволил?»

Доменико Тедеско, главный тренер «Спартака» (в комментарии на официальном сайте клуба): «То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня. Это касается самого инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса. За время моего пребывания здесь я действительно научился любить Россию. И даже зная, что не все любят «Спартак», я не представлял себе, что такой эксцесс, как вчера, вообще возможен. Эмоции — это часть футбола. Но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля. Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию».

Дмитрий Бородин, тренер вратарей «Сочи» (в интервью «СЭ»): «У меня тут живут родственники, приходят на стадион. И видят главного тренера приезжей команды, который ведет себя как настоящий провокатор. Обращается к нам, к трибунам, к судьям, после желтой карточки, которую ему вынесли, показывает резервному арбитру жест шелеста купюр. Иди говорить к своим футболистам! Твоя работа — тренировать! А он — как дирижер. Не знаю, хороший или плохой, может, он супермотиватор. Но, пожалуйста, занимайся своим делом. Не надо на нас кидаться. Это некрасиво и не по-мужски».

Сослан Джанаев, вратарь «Сочи» (в интервью «СЭ»): «Нужно уметь достойно проигрывать. А вести себя таким образом не нужно, тем более в чужой стране. Нужно быть джентльменом на поле и после игры. Понятное дело, что никто не хочет проигрывать, но когда матч закончился, зачем ты забегаешь, прыгаешь? Нужно покультурнее себя вести. Тем более, ты не у себя дома. Ладно, если бы это был футболист, но он же тренер, хоть и молодой. Тренер — это лицо команды, он должен подавать пример. Такое поведение недопустимо».

Вадим Евсеев, экс-защитник «Спартака» и бывший тренер «Уфы» (после матча в Instagram): «Когда я играл против «Спартака», все то же самое видел, стоя в десятке метров. То, что господин Тедеско красиво говорит на камеру, — это одно. То, что люди видят, — другое. Вчерашняя истерия высосана из пальца. «Сочи» полностью контролировал матч и переиграл «Спартак». Завуалировать поражение истерией... Увести разговор к обвинениям соперника... Хочу сказать в знак уважения к «Сочи»: команда выиграла на поле, а не за его пределами».

На заседание КДК РФС во вторник днем (в удаленном режиме) приглашены Тедеско и Хинкель, Бородин, Джанаев и Жоаозиньо, а также арбитр Галимов. В среду вечером красно-белых в последнем туре 2020 года ждет принципиальный матч с «Зенитом», а «Сочи» днем примет своего соседа по таблице «Динамо».