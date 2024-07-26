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Белоус считает, что «Локомотив» проиграл от ухода Миранчука

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнение об уходе 28-летнего атакующего полузащитника Антона Миранчука из клуба.

— Бывает, что такие люди, как Джикия и Миранчук к началу сезона до сих пор остаются без клуба. Насколько я знаю, в «Локомотиве» Миранчуку предложили контракт, но со значительным понижением в финансовом плане. А сам футболист и его агент явно рассчитывают на большее.

«Локомотив» в любом случае проиграл во всей этой ситуации, потому что Антон был одним из лидеров команды, воспитанником. Я в такой ситуации всегда привожу в пример простую математическую аналогию. Когда такой человек уходит из клуба — это сразу минус десять. А тот, кто приходит на его место — это всего лишь плюс один. В общем уход Миранчука — не очень хорошая история для железнодорожников, — сказал Белоус Legalbet.

1 июля 2024 года Миранчук стал свободным агентом после окончания контракта с «Локомотивом». На счету хавбека 38 матчей за железнодорожников в сезоне 2023/24, восемь голов и семь результатных передач. Портал Transfermarkt оценил футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Белоус
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